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Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

За існуючого підходу до оборонних пріоритетів керівництва країни потужні розробки ОПК можуть залишитися лише виставковими експонатами.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов після відвідування виставки "Зброя та безпека".

За його словами, за шість місяців від початку року не підписано і не профінансовано жодного контракту за державним оборонним замовленням. "Політичне керівництво держави красиво розповідає про те, як потрібно захищати державу, як треба працювати над тим, щоб посилити нашу безпеку і оборону, але все це порожні слова, реальність - зовсім інша", - сказав Турчинов, додавши, що нехтування оборонними пріоритетами і питаннями безпеки є візитівкою військового і політичного керівництва нашої держави.

Говорячи про враження від виставки, екссекретар РНБО України зазначив, що експозиція відображає ситуацію в оборонній промисловості. "На виставці лише 50% становить державний сегмент ОПК, решта - пропозиція приватних оборонних підприємств, які сьогодні конкурують доволі ефективно і сприяють розвитку оборонної промисловості України", - сказав він. "Коли ми говоримо про державні оборонні підприємства, то, безумовно, тут флагманом залишається конструкторське бюро "Луч", яке більш правильно називати Конструкторське бюро Олега Коростельова", - сказав Турчинов, наголосивши, що Олег Коростельов - унікальна людина, Герой України, вчений, організатор виробництва, який здійснив величезний внесок у безпеку нашої країни.

Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 01
Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 02
Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 03
Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 04

Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 05
Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 06
Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 07
Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 08

За його словами, цього року КБ Коростельова представляє не лише свою традиційну продукцію: унікальні протитанкові ракетні комплекси: "Стугна", "Корсар" та інші, крилаті ракети "Нептун", потужні ракетні комплекси "Вільха" і "Вільха-М", але й нові розробки, зокрема зенітні ракетні комплекси та надпотужний ударний БПЛА "Сокіл". "Аналога "Соколу" немає в російській армії, а за своїми характеристиками він значно перевищує перспективні турецькі ударні безпілотники "Байрактар​​", - наголосив він. Олександр Турчинов зазначив, що серед 10 країн, які уклали договори з КБ на закупівлю протитанкових ракетних комплексів "Стугна", Україна відсутня. "Починаючи з 2019 року жодної "Стугни" не було закуплено для української армії!" - сказав він, підкресливши, що в умовах, коли біля наших кордонів стоять російські танки, "таке оборонне планування явно суперечить інтересам безпеки України".

Турчинов на виставці Зброя та безпека: Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади 09

"Крім того, - за словами екссекретаря РНБО, - величезна кількість перспективних розробок пропонують недержавні підприємства ОПК". "Неймовірно потужно представлена ​​Національна Асоціація оборонної промисловості України, яка об'єднує провідні приватні оборонні підприємства. Серед розробок недержавних підприємств – САУ "Богдана" натівського 155-мм калібру, яка відмінно пройшла випробування, мобільний ударний безпілотний комплекс RAM II, поставлений на базу однієї з найкращих вітчизняних бронемашин "Новатор", автоматичні мінометні комплекси "Смерека", бойова гусенична плаваюча машина "Кевлар-Е", унікальна амфібія "Nomad" та багато інших потужних розробок", - сказав Олександр Турчинов.

Він наголосив, що все це свідчить про те, що українська оборонна промисловість має величезний потенціал. "Але нехтування оборонними пріоритетами, систематичні зриви державного оборонного замовлення, відсутність стратегічного планування, корупція і хронічне недофінансування ОПК військово-політичним керівництвом України може залишити всі ці розробки на рівні виставкових експонатів", - резюмував екссекретар РНБО України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Респект Пастору. Он знает о чем говорит.

Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 8452
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17.06.2021 12:36
+30
Проблема в тому ,що в Україні відсутня українсько державна влада !!!)))
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17.06.2021 12:32
+27
При Турчинове и Порохе оборонные заводы были загружены на 100%, а при ЗЕленой шмаркле на этот год заказан 1 (один) танк, и то для парада. ЗЕбанутые ублюдки делают все, чтобы развалить оборонную промышленность.
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17.06.2021 12:39
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А как-же бабочка будет смотреть Куйлу в глаза, или куда там еще, если все это будет выпускаться?
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17.06.2021 12:31 Відповісти
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4296
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17.06.2021 13:31 Відповісти
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4292 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4292 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4292 бубочка во всей красе.
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17.06.2021 14:42 Відповісти
Зеленые, колониальные слуги Соросов, Родшильдів, такий як і Порошенко, але той на четрертому році підписання Мінських згоди після Іловайська замість Гааги зрозумів,що потрібна зброя, ціж Украину хочуть сделать зависимрй во всем,- из газа от России , из за денег , вакцын, от США, Китая из за обороны от Израиля, несмотря, что у нас это свое можно развивать,скоро из за продовольствия от латифундистов будем зависить, а на выходные даже в село не сможем выехать, потому, что велыкий будивник - крадівник гроші в бюджеті для откатів має, тому Землю зі своїми хозяєвами скуплять і пістицидами отруять.Садюги бісові.
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21.06.2021 08:36 Відповісти
Проблема в тому ,що в Україні відсутня українсько державна влада !!!)))
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17.06.2021 12:32 Відповісти
Гірше!!! В країні є 73%-овий лохторат ,"мудрий нарід" !!!!))))
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17.06.2021 13:22 Відповісти
Що голосував за кремлівським гаслом "Лишьби не Порошенко" і замість Голобородька отримав кремлівську ляльку Віслючка Оманського ,так тримай далі ,насолоджуйся зеленою локшиною !!!)))
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17.06.2021 13:54 Відповісти
что конкретно тебя не устраивало при Порошенко?
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17.06.2021 14:14 Відповісти
Да, насрали тебе в штаны. Так че не сменил портки до сих пор, что мешало?
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17.06.2021 14:37 Відповісти
Ему нравится ходить обосранным. Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4271 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4271 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4271Зьйобнутые все такие, обосранные.
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17.06.2021 14:45 Відповісти
Власть есть.. но насколько она патриотична вопрос??!!! Впечатление что в ОП реванш регионалов и беглого лигитимного!!! Бла бла бла а на деле загрузки своего ВПК в три смены не видим....
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17.06.2021 13:25 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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17.06.2021 13:28 Відповісти
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 5338
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19.06.2021 19:47 Відповісти
При Турчинові били кацапаів на фронті, а бАмбіть, це до пліснявої Вави
Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 9705
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17.06.2021 12:35 Відповісти
Це ж яким упоротим, чи склеротиком, потрібно бути, щоб не бачити досягнень Пастора? Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 8086
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17.06.2021 12:49 Відповісти
О, так. Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 1294
Захоплення криму- 20 лютого 2014 року
Втеча "легітимного" віктор'єдирича- 22 лютого 2014 року.
Для адептів пліснвої какаяразніци винен Пастор, а хто ж ще?
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17.06.2021 12:48 Відповісти
К тому моменты, как Турчинов смог наладить хоть какое-то подобие управляемости в стране после предательства и бегства Овоща, Крым уже реально был все. Все ключевые точки (Севастополь, Перевальное и т.д.) были уже захвачены после предательства их командиров. Напомнить когда реально началась операция захвата Крыма Рашей?
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17.06.2021 12:49 Відповісти
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 6874
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17.06.2021 12:51 Відповісти
Вильха, Вильха М, Тайфун, Нептун, Гром\Сапсан .....
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17.06.2021 12:38 Відповісти
При Турчинове и Порохе оборонные заводы были загружены на 100%, а при ЗЕленой шмаркле на этот год заказан 1 (один) танк, и то для парада. ЗЕбанутые ублюдки делают все, чтобы развалить оборонную промышленность.
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17.06.2021 12:39 Відповісти
При Бариге була ліквідована загроза окупації 6 областей і звільнена військовим шляхом більша частина донбасу, а після перемир'я, який по факту був лише на папері, наступ продовжився і була звільнена вся сіра зона.
А скільки української землі було звільнено при зеленськогому ? Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 9847 Я відповідь знаю, а ти можеш погуглити
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17.06.2021 12:55 Відповісти
Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны. О предыдущем пакете помощи на 125 млн долларов Пентагон объявил в марте.

https://www.dw.com/ru/ukraina-poluchit-ot-ssha-vtoroj-paket-*******-pomoshhi-na-150-mln-dollarov/a-57866568
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19.06.2021 19:57 Відповісти
Імітація діяльності триває !!!)))
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17.06.2021 12:34 Відповісти
Так будет . Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 7977 Жоппоблок тоже голосует .
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17.06.2021 12:34 Відповісти
Респект Пастору. Он знает о чем говорит.

Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 8452
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17.06.2021 12:36 Відповісти
Ave Раstor!
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17.06.2021 12:39 Відповісти
аве кривавий! тебе пипець як не вистачає...
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17.06.2021 12:40 Відповісти
зенитные ракетные комплексы\\\\\\\

хотелось бы увидеть

самоходка, ракеты, РЛС, или модернизированные?
ибо если бы была самоходная например общевойсковая, то было бы каждой собаке каждому интересующемуся известно.
ну чего передергивать то? выглядит как будто например - сделали для РЛС оперативку, а подали как - разработчик ЗРК.
может не надо настолько громко тужиться то? хотя "Оплот" например малышевцы сделали, пару десятков машин так поставляли в Таиланд что за это время там поколение танкистов сменилось. а ВСУ подождут.
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17.06.2021 12:42 Відповісти
Внесок Кривавого Пастора у початок спротиву, а відтак і відстоювання незалежності, є неоціненним. Саме він був єдиним, хто у 14 році виступав за збройний опір. Про це треба пам'ятати.
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17.06.2021 13:00 Відповісти
А еще надо напомнить бютанутым, что блеяла их хозяйка баба Тюля : ...чтобы ни один наш танк...
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17.06.2021 14:48 Відповісти
Власть бла бла бла и просит запад дать оружие, и сама саботирует отечественное производство вооружения!!! А это и рабочие места и налоги в бюджет и рост экономики... и няньки бизнеса (крышевание от власти) тут не нужно!!! Везде кричат что враг на границе и саботаж собственного ВПК!!!!! Мудаки...
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17.06.2021 13:20 Відповісти
От бла-бла-бла і є імітація бурхливої державної діяльності!!!)))
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17.06.2021 13:29 Відповісти
Якої діяльності??? Жартуєте?
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17.06.2021 18:28 Відповісти
ПОЗИЦІЯ Зе ВЛАДИ ЦЕ ОБСЛУГОВАННЯ ІНТЕРЕСІВ КРЕМЛЯ.
Яке тут може бути озброєння ЗСУ як що їх кормлять солоними огірками.
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17.06.2021 14:37 Відповісти
Більщість з Української експозиції це те що було зроблено при Порошенко.
Цим все сказано.
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17.06.2021 14:40 Відповісти
Яка зброя дерави немае все вкрадено
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17.06.2021 15:42 Відповісти
Потому, что ЗЕ-главнокомандувач, боиться назвать Путина - убийцей! Ему страшно! Не за Украину, а за свою шкуру!
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17.06.2021 17:49 Відповісти
Порохоботы, не мешайте зЕлоху! Наш призЕдент собирается ещё раз, в глаз посмотреть моржовой звизде!
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17.06.2021 18:23 Відповісти
Интересно, а какие предприятия оборонки будут проданы в этом году - зелень вроде около 20 предприятий собрались продать. Америкосы нашли у бени в Америке около 13 сталелитейных заводов - конечно заберут - будет немалое окошко - купит в Украине.
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17.06.2021 19:44 Відповісти
Малоросам і їхній зебуїнській владі не треба ця техніка. Їм треба ковбаса по 2.20
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17.06.2021 22:30 Відповісти
Зелений сцикун виставку відвідав? Чи воно від зброї тікає як від аналізів сечі на наркотики - швидко і далеко.
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18.06.2021 11:50 Відповісти
позиция "власти" - оппозиция народу
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18.06.2021 12:17 Відповісти
А эти "Мощные разработки ОПК" кто-то покупает ? Или они такие мощные и передовые, что никому не нужны, и только за счет госбюджета могут существовать ?
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18.06.2021 14:59 Відповісти
А эти "Мощные разработки ОПК" кто-то покупает ?

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Отож.
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19.06.2021 19:58 Відповісти
Отже позиція влади, військово-політичного керівництва на чолі з паном зеленим налаштовано на роззброєння армії під час воєнних дій противника?
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21.06.2021 13:36 Відповісти
 
 