Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За існуючого підходу до оборонних пріоритетів керівництва країни потужні розробки ОПК можуть залишитися лише виставковими експонатами.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов після відвідування виставки "Зброя та безпека".

За його словами, за шість місяців від початку року не підписано і не профінансовано жодного контракту за державним оборонним замовленням. "Політичне керівництво держави красиво розповідає про те, як потрібно захищати державу, як треба працювати над тим, щоб посилити нашу безпеку і оборону, але все це порожні слова, реальність - зовсім інша", - сказав Турчинов, додавши, що нехтування оборонними пріоритетами і питаннями безпеки є візитівкою військового і політичного керівництва нашої держави.

Говорячи про враження від виставки, екссекретар РНБО України зазначив, що експозиція відображає ситуацію в оборонній промисловості. "На виставці лише 50% становить державний сегмент ОПК, решта - пропозиція приватних оборонних підприємств, які сьогодні конкурують доволі ефективно і сприяють розвитку оборонної промисловості України", - сказав він. "Коли ми говоримо про державні оборонні підприємства, то, безумовно, тут флагманом залишається конструкторське бюро "Луч", яке більш правильно називати Конструкторське бюро Олега Коростельова", - сказав Турчинов, наголосивши, що Олег Коростельов - унікальна людина, Герой України, вчений, організатор виробництва, який здійснив величезний внесок у безпеку нашої країни.

















За його словами, цього року КБ Коростельова представляє не лише свою традиційну продукцію: унікальні протитанкові ракетні комплекси: "Стугна", "Корсар" та інші, крилаті ракети "Нептун", потужні ракетні комплекси "Вільха" і "Вільха-М", але й нові розробки, зокрема зенітні ракетні комплекси та надпотужний ударний БПЛА "Сокіл". "Аналога "Соколу" немає в російській армії, а за своїми характеристиками він значно перевищує перспективні турецькі ударні безпілотники "Байрактар​​", - наголосив він. Олександр Турчинов зазначив, що серед 10 країн, які уклали договори з КБ на закупівлю протитанкових ракетних комплексів "Стугна", Україна відсутня. "Починаючи з 2019 року жодної "Стугни" не було закуплено для української армії!" - сказав він, підкресливши, що в умовах, коли біля наших кордонів стоять російські танки, "таке оборонне планування явно суперечить інтересам безпеки України".

"Крім того, - за словами екссекретаря РНБО, - величезна кількість перспективних розробок пропонують недержавні підприємства ОПК". "Неймовірно потужно представлена ​​Національна Асоціація оборонної промисловості України, яка об'єднує провідні приватні оборонні підприємства. Серед розробок недержавних підприємств – САУ "Богдана" натівського 155-мм калібру, яка відмінно пройшла випробування, мобільний ударний безпілотний комплекс RAM II, поставлений на базу однієї з найкращих вітчизняних бронемашин "Новатор", автоматичні мінометні комплекси "Смерека", бойова гусенична плаваюча машина "Кевлар-Е", унікальна амфібія "Nomad" та багато інших потужних розробок", - сказав Олександр Турчинов.

Він наголосив, що все це свідчить про те, що українська оборонна промисловість має величезний потенціал. "Але нехтування оборонними пріоритетами, систематичні зриви державного оборонного замовлення, відсутність стратегічного планування, корупція і хронічне недофінансування ОПК військово-політичним керівництвом України може залишити всі ці розробки на рівні виставкових експонатів", - резюмував екссекретар РНБО України.