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Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Авіакомпанія "Українські вертольоти" продемонструвала на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вертоліт обладнаний медичними модулями (в кількості від 1 до 3) з реанімаційним обладнанням, а також медичною шиною для безпечного зберігання медикаментів. Крім того, модернізований Мі-8 здатний переносити до 3 тонн вантажу, який використовується під час пошуково-рятувальних операцій та пожежогасіння.

Крім того, на вертольоті встановлено ​​інтегровану систему нічного бачення (окуляри нічного бачення (NVG), оптико-електронна система спостереження (FLIR), пошуковий прожектор, пов'язаний з FLIR, зокрема для роботи в інфрачервоному режимі).

Завдяки системі супутникового відеозв'язку є можливість передавати відеодані, що фіксуються камерами FLIR, з борту вертольота на наземний пункт управління.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порятунок з катера, гумового човна та поверхні води: "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Вертоліт також обладнаний посиленою лебідкою.

Для роботи в місцях з підвищеним рівнем небезпеки на вертоліт встановлено захист від стрілецької зброї (кевлар) і систему протиракетного захисту.

"Сьогодні ми представляємо вертоліт пошуково-рятувальний і для аеромедичної евакуації, який використовується в миротворчих місіях ООН у Республіці Малі, Сомалі, Республіці Джибуті. Цей вертоліт працює 24/7 з готовністю надати допомогу постраждалим протягом 30 хвилин після отримання завдання. Вертоліт може працювати автономно, без допомоги наземних служб, визначаючи місце розташування потерпілих, забезпечуючи пошук і порятунок людей", - розповів глава правління авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Також дивіться: Пошук і порятунок 24 години на добу: У Миколаєві показали можливості вертольота Мі-8 під час тренувальної рятувальної операції. ВIДЕО

Водночас лише за 40 хвилин екіпаж вертольота може конвертувати повітряне судно в такі конфігурації:

- розвідка/швидке реагування;
- пошуково-рятувальна;
- авіамедична евакуація;
- пасажирська;
- вантажна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Українських вертольотів" демонстрували унікальну операцію з порятунку людей у надскладних умовах у Миколаєві. ФОТО

Зазначимо, що стенд авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці відвідала аташе з питань армії та оборони Посольства США полковник Брітані Стюарт.


Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 01
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 02
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 03
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 04

Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 05
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 06
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 07
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 08
Авіакомпанія Українські вертольоти представила на виставці Авіасвіт XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 09

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Бригада еврейских маляров с одной стороны и Авиакомпания "Украинские вертолёты" с другой стороны, заключили договор на покраску вертолёта. Бригада свою сторону таки покрасила.
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17.06.2021 14:47
+4
фото на фонё капища как бы намёкает шо направославным лучше не заходить поп.лавать по воздуху?
Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"

ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 7841
потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
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17.06.2021 14:50
+4
интересно, сколько еще десятков или сотен лет будут эту рухлядь "модернизировать" вместо того, чтобы строить современные и красивые вертолёты?
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17.06.2021 14:51
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Бригада еврейских маляров с одной стороны и Авиакомпания "Украинские вертолёты" с другой стороны, заключили договор на покраску вертолёта. Бригада свою сторону таки покрасила.
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17.06.2021 14:47 Відповісти
фото на фонё капища как бы намёкает шо направославным лучше не заходить поп.лавать по воздуху?
Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"

ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 7841
потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
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17.06.2021 14:50 Відповісти
Это не "православное капище", а главный храм УГКЦ. А что до УВ, то у них контракт с ООН, что, как бы за себя говорит.
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17.06.2021 15:00 Відповісти
та ок шо контракт. но что там ОН закупит то?
Рашка тупо перекупит контракт как с БТР-4
вон было интервью - нас кинули с Бушером, компенсацию не дали и искренне обиделись шо мы не захотели за так китайцев кидануть с тем шо они уже купили - мотор-Бобуслаев
и да - если храм хоть ПАПАРИМц - это шо, отменяет факт шо они рабов заставляют верить в говорящие кусты?
так и это - вы мол не делайте Китаю хорошо, а мы вам поможем.
А потом:
- Алло, сша?
- номер вронг, перезвоните
-алло, так у нас бабла нет, ну вы же обещали нам, мы шо, лохи?777??77

- с вами свяжется финансовый консультант миссис Про*бина-Шансонова.
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17.06.2021 15:06 Відповісти
в США даже на деньгах написано "ин год ви траст".тоже кусты говорящие?
воинствующие безбожники - это как правило комуняки.но те преследовали другую цель-свою религию.а просто так боталом ботать-некомильфо Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 1926
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17.06.2021 15:13 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS242c3J7xAhVGrIsKHXP0Bx0Q3ywwAHoECAQQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrDou48ZskRQ&usg=AOvVaw3IViy9Vv90KN2OVC2TqYdwа чем оправдывать шо миллионы "нехоршоверующих" отправляли к "дьяволу", но через страдания их души очизались и приходили к монстру Яхве?
тока т.н. "верой"
или ты думал шо как там его, бомбя Хиросаки с Нагасимой думал шо это он лично бомбит? Отнюдь - это все Боб, который настолько муд.р, шо напоумл дурака Хирохито испробовать - а хорошо ли верит в менЯ Джон с Алабамы, которому я нах не всрлся, ну так пусть он утонет со своими другими как их там, матросами, а акулы знатно откушают человеченки.
Не?
че ты там за "ботанье" гришь то? тупо напр. то шо атеистов Яхве не уничтожил враз "перстом своим", но вместо этого х.з. за шо усадил пол-Европы верунов на бутылку, да?
будь вы, сэР, прокля.тЫ тогдаА!
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17.06.2021 15:59 Відповісти
а не припомнишь,сколько народа погубил чингисхан при полной религиозной толерантности?
а кацапско-комунякский режим,который вообще без бога угробил десятки миллионов собственных граждан?
и даже кусты говорящие не качались.
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17.06.2021 16:08 Відповісти
кстати, АГН говорил - а че "бясбожнеги" это делали?
неужели потому шо попы лезли в постель?
Или может шо грабили?
Или то шо быдло шло в капище по болоте, отдавая на похороны последнее?
ии, или, или
и знаешь? мало. я тока послушал ну и почитал - б*же, так попы еще отгавкались лайтово.
ты понял, нет? зри в корень
епт - тупо пришли отеисты и всех попов посадили на жбаны
Чингисхана уважаю как воина. он кстати хотел вроде как шоб с усл. "владивостока" в гости к Цепешу шла девушка с золотой чашей и дошла целая, чаша то Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 1783
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17.06.2021 16:17 Відповісти
Ты не понял, - у них контракт на перевозки, а это значит техника сертифицирована под все креденшелс ООН. FLIR у них появился еще до аваковского контракта.
рашка ничего не перекупит по той простой причине, что ее мягко выдавили со ВСЕХ рынков, за исключением парочки людоедских режимов
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17.06.2021 15:34 Відповісти
конечно это круто шо выдавили.
и прямо не хочется даже подсчитывать убытки
но такими темпами танчиков везде где надо будет еще лет 300500 появляться то. настолько выдавливают что прямо как Кронос в Тартаре прыщ - давит-давит - и так тыщу лет то.
выдавливает если что - рынок, а не скользящие ссанкции. и потом - этих тварей никто не додавит - тупо из-за.... в т.ч. из-за Боширова и /или если он умрет, то Петрова(из-за БОВ и ЯО)
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17.06.2021 16:04 Відповісти
интересно, сколько еще десятков или сотен лет будут эту рухлядь "модернизировать" вместо того, чтобы строить современные и красивые вертолёты?
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17.06.2021 14:51 Відповісти
а чем они современнее и красивее? Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 785.если фюзеляж достаточно крепкий-напихать можно любое современное оборудование.главное движки,лопасти (кстати в Украине начали производить пластиковые) и грузоподьемность
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17.06.2021 15:15 Відповісти
Так гелікоптерам по 30 років як що не більше)
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17.06.2021 15:17 Відповісти
то й шо?
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17.06.2021 15:27 Відповісти
первый полёт в 61м году. 60 лет (!!!) этому вертолёту
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17.06.2021 15:34 Відповісти
не этому конкретному,не перекручивай Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 4429.
в вертолетной авиации трудно изобрести что то новое.все те же винты,автомат перекоса...
вертолет он и есть вертолет,начиная примерно с 70 годов прошлого века разница только в оборудовании.
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17.06.2021 16:03 Відповісти
я имею в виду, что этой МОДЕЛИ вертолёт 60 лет (и ты прекрасно это понимаешь), а не конкретно этому вертолёту на фотках. так что перекручиваешь ты.
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17.06.2021 16:12 Відповісти
действительно. зачем летать на боингах и эйрбасах, когда и мессершмиты неплохо летали
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17.06.2021 15:34 Відповісти
Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 4152
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17.06.2021 15:42 Відповісти
шота вся кацапня рекламирует боинги и эйрбасы Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 9802.
а как же "супержуть" и мс-21? Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 6647.
один только ***** я смотрю на своих атечиственных летает
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17.06.2021 16:00 Відповісти
как раз кацапня рекламирует старые вёдра с гайками рашинского кб миля.
да, да, как же суперджет? Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 9597
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17.06.2021 16:13 Відповісти
"Бідні" американці продовжили термін експлуатації своїх бомбардувальників до СТА років ; такі падлюки літають на "рухляді" Побудований у часи сссру із запасом міцності десять переживе десяток "современних" і "красівих" . У авіації головне не краса , а надійність і ефективність .
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17.06.2021 15:54 Відповісти
что-то я не вижу в их рядах B-29, например.
к тому же, не сравнивайте армию и гражданские машины. это две огромные разницы. думаю, вы это понимаете.
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17.06.2021 15:59 Відповісти
З них вистачає В-52 а тепер детальніше про цивільність мі-8 , а то я щось туплю коли бачу на них касети з нурсами , ну от нафіга вони на цивільних вертольотах
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17.06.2021 22:10 Відповісти
клёпки на болты заменили ?
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17.06.2021 15:01 Відповісти
и на бутылку тебя насадили! Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 9908
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18.06.2021 00:03 Відповісти
Так і хочеться вставити тезу про те що резинові вибори номер 1 використовують лише раз, але не буду. Кращого бачу немає, а Рюкзаковіча 50 гелікоптерів застрягли десь на французьській митниці Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 5337
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17.06.2021 15:16 Відповісти
так хочется добавить " Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет " который сделан в 1961 году
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17.06.2021 15:24 Відповісти
Знатне досягнення. Вчепили на сорокалітнього доходягу якісь нові прибамбаси і видають це за досягнення.
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17.06.2021 15:31 Відповісти
60-летняя
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17.06.2021 16:00 Відповісти
Для негров в Африке сойдет
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17.06.2021 21:11 Відповісти
Почему же в полицию не нужен такой вертолет?
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17.06.2021 17:00 Відповісти
Убожество, 60 лет вертушке
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17.06.2021 21:02 Відповісти
Был в нем. Доработанный МИ-8МТВ-1. Имеет ГОЭС, ПНВ и навигаторы. По сути летающая скорая помощь.
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19.06.2021 09:11 Відповісти
 
 