Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Авіакомпанія "Українські вертольоти" продемонструвала на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вертоліт обладнаний медичними модулями (в кількості від 1 до 3) з реанімаційним обладнанням, а також медичною шиною для безпечного зберігання медикаментів. Крім того, модернізований Мі-8 здатний переносити до 3 тонн вантажу, який використовується під час пошуково-рятувальних операцій та пожежогасіння.
Крім того, на вертольоті встановлено інтегровану систему нічного бачення (окуляри нічного бачення (NVG), оптико-електронна система спостереження (FLIR), пошуковий прожектор, пов'язаний з FLIR, зокрема для роботи в інфрачервоному режимі).
Завдяки системі супутникового відеозв'язку є можливість передавати відеодані, що фіксуються камерами FLIR, з борту вертольота на наземний пункт управління.
Вертоліт також обладнаний посиленою лебідкою.
Для роботи в місцях з підвищеним рівнем небезпеки на вертоліт встановлено захист від стрілецької зброї (кевлар) і систему протиракетного захисту.
"Сьогодні ми представляємо вертоліт пошуково-рятувальний і для аеромедичної евакуації, який використовується в миротворчих місіях ООН у Республіці Малі, Сомалі, Республіці Джибуті. Цей вертоліт працює 24/7 з готовністю надати допомогу постраждалим протягом 30 хвилин після отримання завдання. Вертоліт може працювати автономно, без допомоги наземних служб, визначаючи місце розташування потерпілих, забезпечуючи пошук і порятунок людей", - розповів глава правління авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.
Водночас лише за 40 хвилин екіпаж вертольота може конвертувати повітряне судно в такі конфігурації:
- розвідка/швидке реагування;
- пошуково-рятувальна;
- авіамедична евакуація;
- пасажирська;
- вантажна.
Зазначимо, що стенд авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці відвідала аташе з питань армії та оборони Посольства США полковник Брітані Стюарт.
Будь ласка, зачекайте...
Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"
ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми
потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
Рашка тупо перекупит контракт как с БТР-4
вон было интервью - нас кинули с Бушером, компенсацию не дали и искренне обиделись шо мы не захотели за так китайцев кидануть с тем шо они уже купили - мотор-Бобуслаев
и да - если храм хоть ПАПАРИМц - это шо, отменяет факт шо они рабов заставляют верить в говорящие кусты?
так и это - вы мол не делайте Китаю хорошо, а мы вам поможем.
А потом:
- Алло, сша?
- номер вронг, перезвоните
-алло, так у нас бабла нет, ну вы же обещали нам, мы шо, лохи?777??77
- с вами свяжется финансовый консультант миссис Про*бина-Шансонова.
воинствующие безбожники - это как правило комуняки.но те преследовали другую цель-свою религию.а просто так боталом ботать-некомильфо
тока т.н. "верой"
или ты думал шо как там его, бомбя Хиросаки с Нагасимой думал шо это он лично бомбит? Отнюдь - это все Боб, который настолько муд.р, шо напоумл дурака Хирохито испробовать - а хорошо ли верит в менЯ Джон с Алабамы, которому я нах не всрлся, ну так пусть он утонет со своими другими как их там, матросами, а акулы знатно откушают человеченки.
Не?
че ты там за "ботанье" гришь то? тупо напр. то шо атеистов Яхве не уничтожил враз "перстом своим", но вместо этого х.з. за шо усадил пол-Европы верунов на бутылку, да?
будь вы, сэР, прокля.тЫ тогдаА!
а кацапско-комунякский режим,который вообще без бога угробил десятки миллионов собственных граждан?
и даже кусты говорящие не качались.
неужели потому шо попы лезли в постель?
Или может шо грабили?
Или то шо быдло шло в капище по болоте, отдавая на похороны последнее?
ии, или, или
и знаешь? мало. я тока послушал ну и почитал - б*же, так попы еще отгавкались лайтово.
ты понял, нет? зри в корень
епт - тупо пришли отеисты и всех попов посадили на жбаны
Чингисхана уважаю как воина. он кстати хотел вроде как шоб с усл. "владивостока" в гости к Цепешу шла девушка с золотой чашей и дошла целая, чаша то
рашка ничего не перекупит по той простой причине, что ее мягко выдавили со ВСЕХ рынков, за исключением парочки людоедских режимов
и прямо не хочется даже подсчитывать убытки
но такими темпами танчиков везде где надо будет еще лет 300500 появляться то. настолько выдавливают что прямо как Кронос в Тартаре прыщ - давит-давит - и так тыщу лет то.
выдавливает если что - рынок, а не скользящие ссанкции. и потом - этих тварей никто не додавит - тупо из-за.... в т.ч. из-за Боширова и /или если он умрет, то Петрова(из-за БОВ и ЯО)
в вертолетной авиации трудно изобрести что то новое.все те же винты,автомат перекоса...
вертолет он и есть вертолет,начиная примерно с 70 годов прошлого века разница только в оборудовании.
а как же "супержуть" и мс-21? .
один только ***** я смотрю на своих атечиственных летает
да, да, как же суперджет?
к тому же, не сравнивайте армию и гражданские машины. это две огромные разницы. думаю, вы это понимаете.