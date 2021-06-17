Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1. ФОТОрепортаж

Авіакомпанія "Українські вертольоти" продемонструвала на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вертоліт обладнаний медичними модулями (в кількості від 1 до 3) з реанімаційним обладнанням, а також медичною шиною для безпечного зберігання медикаментів. Крім того, модернізований Мі-8 здатний переносити до 3 тонн вантажу, який використовується під час пошуково-рятувальних операцій та пожежогасіння.

Крім того, на вертольоті встановлено ​​інтегровану систему нічного бачення (окуляри нічного бачення (NVG), оптико-електронна система спостереження (FLIR), пошуковий прожектор, пов'язаний з FLIR, зокрема для роботи в інфрачервоному режимі).

Завдяки системі супутникового відеозв'язку є можливість передавати відеодані, що фіксуються камерами FLIR, з борту вертольота на наземний пункт управління.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порятунок з катера, гумового човна та поверхні води: "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Вертоліт також обладнаний посиленою лебідкою.

Для роботи в місцях з підвищеним рівнем небезпеки на вертоліт встановлено захист від стрілецької зброї (кевлар) і систему протиракетного захисту.

"Сьогодні ми представляємо вертоліт пошуково-рятувальний і для аеромедичної евакуації, який використовується в миротворчих місіях ООН у Республіці Малі, Сомалі, Республіці Джибуті. Цей вертоліт працює 24/7 з готовністю надати допомогу постраждалим протягом 30 хвилин після отримання завдання. Вертоліт може працювати автономно, без допомоги наземних служб, визначаючи місце розташування потерпілих, забезпечуючи пошук і порятунок людей", - розповів глава правління авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Також дивіться: Пошук і порятунок 24 години на добу: У Миколаєві показали можливості вертольота Мі-8 під час тренувальної рятувальної операції. ВIДЕО

Водночас лише за 40 хвилин екіпаж вертольота може конвертувати повітряне судно в такі конфігурації:

- розвідка/швидке реагування;

- пошуково-рятувальна;

- авіамедична евакуація;

- пасажирська;

- вантажна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Українських вертольотів" демонстрували унікальну операцію з порятунку людей у надскладних умовах у Миколаєві. ФОТО

Зазначимо, що стенд авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці відвідала аташе з питань армії та оборони Посольства США полковник Брітані Стюарт.























Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24, - Уруський