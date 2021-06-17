Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для "заробітчан", - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Будівельна фірма готувала документи для "заробітчан", таким чином в Україну в'їхало майже три десятки іноземців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, контррозвідники СБУ блокували канал нелегальної міграції іноземців. Завдяки "схемі" в Україну незаконно в'їхали майже три десятки іноземців.
Вартість "послуг" для однієї особи-мігранта становила, у середньому, $10 тис. і залежала від "пакету" підроблених документів.
За даними слідства, злочинний бізнес організував уродженець однієї з країн Західної Азії. Для свого прикриття він створив декілька будівельних фірм у Житомирі і використовував їх виключно для виготовлення підроблених "офіційних" документів: віз, паспортів, посвідок на проживання іноземців в Україні.
До цієї схеми фігурант залучив двох спільників, які підшукували "клієнтів-будівельників" серед іноземців, зокрема вихідців з країн Близького Сходу, і супроводжували їх до України.
У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності учасників схеми.
За матеріалами СБУ організатору "трафіку" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників злочинної схеми і притягнення їх до відповідальності.
Заходи із блокування каналу проводились спільно зі слідчими Національної поліції у регіоні під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.
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