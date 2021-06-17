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Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для "заробітчан", - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для

Будівельна фірма готувала документи для "заробітчан", таким чином в Україну в'їхало майже три десятки іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, контррозвідники СБУ блокували канал нелегальної міграції іноземців. Завдяки "схемі" в Україну незаконно в'їхали майже три десятки іноземців.

Вартість "послуг" для однієї особи-мігранта становила, у середньому, $10 тис. і залежала від "пакету" підроблених документів.

За даними слідства, злочинний бізнес організував уродженець однієї з країн Західної Азії. Для свого прикриття він створив декілька будівельних фірм у Житомирі і використовував їх виключно для виготовлення підроблених "офіційних" документів: віз, паспортів, посвідок на проживання іноземців в Україні.

До цієї схеми фігурант залучив двох спільників, які підшукували "клієнтів-будівельників" серед іноземців, зокрема вихідців з країн Близького Сходу, і супроводжували їх до України.

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У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності учасників схеми.

За матеріалами СБУ організатору "трафіку" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників злочинної схеми і притягнення їх до відповідальності.

Заходи із блокування каналу проводились спільно зі слідчими Національної поліції у регіоні під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.

Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для заробітчан, - контррозвідка СБУ 01
Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для заробітчан, - контррозвідка СБУ 02
Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для заробітчан, - контррозвідка СБУ 03
Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для заробітчан, - контррозвідка СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для "гастарбайтеров", - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5754
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17.06.2021 14:53 Відповісти
из какой страны? Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для "заробітчан", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8671
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17.06.2021 15:25 Відповісти
З часів гітлера нічого не змінилося
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17.06.2021 15:44 Відповісти
В черговий раз переконуюсь що Україна це прохідний двір.
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17.06.2021 15:46 Відповісти
А Найем с братишкой,по этой схеме вьехали?Вот скажите,это не "ганьба" СБУ?30 человек?Это масштабная операция?Да у нас с Украины выехало, по таких схемах,до 3 миллионов заробитчан,и это на вскидку.А там точное количество может утроиться.Уже нечем похвастаться?А как же склады с оружием и взрывчаткой в лесополосах и подвалах заброшенных домов?Ах да лесопосадки то для вывоза вырубили...
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18.06.2021 07:21 Відповісти
 
 