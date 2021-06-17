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контрабанда (1549) зброя (5769) Польща (5195) Європол (30)

Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Під час обшуків поліцейські знайшли майже сотню одиниць вогнепальної зброї. За їхніми даними, рушниці, пістолети та автомати контрабандисти поставляли зі Словаччини в Україну, Польщу та Росію.

Банду ловили майже 2 роки. Про це повідомляє пресслужба Європолу, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначене організоване злочинне угруповання незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України. 96 вилучених одиниць вогнепальної зброї включають револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. У підсумку також було конфісковано кілька тисяч набоїв різного калібру й одну ручну гранату. Крім того, під час обшуку будинку було виявлено готівку на суму понад 50 тис. євро, а також 14 рослин марихуани та деяку кількість амфетаміну", - йдеться в повідомленні.

12 громадян Польщі віком від 32 до 60 років отримали звинувачення в незаконному розповсюдженні зброї.

Це вже друга група підозрюваних, яких затримують у цій справі. Раніше було заарештовано 9 громадян України, 5 громадян Польщі та 1 громадянина РФ.

"Докази, зібрані в ході цієї конкретної операції, нині аналізуються для визначення подальших слідчих дій по всій Європі", - зазначили в Європолі.

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Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 01
Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 02
Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 03
Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 04
Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 05
Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 06
Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі 07

Автор: Наталя Джума
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Якщо поствляли зброю революціонерам в рашку то нагородити Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше - Цензор.НЕТ 3118
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17.06.2021 16:16 Відповісти
на Рашке нет революционеров - их надо поставлять вместе с оружием в комплекте.
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17.06.2021 16:19 Відповісти
12 граждан Польши в возрасте от 12 до 60 лет получили обвинения в незаконном распространении оружия.
От пионера 12 лет, до пенсионера 60 лет
Источник: https://censor.net/ru/p3272059
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17.06.2021 16:18 Відповісти
Для коллекции кому то.ППШ,ППС,МП 40,пулемет МГ-42,Люгер П08
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17.06.2021 16:29 Відповісти
Я Судаєвського не побачив. То начебто МП.
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17.06.2021 16:42 Відповісти
Ого, мг42.
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17.06.2021 17:01 Відповісти
парабеллум красава)))
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18.06.2021 02:28 Відповісти
Пачем нынче люгеры, вальтеры?
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18.06.2021 10:56 Відповісти
 
 