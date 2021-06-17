Прокуратура і ДФС провели обшуки в "Київавтодорі" у справі про несплату податків на суму 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Столична прокуратура і Державна фіскальна служба провели обшуки у службових приміщеннях "Київавтодору", в межах кримінального провадження про несплату податків на 30 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, товариство, упродовж 2019 – 2020 року на замовлення КК "Київавтодор" здійснювало роботи по будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у м. Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 млн гривень.

У ДФС повідомили, що вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК "Київавтодор", зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.

Сьогоді, 17 червня, на підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень КК "Київавтодор", розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

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Обшуки провели в межах кримінального провадження розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн гривень (ч. 3 ст. 212 КК України).











