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Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам Харківського районного управління поліції, які вимагали 10 тис. доларів у підозрюваного за уникнення кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 01

За даними слідства, заступник начальника одного із секторів і оперуповноважений Харківського районного управління поліції вирішили "підзаробити" на фігуранті кримінального провадження. Він нібито забезпечував сплату необґрунтованих страхових виплат своїм клієнтам за додаткову плату.

За уникнути проблем з законом правоохоронці зажадали від фігуранта 10 тис. доларів. Слідство задокументувало передачу першого траншу хабаря в сумі 3 тис. доларів.

Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 02

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Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 03

Під час обшуку за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено понад 9 тис. доларів, із них майже 7 тис. доларів були заховані у ванній кімнаті. Слідчі встановлюють походження коштів.

Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 04

Поліцейських підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+4
Скоро чесним жулікам роботи не буде )))
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17.06.2021 17:48
+2
обычное дело. Правда 10 штук что зарядили оказались неподъёмными. Все таки кризис . Вот и погорели. Теьерь с учетом их опыта нужно идти на конкурс в ГБР или в прокуратуру пробовать )))
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17.06.2021 18:09
+2
Похоже аваков для прикрытия руководит МВД, а по факту делает бабло со своими орлами тихо, без шума и рекламы, грузинок выгнал выгнал, шоб не мешали и руки свободные.
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17.06.2021 18:19
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Скоро чесним жулікам роботи не буде )))
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17.06.2021 17:48 Відповісти
Во дают.
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17.06.2021 17:50 Відповісти
Реформировали, реформировали, а оно еще хуже. В одном мексиканском фильме следователь говорит что-то типа чтобы победить коррупцию в Мексике, нужно сбросить на Мексику атомную бомбу. Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР - Цензор.НЕТ 6796
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17.06.2021 17:50 Відповісти
Птенцы авакова, ***!!!!!
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17.06.2021 17:54 Відповісти
Отмывали деньги в стиралке?))
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17.06.2021 17:57 Відповісти
наверное время было пока двери ломали...пожалел скидавать в стиралку засунул, а нужно было в унитаз спускать))
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17.06.2021 18:11 Відповісти
навряд ли . чё то не пойму за спиной у опера наколотого бойфренд прячется ?
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17.06.2021 18:51 Відповісти
Видно же что женщина...супруга...или подруга. видимо с утра пораньше с обыском вломились часов так в 6 -6.30 только и успел что шорты одеть
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17.06.2021 20:00 Відповісти
Квартирка так скромная мебели почти нету футболки на дверях висят ..негде и гроши разложить что бы сфотать...но аккуратная с "евро ремонтом". видимо съёмная. уже на собственную не соберет)). Вот так и рушиться ячейка общества )) А была бы у него зарплата 2-3 тыс евро, возможно бы и не мутил а откладывал с зарплаты и за работу держался. Се ля ви
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17.06.2021 20:06 Відповісти
навіть для піару викриття матьорого коррупціонера не має чого коштовного у квартирці сфотати стіралка стара на кнопках та потерті кросівки Calvin Klein за 3 тис. грн. , напевне саме коштовне. Пішов в поліцію на зоробітки як і інші (а Харків це завжди було місто ментовське ), але не повезло
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17.06.2021 20:19 Відповісти
обычное дело. Правда 10 штук что зарядили оказались неподъёмными. Все таки кризис . Вот и погорели. Теьерь с учетом их опыта нужно идти на конкурс в ГБР или в прокуратуру пробовать )))
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17.06.2021 18:09 Відповісти
Похоже аваков для прикрытия руководит МВД, а по факту делает бабло со своими орлами тихо, без шума и рекламы, грузинок выгнал выгнал, шоб не мешали и руки свободные.
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17.06.2021 18:19 Відповісти
ну при кучме и яныке так и было во всех госструктурах - с низу до самого верха ежемесячные взносы по установленной таксе стоматолог при овоще вообще дошёл до того . что погранцов обложил. еженедельно машиной отправляли
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17.06.2021 18:48 Відповісти
Это их основное занятие. Все пасутся на наркошах,закладчиках, дилерах, оптовиках....И возглавляет эту схему кто то из их же высоких чинов. Ничего удивительного или нового...
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17.06.2021 21:49 Відповісти
Ничего удивительного, в Чернигове есть другая схема нас мусор Бугай Александр Викторович регулярно применяет, его отец назначенный Януковичем наверное научил
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17.06.2021 22:54 Відповісти
 
 