Розвідувальний корабель ВМС Франції увійшов у Чорне море. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Судно з портом приписки в Тулоні пробуде в Чорному морі до 3 липня. Ймовірно, воно братиме участь у вишколі See Breeze.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".
Корабель A645 Alize - спеціалізоване водолазне судно допоміжного флоту з портом приписки Тулон.
"Програма перебування в Чорному морі поки невідома, але, швидше за все, судно братиме участь у щорічних міжнародних навчаннях "Сі Бриз"", - пише "Думська".
За даними моніторингової групи BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, корабель офіційно класифікують як судно водолазної підтримки. "Однак фактично ALIZE (A 645) використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції)", - зазначають аналітики.
На борту судна можуть перебувати понад 200 осіб.
За попередньою інформацією, судно пробуде в Чорному морі до 3 липня.
A645 Alize вже перебував у Чорному морі з 27 березня до 12 квітня 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
2 : 1
УКРАИНА : СВ. Македония
написано - ще триває
вже скінчили
всіх вітаю!
ну просто шоб эти твари поменьше воздух загрязняли, борщ и галушки в Одессе - гарантируем полному составу. И кстати Одесса это более французский город чем дикий, ой, то есть чем р... как там.., а, московский