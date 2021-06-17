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корабель (1425) Франція (1975) Чорне море (1364)

Розвідувальний корабель ВМС Франції увійшов у Чорне море. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Судно з портом приписки в Тулоні пробуде в Чорному морі до 3 липня. Ймовірно, воно братиме участь у вишколі See Breeze.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

Корабель A645 Alize - спеціалізоване водолазне судно допоміжного флоту з портом приписки Тулон.

"Програма перебування в Чорному морі поки невідома, але, швидше за все, судно братиме участь у щорічних міжнародних навчаннях "Сі Бриз"", - пише "Думська".

За даними моніторингової групи BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, корабель офіційно класифікують як судно водолазної підтримки. "Однак фактично ALIZE (A 645) використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції)", - зазначають аналітики.

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На борту судна можуть перебувати понад 200 осіб.

За попередньою інформацією, судно пробуде в Чорному морі до 3 липня.

A645 Alize вже перебував у Чорному морі з 27 березня до 12 квітня 2014 року.

Розвідувальний корабель ВМС Франції увійшов у Чорне море 01
Розвідувальний корабель ВМС Франції увійшов у Чорне море 02
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Топ коментарі
+9
фсё !!!
2 : 1
УКРАИНА : СВ. Македония
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17.06.2021 17:52
+5
а, все
вже скінчили
всіх вітаю!
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17.06.2021 17:54
+4
Вітаю друже Вас та всю рідну Неньку!!!
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17.06.2021 17:56
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прі Сталінє такова нє било!
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17.06.2021 17:51 Відповісти
Шукатимуть палеорусло Дона?
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17.06.2021 19:04 Відповісти
ну и что? Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 8070
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17.06.2021 17:52 Відповісти
фсё !!!
2 : 1
УКРАИНА : СВ. Македония
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17.06.2021 17:52 Відповісти
скінчили?
написано - ще триває
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17.06.2021 17:53 Відповісти
а, все
вже скінчили
всіх вітаю!
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17.06.2021 17:54 Відповісти
слава Аллаху. не смотрю ибо после того как смотрел на палатках и нам тварь выдал это вот на 2012.... та нуивонах, тупо пропало желание
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17.06.2021 17:57 Відповісти
Вітаю друже Вас та всю рідну Неньку!!!
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17.06.2021 17:56 Відповісти
Беседин тварь!
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17.06.2021 17:56 Відповісти
та ладно Вам...слава Богу выиграли
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17.06.2021 18:01 Відповісти
Судно поддержки дайверов из службы внешней разведки... По-французски элегантно и со вкусом Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 1972 Почаще надо НАТОвским "дайверам" с нашими тренироваться, чтобы получше коралловые рифы изучать в районе Крыма...
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17.06.2021 17:54 Відповісти
Если есть там ПВО, то пусть накушавшись.... Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 2954 местных жаб, мсье команданте собьет хотя бы одно летающее говно, которое постарается "испугать" моряков, а?
ну просто шоб эти твари поменьше воздух загрязняли, борщ и галушки в Одессе - гарантируем полному составу. И кстати Одесса это более французский город чем дикий, ой, то есть чем р... как там.., а, московский Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 4924
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17.06.2021 17:55 Відповісти
Все флаги (НАТО) в гости будут к нам, назло косорылым кацапам!
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17.06.2021 18:22 Відповісти
 
 