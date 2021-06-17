Розвідувальний корабель ВМС Франції увійшов у Чорне море. ФОТО

Судно з портом приписки в Тулоні пробуде в Чорному морі до 3 липня. Ймовірно, воно братиме участь у вишколі See Breeze.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

Корабель A645 Alize - спеціалізоване водолазне судно допоміжного флоту з портом приписки Тулон.

"Програма перебування в Чорному морі поки невідома, але, швидше за все, судно братиме участь у щорічних міжнародних навчаннях "Сі Бриз"", - пише "Думська".

За даними моніторингової групи BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, корабель офіційно класифікують як судно водолазної підтримки. "Однак фактично ALIZE (A 645) використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції)", - зазначають аналітики.

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На борту судна можуть перебувати понад 200 осіб.

За попередньою інформацією, судно пробуде в Чорному морі до 3 липня.

A645 Alize вже перебував у Чорному морі з 27 березня до 12 квітня 2014 року.



