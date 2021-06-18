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Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Ветерани з компанії Armorum Solutions представили свої розробки на виставці "Зброя та безпека-2021".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми пішли на цю війну зі зброєю та обладнанням, яке створили самі, воювали з ним і вчили воювати інших", - кажуть ветерани з компанії Armorum Solutions, команда якої пройшла бойові дії в лавах піхотних і спеціальних розвідувальних підрозділів на командних і оперативних посадах.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 01

Ветеранська компанія спеціалізується на розробці "ефективних, простих і доступних" рішень в галузі радіорозвідки, технічних засобів розвідки, систем зв'язку і передачі даних для БПЛА, модернізації стрілецької зброї та систем озброєння.

На виставці "Зброя та безпека дві тисячі двадцять одна", яка зараз проходить у Києві, Armorum Solutions представляють, зокрема, свій мобільний комплекс радіорозвідки і пеленгації "Тінь", бортову систему розвідки і пеленгації "Тінь-Н".

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 02

"Тінь" дозволяє виявити і відстежити роботу цифрових і аналогових радіостанцій противника на відстані до 25 км. Крім радіотехнічної розвідки, комплекс дозволяє визначати координати таких цілей, як пункти управління військами, пункти коригування артилерійського вогню і наведення авіації, станції РЕБ - для подальшої передачі координат і знищення цілей. Також "Тінь" пеленгує радіопередачі диверсійно-розвідувальних груп противника в нашому тилу.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 03

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 04

Іван Савельєв, головний конструктор компанії

"Простір" - створена ветеранами приставка для модернізації штатної радіолокаційної станції ПСНР-5, розробленої в СРСР і призначеної для пошуку, виявлення, супроводу і визначення координат рухомих цілей типу техніка/людина.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 05

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 06

Приставка потрібна для заміни штатного блоку управління й індикації П-02 і блоку живлення П-81 сучасним цифровим блоком управління та обробки інформації. Також на РЛС встановлюється оптико-електронна приставка. Модернізація збільшує дальність виявлення цілей (наприклад, мета "танк" без приставки - 8-10 км, з приставкою - 10-15 км), дає можливість працювати з БПЛА, точно ідентифікувати ціль в оптичному каналі, зменшує вагу і габарити РЛС, спрощує підготовку операторів. Також з'являється можливість дистанційного керування та отримання даних.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 07

Також Armored Solutions роблять уніфіковані кулеметні і гранатометні станки для ДШКМ, КПВТ, НСВ, РПГ-7, ПКТ, АГС.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 08

Станки, порівняно зі штатними, забезпечують високу стабільність при стрільбі, високу купчастість при стрільбі на великі дистанції, маневреність переміщення. І моментальну готовність відкрити вогонь – зі станком це можливо і в транспортному положенні.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 09

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 10

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 11

У розробці Armorum Solutions на даний момент - дистанційні турелі для гранатометів і кулеметів, комбінована система виявлення БПЛА, цифрові захищені системи передачі даних і відео для БПЛА, а також мультисенсорна автономна система розвідки. Вона складається з датчиків спостереження, які закидаються на ворожу територію за допомогою БПЛА.

Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією 12
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Топ коментарі
+19
Молодцы ребята. Видел их некоторые игрушки. Героям слава!
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17.06.2021 19:51
+8
Нужно развивать направление дистанционно управляемых "игрушек".
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17.06.2021 20:04
+8
вот пример честного и частного использования средств на модификацию оружия.
потому как сами им воюют и на него расчитівают.
а в сраном мо-распил и делюга,и им похер,чем солдат воюет...
помню,была группа волонтеров при мо(паркетных адмирал-генералов)...так в 17ом распустили-разбежались...и надежда на "по-чесноку" исчезла.
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17.06.2021 20:11
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Молодцы ребята. Видел их некоторые игрушки. Героям слава!
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17.06.2021 19:51 Відповісти
Радиоразведка, модернизация РЛС из 60-х и заброшенные на территорию врага датчики: разработки ветеранов войны с Россией - Цензор.НЕТ 4382
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17.06.2021 22:52 Відповісти
Нужно развивать направление дистанционно управляемых "игрушек".
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17.06.2021 20:04 Відповісти
вот пример честного и частного использования средств на модификацию оружия.
потому как сами им воюют и на него расчитівают.
а в сраном мо-распил и делюга,и им похер,чем солдат воюет...
помню,была группа волонтеров при мо(паркетных адмирал-генералов)...так в 17ом распустили-разбежались...и надежда на "по-чесноку" исчезла.
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17.06.2021 20:11 Відповісти
Гарні розробки Радиоразведка, модернизация РЛС из 60-х и заброшенные на территорию врага датчики: разработки ветеранов войны с Россией - Цензор.НЕТ 8405
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17.06.2021 20:12 Відповісти
Молодці хлопці! Дай вам боже всього найкращого !
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17.06.2021 22:02 Відповісти
Слава Українським розробникам......Тричі !!!
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17.06.2021 22:40 Відповісти
А бубочка все видосики снимаеи и коноплю в ОПе сеет.
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18.06.2021 11:13 Відповісти
Молодці! Але шини потрібно ставити сліки - до них не липне багнюка - а отже легше переміщувати. (про це знає кожен тракторист, який працює в полі). Запасне колесо теж не потрібно. Міняти під час бою пробите колесо на станку - безглуздо (4 гайки, і кулемет під час роботи не працює). Запаска на станку додає ваги, виглядає ефектно але не практично. Все це звичайно відточиться у роботі...
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18.06.2021 12:02 Відповісти
Можливо колись сформується тероборона, і їм будуть купувати за гроші місцевих бюджетів ось такі ефективні засоби. На закупщиків Міноборони надій мало - централізована закупочна корупція буде викорінена дуже не скоро.
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18.06.2021 13:43 Відповісти
 
 