В одному з київських барів збірну РФ з футболу позначили словом "окупанти". ФОТО

В одному з київських барів на афіші матчів, які транслюватимуться в закладі, збірну Росії на табло позначили словом "окупанти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

За даними видання, таку програму матчів можна було побачити в барі біля "НСК Олімпійський", де люблять збиратися ультрас київського "Динамо".

Раніше повідомлялося про аналогічне позначення країни-агресора в Скадовську.

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