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бар (10) Київ (13837) окупація (5862) росія (47340)

В одному з київських барів збірну РФ з футболу позначили словом "окупанти". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В одному з київських барів на афіші матчів, які транслюватимуться в закладі, збірну Росії на табло позначили словом "окупанти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

За даними видання, таку програму матчів можна було побачити в барі біля "НСК Олімпійський", де люблять збиратися ультрас київського "Динамо".

Раніше повідомлялося про аналогічне позначення країни-агресора в Скадовську.

Також читайте: Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

В одному з київських барів збірну РФ з футболу позначили словом окупанти 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
А шо найвеличніший? Он до сих пор называет кацапско-фашистских оккупантов - "та сторона". Это чмо сцит назвать куйло - убийцей украинцев! При этом запретил воинам на передовой защищаться. Вот и получает, что воююем с врагом во главе с предателем.
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18.06.2021 09:16
+21
Пример для УЕФА
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18.06.2021 09:16
+17
Дипломатично
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18.06.2021 09:15
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18.06.2021 09:15 Відповісти
А шо найвеличніший? Он до сих пор называет кацапско-фашистских оккупантов - "та сторона". Это чмо сцит назвать куйло - убийцей украинцев! При этом запретил воинам на передовой защищаться. Вот и получает, что воююем с врагом во главе с предателем.
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18.06.2021 09:16 Відповісти
Пример для УЕФА
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18.06.2021 09:16 Відповісти
Святий Петро біля воріт раю запитує холопа :
- Ти хто?
- Футболіст.
- А як ти в ворота попав.В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты" - Цензор.НЕТ 1349
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18.06.2021 09:17 Відповісти
Що ж вони "творять"! Це ж МЗС РФ може подати в суд як за "Путін-*****". Тоді ж Кінь "загоняється" по судах.
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18.06.2021 09:18 Відповісти
А что неправильно?
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18.06.2021 09:19 Відповісти
Бандерівський флешмоб. В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты" - Цензор.НЕТ 1083
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18.06.2021 09:19 Відповісти
АНУЖ БО, РОЗТЛУМАЧ ???
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18.06.2021 15:19 Відповісти
Более мягкое название хотя и точное,чем Мордор,а они что обиделись?на правду не обижаются
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18.06.2021 09:22 Відповісти
Все правильно!!! В Украине во всех фан-зонах нужно обозачать раску-федераску!!!
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18.06.2021 09:23 Відповісти
Так, а что не так?
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18.06.2021 09:23 Відповісти
і перед початком кожного матчу таке відео
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18.06.2021 09:25 Відповісти
Жирно)
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18.06.2021 09:55 Відповісти
Прекрасно!
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18.06.2021 09:32 Відповісти
а кто они ещё? румяные комсомолки?
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18.06.2021 09:32 Відповісти
А ..почему в одном???? Все, все бары, клубы страны должны следовать примеру!! ПТН ПНХ!!!
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18.06.2021 09:42 Відповісти
Почему только в одном, а не во всех? Недоработка.
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18.06.2021 10:42 Відповісти
Cир російський і ковбасу московську, треба було б перейменувати назви вже давно
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18.06.2021 10:53 Відповісти
Та нехай так і будуть, все одно всі знають, що рецепти вкрадені, як і пельмені, вареники, борщ і т.д.
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18.06.2021 15:09 Відповісти
Та ні! Ми за повернення оригінальних назв і рецептури! Жодний продукт вироблений в Україні для внутрішнього споживання не може носити кацапську назву. Я принципово нічого такого не купую.
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19.06.2021 02:28 Відповісти
Если бы в Формуле 1,тоже Российского пилота обозначили как "окупант",это не этично,не надо спорт связывать с политекой.Я думаю люди в спорте не виноваты что происходит в политеке.В формуле 1,заявили,это спорт и мы проведем гонку в Сочи,спорт и политика не совместимы.
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18.06.2021 11:25 Відповісти
Повернися в третій клас, "політЕка"
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18.06.2021 15:10 Відповісти
ЯК ЩО Б У СПОРТІ ОКУПАНТА НАЗИВАЛИ ОКУПАНТОМ, ТО НЕ БУЛО Б ВІЙН.
А ТО ПІД)(УЙЛОВИКАМ )(УЙЛА З )(УЙЛОСТАНУ ЗАБАЖАЛОСЯ ХЛЄБА І ЗРЄЛІЩЬ...
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18.06.2021 15:23 Відповісти
Браво.
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18.06.2021 13:07 Відповісти
Мне нравится. ! Молодцы. Правильный подход у этого бара....
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18.06.2021 15:24 Відповісти
Правильно обозначили.
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18.06.2021 21:15 Відповісти
Это не все важные новости - в туалете около парка Славы в крайней слева кабинке говном написано "Путин *******"
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18.06.2021 22:41 Відповісти
 
 