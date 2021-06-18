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В одному з київських барів збірну РФ з футболу позначили словом "окупанти". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
В одному з київських барів на афіші матчів, які транслюватимуться в закладі, збірну Росії на табло позначили словом "окупанти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".
За даними видання, таку програму матчів можна було побачити в барі біля "НСК Олімпійський", де люблять збиратися ультрас київського "Динамо".
Раніше повідомлялося про аналогічне позначення країни-агресора в Скадовську.
Топ коментарі
+32 Super Gut
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+21 Porol ferton
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+17 Andriy Zlochevskiy
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