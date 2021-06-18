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Відремонтований плавкран "Захарій" найближчим часом повернеться до будівництва запорізьких мостів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Плавкран "Захарій" найближчими днями приступить до роботи на будівництві мостів у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОДА.

Зазначимо, роботи на будівельному майданчику ведуться цілодобово.

"За інформацією головного інженера компанії "Онур" Олександра Цвященка, на будмайданчики мостів вже завезли 72% металевих прогонових будов (основні конструкції) і 73% допоміжних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

За даними ОДА, нині на будівельному майданчику №1 в Кривий бухті вже готові до транспортування і монтажу 6 сегментів вантового моста. Як тільки плавкран "Захарій" прибуде в Запоріжжя, почнеться новий етап будівництва.

Як відомо, на початку травня дно крана LK-800 пошкодилося об підводну скелю. Інцидент не вплинув на загальний термін завершення проєкту, оскільки упродовж ремонту крана була активізована робота на низовій частині балочного мосту і на місцях майбутніх транспортних розв'язок.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: До Дня Незалежності в Херсоні відкриють рух першою чергою нового шляхопроводу, - ОДА

Відремонтований плавкран Захарій найближчим часом повернеться до будівництва запорізьких мостів 01
Відремонтований плавкран Захарій найближчим часом повернеться до будівництва запорізьких мостів 02

Автор: Анастасія Потіха
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И шо мы тут видим на фото? Совсем другой участок строительства который к Захарию никаким боком.
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18.06.2021 09:56 Відповісти
Какая разница? Відремонтований плавкран "Захарій" найближчим часом повернеться до будівництва запорізьких мостів - Цензор.НЕТ 4207
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18.06.2021 09:59 Відповісти
Кран "Захарий" не мог бы поднять Ермака высоко-высоко и зашвырнуть куда-подальше ?
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18.06.2021 10:37 Відповісти
 
 