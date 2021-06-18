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Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За непритягнення особи до відповідальності за зберігання наркотиків один із заступників начальника поліції Кіцмані вимагав хабаря. Спільно з працівниками ДБР, СБУ і прокуратури фігуранта корупційних дій затримали на передачі першої частини грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

До Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла заява про вимагання хабаря з фігуранта кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, посадовою особою чернівецької поліції.

Встановлено, що до протиправних дій причетний один із заступників начальника поліції міста Кіцмань. Гроші поліцейський вимагав за закриття матеріалів провадження, фігурантом у якому є 29-річний місцевий наркозалежний.

Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 01

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Чернівецька обласна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та передала матеріали до ТУ ДБР, розташованому у місті Хмельницькому.

Відразу після одержання першої частини суми неправомірної вигоди – 1300 доларів США – працівника поліції затримали.

Слідчі ДБР готують вручення йому підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 03
Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 04
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
лось тот еще и тачка не жигули ))))
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18.06.2021 10:30
+5
А шо ты хотел . Честный реформированный полицейский. Что ни день то новости о их "тяжелой работе" по сбору средств с благодарного населения. Всё несут и несут
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18.06.2021 10:34
+2
ОТКУПИТСЯ! Однозначно!
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18.06.2021 10:35
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лось тот еще и тачка не жигули ))))
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18.06.2021 10:30 Відповісти
ОТКУПИТСЯ! Однозначно!
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18.06.2021 10:35 Відповісти
А шо ты хотел . Честный реформированный полицейский. Что ни день то новости о их "тяжелой работе" по сбору средств с благодарного населения. Всё несут и несут
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18.06.2021 10:34 Відповісти
Это ж надо!?
Ведь честнейший был офицер. Жил в 2-х комнатной хрущевке, ездил на "Таврии", отдыхал на Азовском море ...
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18.06.2021 10:36 Відповісти
патамушта зарплаты маленькие....
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18.06.2021 10:38 Відповісти
Оце халепа! Не встиг з'їсти. Знав би, не снідав сьогодні.
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18.06.2021 10:40 Відповісти
Когда переодели ментов в красивую форму тогда я гордился "вот какая Украина" й сейчас совдеповские ментіы есть менты суки продажные прокацапскиекацапские под управленья бандита и 90-х армянского бандита в
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18.06.2021 10:58 Відповісти
Господа таджики!
Не Кицмани, а Кицманя!
Хотя, вы ж в школу не ходили...
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18.06.2021 11:02 Відповісти
Это цензоровский новояз. ))
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18.06.2021 11:05 Відповісти
Воспитанный на чистом сливочном масле...
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18.06.2021 15:15 Відповісти
 
 