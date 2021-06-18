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Німеччина (4567) літак (2015) санкції (6879) США (14526) Євросоюз (7144) Пригожин Євген (503)

Літак "кухаря Путіна" Пригожина стоїть в аеропорту Берліна, попри санкції США та ЄС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Приватний літак "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина, який перебуває під санкціями США і Євросоюзу, стоїть на обслуговуванні в аеропорту Берліна.

Літак виявили журналісти BILD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

З 15 жовтня 2020 року Пригожин перебуває в санкційному списку США, а також у списку Європейського Союзу. Це означає, що йому більше не дозволяють в'їжджати до ЄС, а його активи мають заблоковані всередині Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина

Але один з його активів – приватний літак типу Hawker 800XP вартістю приблизно 2 млн євро – здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Берліна через два тижні після набуття чинності санкцій і з того часу стоїть в аеропорту німецької столиці.

Журналісти знайшли літак перед ангаром компанії Beechcraft Berlin Aviation, яка займається ремонтом та обслуговуванням.

Літак кухаря Путіна Пригожина стоїть в аеропорту Берліна, попри санкції США та ЄС 01

Пригожин придбав літак у грудні 2019 року через підставну компанію в Литві. Він зареєстрував літак у Сан-Марино, крихітній країні, яка навіть не має власного аеропорту. За словами експертів, літак базувався в Санкт-Петербурзі і належить компанії під назвою Clubgroup Ltd.

Літак переважно використовувався для польотів до Сирії, Лівії та восьми африканських країн. Це всі країни, де приватна армія "Вагнера" за дорученням російського керівництва проводить дестабілізаційні операції проти місцевих органів влади або допомагає проросійським режимам.

Також читайте: США запровадили нові санкції проти "кухаря Путіна" Пригожина

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук Пригожина і оголосило винагороду розміром до $250 000 за відомості, які можуть привести до його арешту.

У жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" в Лівії.

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнер", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Вот и всё, что надо знать о ЕСовской озабоченности. Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 6040
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18.06.2021 10:55
+12
"Если нельзя, но очень хочется, то можно". Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 3934
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18.06.2021 10:43
+12
Санкции санкциями, а 10$ всегда 10$
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18.06.2021 10:50
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"Если нельзя, но очень хочется, то можно". Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 3934
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18.06.2021 10:43 Відповісти
А посольство Германии просто решило промолчать и даже не отвечает, почему самолет Пригожина у них - ссылка. Anka Feldhusen тоже ждет, когда после государственной службы ее устроят в Газпром...
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18.06.2021 12:08 Відповісти
Очередную партию "Новичка" притаранил для особ особой важности...
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18.06.2021 12:45 Відповісти
може і не всіх, а от Анжеліка точно отримає свій стілець за столом в газпромі..
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18.06.2021 15:04 Відповісти
Санкции санкциями, а 10$ всегда 10$
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18.06.2021 10:50 Відповісти
Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 5507
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18.06.2021 10:51 Відповісти
Санкции, они такие, а после того как х-ло увидело немощного байдена несущего полную чушь, так там вообще всё хорошо будет на эрефии.
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18.06.2021 10:55 Відповісти
Вот и всё, что надо знать о ЕСовской озабоченности. Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 6040
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18.06.2021 10:55 Відповісти
Літак "кухаря Путіна" Пригожина стоїть в аеропорту Берліна, попри санкції США та ЄС - Цензор.НЕТ 5813№94
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18.06.2021 11:08 Відповісти
Вот такие они, санкции.
Бабло побеждает любые санкции.
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18.06.2021 10:56 Відповісти
днище днищенское...
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18.06.2021 10:56 Відповісти
Россия под санкциями, а Украина с ней торгует электричеством, бензином и многое ещё чем.
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18.06.2021 10:57 Відповісти
Корупція в самому чистому вигляді
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18.06.2021 10:58 Відповісти
Такие санкции больше напоминают разного рода "озабоченности" и "обеспокоенности". Де-юре они есть, а де-факто - бабло превыше всего.
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18.06.2021 11:00 Відповісти
Ан-2 в хорошому стані 2млн. ойро.
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18.06.2021 11:03 Відповісти
Та рухлядь уже не стоит ничего.Одни контробандисты на них летают,потому что только контробас может покрыть огромный по меркам этого класа самолетов,расход топлива в 180 л/час.
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18.06.2021 12:00 Відповісти
"Мажори всєх стран обєдіняйтєсь!" У-р-а!!!
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18.06.2021 11:03 Відповісти
Проснулись Он уже там два года отдыхает. И зареган борт вообще на левого чела. Поххх ему эти санкции.
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18.06.2021 11:40 Відповісти
Глибокостурбованозанепокоєна європідерасня у всій своїй красі.
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18.06.2021 13:11 Відповісти
А ничего..что этот самолёт стоит там уже ВОСЕМЬ месяцев и к нему никто и не подходит? Тупо стоит.... Тут вопросов у страждущих нет ? Компания.. ангар которой рядом со стоянкой..на которой стоит этот самолёт работы по данному типу машин не проводит и никакого отношения к этому самолёту не имеет! Так всё таки может самолётик и арестован... раз столько месяцев стоит?
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18.06.2021 13:43 Відповісти
проститутки европейские....
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18.06.2021 17:21 Відповісти
 
 