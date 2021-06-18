СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
СБУ викрила і блокувала схему з постачання лікарських засобів терористам "ДНР". Зловмисники використовували механізм "перерваного транзиту", - коли вантаж ніби призначений для Грузії, а насправді поставляється на тимчасово окуповані території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями діяльності зловмисників. На території Дніпропетровської та Харківської областей вилучено:
- 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн,
- 18 тонн косметичних виробів вартістю 800 тис. грн,
- товарно-супровідні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності.
Зазнанчається, що за офіційними товаро-супровідними документами, які подавались організаторами схеми до митних органів, лікарські засоби мали прямувати на адресу фіктивних компаній, зареєстрованих у Республіці Грузія, які нібито виступали покупцями-одержувачами вказаних ТМЦ.
Оперативники встановили, що організували вказану оборудку мешканці Дніпропетровської області. Зловмисники вивозили медикаменти через митні пости на Східній Україні.
Наразі учасникам схеми готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації). Проводяться слідчо-оперативні заходи для визначення всіх учасників протиправного механізму.
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