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СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ викрила і блокувала схему з постачання лікарських засобів терористам "ДНР". Зловмисники використовували механізм "перерваного транзиту", - коли вантаж ніби призначений для Грузії, а насправді поставляється на тимчасово окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями діяльності зловмисників. На території Дніпропетровської та Харківської областей вилучено:

  • 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн,
  • 18 тонн косметичних виробів вартістю 800 тис. грн,
  • товарно-супровідні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності.

СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в ДНР: вилучено товару на 2,7 млн грн 01

Зазнанчається, що за офіційними товаро-супровідними документами, які подавались організаторами схеми до митних органів, лікарські засоби мали прямувати на адресу фіктивних компаній, зареєстрованих у Республіці Грузія, які нібито виступали покупцями-одержувачами вказаних ТМЦ.

Оперативники встановили, що організували вказану оборудку мешканці Дніпропетровської області. Зловмисники вивозили медикаменти через митні пости на Східній Україні.

Також дивіться: Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі. ФОТОрепортаж

Наразі учасникам схеми готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації). Проводяться слідчо-оперативні заходи для визначення всіх учасників протиправного механізму.

СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в ДНР: вилучено товару на 2,7 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Анальные смазки и гей косметику?
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18.06.2021 11:01 Відповісти
Спалила бизнес... СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 4082
СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2627
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18.06.2021 11:01 Відповісти
СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7162
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18.06.2021 11:09 Відповісти
а я то думаю чому впопочленці так гарні в гробах,а ось вчому справа
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18.06.2021 11:05 Відповісти
Таможня спокойно оформляет груз, где грузополучателем чистится левый экспедитор в Новошахтинске (Ростовсая обл.) в пользу какого-нибудь грузина или кыргиза. Хотя всем понятно, что будет прерванный транзит с возвратом в днр
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18.06.2021 11:07 Відповісти
Привезите им лучше сметану с огурцами... СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7
И на лицо можно и в...
СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7108
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18.06.2021 11:09 Відповісти
Косметика з Боінга у дамбаського бидла вже закінчилась?СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7283
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18.06.2021 11:19 Відповісти
Нафига дырявым косметика? Они ширяют тушь в пятку а помаду курят?
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18.06.2021 11:41 Відповісти
дырявые ещё и красятся)))))))
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18.06.2021 12:01 Відповісти
А косетику нахера?Залдостанова ждут,шоле?
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18.06.2021 16:11 Відповісти
 
 