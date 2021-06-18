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Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Полтавщині поліцейські викрили групу військовослужбовців, які організували системне розкрадання авіаційного гасу з бойових літаків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Викрадене пальне збували місцевим мешканцям. Щоб приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірну інформацію щодо кількості витраченого пального під час польотів.

17 червня оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції разом зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Полтава, викрили учасників групи під час збуту чергової партії гасу – 2000 літрів.

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Крім того, проведено 25 санкціонованих обшуків на території військової частини та за місцями проживання фігурантів, залучаючи фахівців ДП ​​"Антонов" і Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.

Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 01
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 02
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 03
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 04

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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За викрадення, привласнення військовослужбовцями військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Скажите кто в теме, а куда заправляют авиакеросин ?! Кроме самолётов и вертолётов. Какой смысл его воровать ? Машины вроде на нём не ездят. Разве что только если самолёт - древнее совковое ведро типа АН-24, которые на 92-м бензине летали
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18.06.2021 11:54
+4
Мы по копейке на беспилотники собираем, а эти ...
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18.06.2021 12:59
+3
одне слово =*********** =розстриляти НА *УЙ,
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18.06.2021 16:24
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Потрібно бути оптимістом. Зекономлено ресурс бойових літаків.
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18.06.2021 11:50 Відповісти
По бумагам будет как раз с трчностью до наоборот...ресурс самолетов снижен...
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18.06.2021 11:53 Відповісти
Ресурс не изменится, сколько налетал, столько и запишут. А в Миргороде на Су-27 из-за вилки в показаниях системы топливомер-расходомер за смену с 1 самолета можно до 500 литров топлива "сэкономить", приблизительно конечно, но в этих пределах. Так что если копнуть нормально 2000 литров даже не цветочки будут.
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29.06.2021 18:36 Відповісти
не СБУ? НАЦПОЛІЦІЯ? а ну ж кто більше й чесніше виявить того, що вирішать виявляти?
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Ваше "кто" всё испортило. Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3435
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18.06.2021 11:52 Відповісти
погоджуюсь, але суті не міняє ) Чорт почав типу працювати...
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18.06.2021 11:54 Відповісти
Я не про чёрта.
Я про вас.
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18.06.2021 11:59 Відповісти
А раньше за это ... Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5170
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Скажите кто в теме, а куда заправляют авиакеросин ?! Кроме самолётов и вертолётов. Какой смысл его воровать ? Машины вроде на нём не ездят. Разве что только если самолёт - древнее совковое ведро типа АН-24, которые на 92-м бензине летали
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18.06.2021 11:54 Відповісти
Жидкотопливные котлы...
Отапливать солярой сейчас дорогое удовольствие...а если эти скоты продавали керосин за копейки...то желающих купить было явно много..
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18.06.2021 11:59 Відповісти
в качестве растворителя для красок ПВХ и народного лечения
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18.06.2021 12:03 Відповісти
Що це за фарби ПВХ?)) пластік ПВХ знаю але авіаційний керосін його не розріджує. Може ПФ?
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18.06.2021 18:15 Відповісти
Они его потом продавали в ту же часть.
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18.06.2021 12:23 Відповісти
На АН 24 турбовинтовой двигатель АИ 24 работает на авиакеросине(другие называют уайт спирит) . А вот М14 поршневой бензиновый стоит в частности на КА 26 и на легкомоторных самолётах. Давным - давно вояки попалам бодяжили 80-й с авиационным бензином и получали типа 93. При неправильной пропорции бывали случаи, что пригорали клапана.
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18.06.2021 12:39 Відповісти
ты не прав-машины ездят аж гай шумить. маю свій досвід у свій час при совку я працював на заправщику і ми брали авиакеросин на ародромі в Канатово.мав і свій легковик заправляв керосином але 50 на 50 із 76 це жигулі а запорожцю по барабану лили без розбавки і без проблем нарікать ні зі сторони запора ні хазяїна. авікеросин що ми брали офіційно був забракований для літаків як нам казали було багато вологи і вибраковували
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18.06.2021 12:53 Відповісти
на хороший срок,
зарабатывали
и получилось
наконец-то
ура
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18.06.2021 11:55 Відповісти
Простить, дать в лапы автомат и отправить освобождать Алчевск. К Троице.
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18.06.2021 12:04 Відповісти
явно з числа виборців блазне-воїна
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18.06.2021 12:06 Відповісти
зелье все краде
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18.06.2021 12:13 Відповісти
зимняя присадка к дизтопливу
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18.06.2021 12:12 Відповісти
за это надо по всей строгости... Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9065 бо авиационный керосин закупается у окупанты и дорого...
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18.06.2021 12:16 Відповісти
Руководство части как всегда не при делах.
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18.06.2021 12:18 Відповісти
От самолетного топлива погорят движки.
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18.06.2021 12:20 Відповісти
Може, виливали в якусь яму.
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18.06.2021 12:29 Відповісти
Пилять.. за такое сразу лет 40 срока.. и я гарантирую после человек 10 с такими сроками, воровство в армии будет побеждено!
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18.06.2021 12:20 Відповісти
..а что там красть уже ? С сентября прошлого года поставки авиационного топлива в части ВВС сократились на 80 процентов ..по сравнению с 2020 годом. а нет керосина.. нет и полётов...... Как всё просто. Для Земрази авиация ..в том числе и боевая ..не является нужным видом ВСУ. Как впрочем и все ВСУ в системе государства. Вот и попались военные..ибо уже красть нечего...)))) слишком заметно..!!! )))
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18.06.2021 13:15 Відповісти
ну раз попались значит было что, а это и не важно есть или нет, крали - тюрьма на огромный срок и так должно быть с всеми чиновниками , рабочими, ну вообще с всеми кто украл у государства, тобишь украл у каждого украинца, жителя Украины!! я бы вообще казнил как в Китае - открыто и показательно.. может что то бы изменилось в ментальности наших людей.. ибо все что не применяли за все 30 лет - не имеет никакого результата!
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18.06.2021 13:18 Відповісти
Так никто не против Вашего возмущения. Я не о факте кражи! Я о факте того...что нечего уже красть вскоре будет. Наступает явный период всеобщего удовлетворения... Керосина нет... летать не на чем.. воровать нечего... Вот и вопрос ... А почему у мародёра Петра с 2015 года топливо в ВВС шло беспрерывным потоком (даже воровали и никто не замечал!!) ... летали фактически регулярно... а с приходом ГореЗеРеформатора запаса хватило на год и всё...!? Даже украденные 2 тонны заметили....)))) Вот я и говорю...Красть то уже НЕЧЕГО!! Докерувалась Зепогань уже до ручки...
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18.06.2021 13:30 Відповісти
Мы по копейке на беспилотники собираем, а эти ...
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18.06.2021 12:59 Відповісти
https://youtu.be/hkEpaavcn3A
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18.06.2021 13:58 Відповісти
Очередные гнидо-мародёры...
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18.06.2021 15:22 Відповісти
одне слово =*********** =розстриляти НА *УЙ,
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18.06.2021 16:24 Відповісти
прям 90 е года колеги 55ки прям как будто во время ато..при порохе...наверно этот миргород...требунал чести с целованием флага на красной дорожке и на костер с отречением от устава...
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18.06.2021 17:55 Відповісти
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6876 Госудитслужбы
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18.06.2021 17:57 Відповісти
 
 