Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Вранці 18 червня в одеський порт увійшли два кораблі НАТО - британський есмінець HMS Defender та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
Британський есмінець HMS Defender D36 о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години став біля 19-го причалу морвокзалу.
Після 12 години дня біля 18-го причалу має пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805. Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту "Булат" і Патріот ".
Британські есмінці типу 45 не вперше в Одесі - кілька років тому в нас гостювали HMS Duncan (2017 і 2019) та HMS Dragon (2020 рік), але Defender у Чорному морі вперше.
"Захисник" увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Повна водотоннажність 8500 тонн, довжина 152 метри, ширина 21, осадка понад сім метрів, швидкість понад 30 вузлів.
Артилерія головного калібру - одна 114-мм установка Mark 8 Mod. 1. Зенітна - пара 20-мм Mark 15 Phalanx і два 30-мм "Ерлікони". Ракетне озброєння - 2×4 пускові установки протикорабельних ракет "Гарпун" і 48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30". В ангарі два вертольоти "Лінкс" або один "Мерлін".
"Еверстен" заходив у наш регіон у 2019 році, проте гостював у Трабзоні, Поті та Констанці. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року. Довжина 144 метри, ширина 19, осадка п'ять метрів. Повна водотоннажність понад 6000 тонн, екіпаж понад 200 осіб, швидкість понад 28 вузлів.
Артилерійське озброєння складається з однієї 127-мм гармати головного калібру "Oтобреда" Мк100, семиствольної 30-мм артустановки "Голкіпер", пари "Ерліконів", кулеметів "Браунінг".
Ракетне озброєння - вісім протикорабельних ракет "Гарпун" і 40 пускових установок вертикального старту Mк41 для ЗУР "Стандард" SM2 Блок IIIА (боєзапас 32 ЗУР), "Сі Спарроу" RIM-7Р (чотири комірки, боєзапас 32 ЗУР).
Торпедна зброя - два двотрубні 324-мм торпедні апарати Mк32 (для торпед Mк46). В ангарі вертоліт NH-90.
Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Квін Елізабет", що вийшов нещодавно у навколосвітній похід.
Незадовго до заходу в Одесу "Дефендер" та "Еверстен" провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.
Будь ласка, зачекайте...
своїх партнерів по NATO !
Проф. Преображенский
Основной производитель консервов из сайры заявил о массовой подделке этих консервов с использованием более дешёвой рыбы. Понимаете?
В великой, процветающей сверхдержаве подделывают уже не только икру и крабов. Сайру подделывают, потому что она для народа слишком дорогая.
Й десь "запарєбріком" пролунав залп "имперських" дуп!)))
Немає пророка крім Порошенко та Турчинов пастор церкви його!
Слава ЗСУ!