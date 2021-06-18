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Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Вранці 18 червня в одеський порт увійшли два кораблі НАТО - британський есмінець HMS Defender та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Британський есмінець HMS Defender D36 о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години став біля 19-го причалу морвокзалу.

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Після 12 години дня біля 18-го причалу має пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805. Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту "Булат" і Патріот ".

Британські есмінці типу 45 не вперше в Одесі - кілька років тому в нас гостювали HMS Duncan (2017 і 2019) та HMS Dragon (2020 рік), але Defender у Чорному морі вперше.

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"Захисник" увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Повна водотоннажність 8500 тонн, довжина 152 метри, ширина 21, осадка понад сім метрів, швидкість понад 30 вузлів.

Артилерія головного калібру - одна 114-мм установка Mark 8 Mod. 1. Зенітна - пара 20-мм Mark 15 Phalanx і два 30-мм "Ерлікони". Ракетне озброєння - 2×4 пускові установки протикорабельних ракет "Гарпун" і 48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30". В ангарі два вертольоти "Лінкс" або один "Мерлін".

"Еверстен" заходив у наш регіон у 2019 році, проте гостював у Трабзоні, Поті та Констанці. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року. Довжина 144 метри, ширина 19, осадка п'ять метрів. Повна водотоннажність понад 6000 тонн, екіпаж понад 200 осіб, швидкість понад 28 вузлів.

Артилерійське озброєння складається з однієї 127-мм гармати головного калібру "Oтобреда" Мк100, семиствольної 30-мм артустановки "Голкіпер", пари "Ерліконів", кулеметів "Браунінг".

Ракетне озброєння - вісім протикорабельних ракет "Гарпун" і 40 пускових установок вертикального старту Mк41 для ЗУР "Стандард" SM2 Блок IIIА (боєзапас 32 ЗУР), "Сі Спарроу" RIM-7Р (чотири комірки, боєзапас 32 ЗУР).

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Торпедна зброя - два двотрубні 324-мм торпедні апарати Mк32 (для торпед Mк46). В ангарі вертоліт NH-90.

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Квін Елізабет", що вийшов нещодавно у навколосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу "Дефендер" та "Еверстен" провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
"Хунта" - рада вітати ,
своїх партнерів по NATO !
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18.06.2021 13:05
+20
Красавцы 👍
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18.06.2021 13:02
+14
Добро пожаловать!
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18.06.2021 13:12
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Красавцы 👍
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18.06.2021 13:02 Відповісти
"Хунта" - рада вітати ,
своїх партнерів по NATO !
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18.06.2021 13:05 Відповісти
Два корабля НАТО зашли в одесский порт - Цензор.НЕТ 5442
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18.06.2021 13:10 Відповісти
Добро пожаловать!
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18.06.2021 13:12 Відповісти
все уже попривыкли к НАТОвским агрессорам настолько,что даже баба Наташа Витренко забила выходить толпой клянчить пласты и жвачку..
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18.06.2021 13:17 Відповісти


Проф. Преображенский



Основной производитель консервов из сайры заявил о массовой подделке этих консервов с использованием более дешёвой рыбы. Понимаете?
В великой, процветающей сверхдержаве подделывают уже не только икру и крабов. Сайру подделывают, потому что она для народа слишком дорогая.
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18.06.2021 13:17 Відповісти
два 30-мм "Эрликона"

Й десь "запарєбріком" пролунав залп "имперських" дуп!)))
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18.06.2021 13:20 Відповісти
В следующий раз пусть заходит с десяток.
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18.06.2021 13:20 Відповісти
Там тонаж обмежений конвенцією
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18.06.2021 14:10 Відповісти
Всеравно будем рады. Раз РФ границы меняет то и конвенцию поменять надо.
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18.06.2021 16:21 Відповісти
"Все мечты о великой России, всегда заканчивались карточками на хлеб". Джо Байден.
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18.06.2021 13:21 Відповісти
Ты уже? Или от бутылки только разрывы пердака?
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18.06.2021 14:39 Відповісти
лаптестан встретил новость традиционным салютом:
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 76
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18.06.2021 13:32 Відповісти
Напомнить? Мыло, сахар, водка,
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18.06.2021 14:41 Відповісти
Ну да, расскажи , а почему тебе кацапо петухи лайки ставят? Не подскажешь?
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18.06.2021 22:55 Відповісти
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 3218
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18.06.2021 13:40 Відповісти
Гут! Вері гут!!!!!
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18.06.2021 14:03 Відповісти
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 6650
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18.06.2021 14:25 Відповісти
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 1450
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18.06.2021 14:28 Відповісти
Фрегат УРО... Вот и оставить его в Одессе: усилит ПВО города
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18.06.2021 17:05 Відповісти
Доброго здоров'я хунта!
Немає пророка крім Порошенко та Турчинов пастор церкви його!
Слава ЗСУ!
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18.06.2021 18:51 Відповісти
 
 