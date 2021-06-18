Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 18 червня в одеський порт увійшли два кораблі НАТО - британський есмінець HMS Defender та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

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Британський есмінець HMS Defender D36 о 9:30 зустрівся з лоцманським катером, а через півтори години став біля 19-го причалу морвокзалу.

Після 12 години дня біля 18-го причалу має пришвартуватися фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805. Проводку кораблів здійснили буксири портофлоту "Булат" і Патріот ".

Британські есмінці типу 45 не вперше в Одесі - кілька років тому в нас гостювали HMS Duncan (2017 і 2019) та HMS Dragon (2020 рік), але Defender у Чорному морі вперше.

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"Захисник" увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Повна водотоннажність 8500 тонн, довжина 152 метри, ширина 21, осадка понад сім метрів, швидкість понад 30 вузлів.

Артилерія головного калібру - одна 114-мм установка Mark 8 Mod. 1. Зенітна - пара 20-мм Mark 15 Phalanx і два 30-мм "Ерлікони". Ракетне озброєння - 2×4 пускові установки протикорабельних ракет "Гарпун" і 48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30". В ангарі два вертольоти "Лінкс" або один "Мерлін".

"Еверстен" заходив у наш регіон у 2019 році, проте гостював у Трабзоні, Поті та Констанці. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року. Довжина 144 метри, ширина 19, осадка п'ять метрів. Повна водотоннажність понад 6000 тонн, екіпаж понад 200 осіб, швидкість понад 28 вузлів.

Артилерійське озброєння складається з однієї 127-мм гармати головного калібру "Oтобреда" Мк100, семиствольної 30-мм артустановки "Голкіпер", пари "Ерліконів", кулеметів "Браунінг".

Ракетне озброєння - вісім протикорабельних ракет "Гарпун" і 40 пускових установок вертикального старту Mк41 для ЗУР "Стандард" SM2 Блок IIIА (боєзапас 32 ЗУР), "Сі Спарроу" RIM-7Р (чотири комірки, боєзапас 32 ЗУР).

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Торпедна зброя - два двотрубні 324-мм торпедні апарати Mк32 (для торпед Mк46). В ангарі вертоліт NH-90.

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Квін Елізабет", що вийшов нещодавно у навколосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу "Дефендер" та "Еверстен" провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.















