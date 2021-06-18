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Вінницька область (750) СБУ (10078) екологія (926)

Щомісяця "закопували" майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила керівництво одного з Вінницьких підприємств на незаконному захороненні небезпечних промислових відходів. Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили:

  • документальні матеріали;
  • чорнові записи;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 01

Крім того, спеціалісти Державної екологічної інспекції України, зафіксували обсяги забруднення територій, а також інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт. Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення.

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Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 02

Заходи із викриття і блокування оборудки проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 03
Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 04
Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 05
Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 06
Щомісяця закопували майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині 07
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
...І бізнесменів також там прикопати...
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18.06.2021 13:15
+14
Искупать уродов, в тех отстойниках
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18.06.2021 13:20
+7
Глицерин, ага, используется в в РФ в производстве взрывчатых материалов.
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18.06.2021 13:52
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...І бізнесменів також там прикопати...
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18.06.2021 13:15 Відповісти
На розмінування Донбасу!
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18.06.2021 13:15 Відповісти
Искупать уродов, в тех отстойниках
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18.06.2021 13:20 Відповісти
это борьба со шпионами? а где полиция?
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18.06.2021 13:27 Відповісти
ужас!
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18.06.2021 13:43 Відповісти
и как обычно, какие конкретно вещества, какие населенные пункты, секрет.
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18.06.2021 13:46 Відповісти
Смотрел фильм на днях "Великий" с Джони Депом, там на реальных событиях фильм и он фотограф в Японию отправился сделать фотки для газет США и там про то, что от компании японской отходы вредные заражают воду ртутью вроде и вредными химикатами и там ближайшие поселения все больные - в каждой семье больные и очень страшными болезнями. И тут в Украине делают тоже самое, что потом люди будут болеть от последствий химикатов.
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18.06.2021 13:48 Відповісти
Глицерин, ага, используется в в РФ в производстве взрывчатых материалов.
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18.06.2021 13:52 Відповісти
в левого берега Киева озеро Горячка полностью засыпано тысячами тонн золы от сжигания угля киевской ТЭС. И никому ничего.
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18.06.2021 14:13 Відповісти
Потому что гудок)
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18.06.2021 15:11 Відповісти
із введенням ринку землі - таке буде законним
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18.06.2021 14:35 Відповісти
брихня
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18.06.2021 15:36 Відповісти
Коли під твоїм домом зроблять звалище радіоактивних або хімічних відходів - тоді побачиш
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18.06.2021 17:28 Відповісти
маячня.
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18.06.2021 18:10 Відповісти
А под Киевом отходы птицеводческих хозяйств просто прикапывают, а потом я
токсины отравляют подземные воды, реки. И СБУ этого не видит... И власть тоже. Мешают толстые пачки валюты？
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18.06.2021 14:52 Відповісти
За такое нужно просто закапывать ответственных с тех предприятий
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18.06.2021 15:10 Відповісти
А місцеві не повідомляли куди треба? Це гарантовані ракові захворювання для всіх в окрузі. Чи мудрому наріду як завжди пофіг?
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18.06.2021 15:23 Відповісти
Ну и где оно закопано?
Тут живешь в Виннице, и походу уже не знаешь, куда на шашлык/рыбалка.
Какого *** секреты, или не нашего ума знание? ****** открытость.
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18.06.2021 19:30 Відповісти
Теперь скупать там директора того предприятия.
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18.06.2021 20:07 Відповісти
Только за работу на оккупанта по 15 лет, каждому, плюс непоправимое загрязнение окружающей среды, которое повлечёт за собой болезни и смерти людей, итого получается пожизненное с конфискацией.
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19.06.2021 21:11 Відповісти
Ото PDRSи ще ті...
Пропоную власників цього підприємства викупати у цих рукотворних ставках Щомісяця "закопували" майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині - Цензор.НЕТ 1705
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19.06.2021 22:10 Відповісти
 
 