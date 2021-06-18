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Укрзалізниця (2041) крадіжка (524) вугілля (622) ДБР (2566)

Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Затримано угруповання, яке розкрадало вугілля та інше майно з поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, до угруповання входило понад 30 осіб з-поміж правоохоронців, працівників залізниці та цивільних громадян.

"Злочинці ретельно розробляли зухвалі плани пограбувань та чітко розподіляли між собою ролі. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки. Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля, на операцію витрачалось лише від 30 хв до 1 години", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували "прикриття" від правоохоронних органів.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля зловмисники мали мільйонні прибутки.

Також дивіться: Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР. ФОТОрепортаж

Майже рік слідчі ДБР фіксували дії угруповання. Було проведено великий обсяг роботи з документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації.

Слідчі ДБР повідомили про підозру 7 особам:

  • громадянці України у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та крадіжках організованою групою у великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України);
  • двом інспекторам поліції в Запорізькій області за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України);
  • начальнику однієї зі стрілецьких команд АТ "Укрзалізниця" за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
  • трьом цивільним особам за участь у злочинній організації; таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження.

Також читайте: ДБР про обшук у Мін'юсті: Адвокати у змові з посадовими особами міністерства вимагали $10 тис. у власників захопленого рейдерами підприємства

Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів Укрзалізниці, - ДБР 01
Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів Укрзалізниці, - ДБР 02
Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів Укрзалізниці, - ДБР 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Если есть Роттердам-плюс, то где-то должен быть Роттердам -минус.
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18.06.2021 14:47
+8
это год воровали уголь и остальное, а ГБР год наблюдало? это шутка?
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18.06.2021 14:53
+6
дикий восток
Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР - Цензор.НЕТ 2455
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18.06.2021 14:53
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Если есть Роттердам-плюс, то где-то должен быть Роттердам -минус.
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18.06.2021 14:47 Відповісти
это год воровали уголь и остальное, а ГБР год наблюдало? это шутка?
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18.06.2021 14:53 Відповісти
дикий восток
Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР - Цензор.НЕТ 2455
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18.06.2021 14:53 Відповісти
Как всегда министр МВД не причём и расформировать бандитскую структуру нечего.
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18.06.2021 14:54 Відповісти
УЗ это украинское Эльдорадо
СерЛещ подтвердит Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР - Цензор.НЕТ 564
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18.06.2021 15:14 Відповісти
Якщо входило 30 правоохоронців, то невже там обійшлося без міністра? Чи він відповідає за літаки і рюкзаки?
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18.06.2021 15:19 Відповісти
Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Источник: https://censor.net/ru/p3272272
Скорее всего "журналист изнасиловал учёного" ЛОМу (линейному отделу милиции (по старому) и ВОХРе остановить поезд на 0,5 часов на перегоне равносильно что служба безопасности аэропорта тайно посадит самолёт на запасном аэродроме. Остановка поезда на 5 минут это ЧП про которое тут же в главк сообщается. Выбрана самая сложная система хищения, которая должна покрываться чуть ли не половиной работников дистанции. На много проще оттолкать пяток вагонов в тупик, а потом, разгрузив, прицепить к составу. Кста отправитель обычно кроме провески и подписания ЖД документов торговой палатой ставит на вагоне контрольную метку - сверу угля просыпается дорожка известью. Тогда визуально издали видно что груз нарушен.
Я в курсе системы.
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18.06.2021 16:08 Відповісти
В этом нашем случае известь давали с собой или прикрепляли сбоку вагона или под вагоном ну как вариант машинисту выдавали, чтоб после махинации машинист посыпал известью уголь. Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР - Цензор.НЕТ 5498
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18.06.2021 16:33 Відповісти
"Ай маладці!!!" Ще хтось цій "мульці" вірить? Перше: а у нас що - диспетчерська служба не контролює графік руху? Друге - вугілля возять "полувагонами" з "висипним дном" - для цього треба загнать ці вагони на конкретне місце де вони можуть це вугілля висипать Але вони просто "вниз висипають" а не в "грузовики" - а тепер уявіть як екскватор краде вугілля у зупиненого на дистанції вагона Ще не смішно? НАС ГІМНОМ ГОДУЮТЬ!!!
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18.06.2021 16:30 Відповісти
там фото є ...
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19.06.2021 10:28 Відповісти
І що воно говорить - те "фото"? Як можна "зупинить поїзд на магістралі на тривалий час не притягуючи уваги диспетчерської служби? Я ще можу повірить що ешелон відігнали на якусь недіючу гілку чи просто у "відстой" Але ж у статті пишеться про його зупинку під час руху на магістралі!!! Ну прямо яку у мультику "Раз- ковбой два - ковбой!"
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19.06.2021 10:39 Відповісти
На фото що ? Стоїть потяг, поряд 4 вантажівки, люди перевантажують вугілля.
Що не так ?
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19.06.2021 11:37 Відповісти
Ти ЧИТАТЬ УМІЄШ? ДЕ САМЕ "стоїть потяг"? Це "магістраль" чи просто якась залізнична однопутна гілка? І чи "потяг" це взагалі? "Потяг - це вагони з ЛОКОМОТИВОМ!!! А його там нема!
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19.06.2021 11:47 Відповісти
Да шо ж таке ... Так, локомотив у кадр не потрапив - потяг довгий !!!
А чому вантажівки прямо під вагонами стоять ? Це по яких-таких правилах-нормах можливо ?
Блін, чи це кадри з фільму - уявляю, вантажівки женуться за потягом. Упритул ... Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР - Цензор.НЕТ 9825
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19.06.2021 12:02 Відповісти
- Ты суслика видишь?
- Нет!
А он е-есть!
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19.06.2021 12:03 Відповісти
Дорогой Яр, реальность часто отличается от ожиданий....
Я ЛИЧНО ехал в поезде "Москва-Благовещенск", который отстановился в лесах где-то под Костромой и стоял, пока машинист собирал в свою фуражку ежевику...
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19.06.2021 11:49 Відповісти
Блин каждую неделю читаешь о новой группировки с участием работников правоохранительных органов...
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18.06.2021 16:44 Відповісти
Вспомните ментовские рюкзаки и все поймете. Банда в пагонах получила индульгенцию на любые преступления за прикрытие криворожского дарования. Советую вспомнить и о миллиардных прикормках МВД во время развала армии.
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18.06.2021 21:00 Відповісти
Ви обоє зупиніться і прикиньте, що у МВС працюють 350 тис. ос. складу.
Це доволі багато людей.
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19.06.2021 10:30 Відповісти
А я думаю, что это тарифы растут? Оказывается, это барыга уже два года уголь тырит!
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18.06.2021 20:56 Відповісти
Особо одаренные ментовские облизыватели не понимают, что именно диспетчерские службы и останавливали поезда на ветках к ТЭС под контролем железнодорожной охраны, а на видео отчетливо видно, как на четыре грузовика ВРУЧНУЮ перегружают уголь. Это тебя гамном годуют, ленивый прочитать статью до конца. Пробежался по комментам, нагадил и доволен.
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18.06.2021 21:09 Відповісти
Нажимайте "відповісти" під коментом, на який хочете відреагувати і Ваш комент буде у адресата.
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19.06.2021 10:32 Відповісти
 
 