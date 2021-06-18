Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Затримано угруповання, яке розкрадало вугілля та інше майно з поїздів "Укрзалізниці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, до угруповання входило понад 30 осіб з-поміж правоохоронців, працівників залізниці та цивільних громадян.
"Злочинці ретельно розробляли зухвалі плани пограбувань та чітко розподіляли між собою ролі. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки. Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля, на операцію витрачалось лише від 30 хв до 1 години", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували "прикриття" від правоохоронних органів.
За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля зловмисники мали мільйонні прибутки.
Майже рік слідчі ДБР фіксували дії угруповання. Було проведено великий обсяг роботи з документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації.
Слідчі ДБР повідомили про підозру 7 особам:
- громадянці України у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та крадіжках організованою групою у великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України);
- двом інспекторам поліції в Запорізькій області за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України);
- начальнику однієї зі стрілецьких команд АТ "Укрзалізниця" за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
- трьом цивільним особам за участь у злочинній організації; таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження.
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СерЛещ подтвердит
Скорее всего "журналист изнасиловал учёного" ЛОМу (линейному отделу милиции (по старому) и ВОХРе остановить поезд на 0,5 часов на перегоне равносильно что служба безопасности аэропорта тайно посадит самолёт на запасном аэродроме. Остановка поезда на 5 минут это ЧП про которое тут же в главк сообщается. Выбрана самая сложная система хищения, которая должна покрываться чуть ли не половиной работников дистанции. На много проще оттолкать пяток вагонов в тупик, а потом, разгрузив, прицепить к составу. Кста отправитель обычно кроме провески и подписания ЖД документов торговой палатой ставит на вагоне контрольную метку - сверу угля просыпается дорожка известью. Тогда визуально издали видно что груз нарушен.
Я в курсе системы.
Що не так ?
А чому вантажівки прямо під вагонами стоять ? Це по яких-таких правилах-нормах можливо ?
Блін, чи це кадри з фільму - уявляю, вантажівки женуться за потягом. Упритул ...
- Нет!
А он е-есть!
Я ЛИЧНО ехал в поезде "Москва-Благовещенск", который отстановился в лесах где-то под Костромой и стоял, пока машинист собирал в свою фуражку ежевику...
Це доволі багато людей.