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СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники Служби безпеки України в п'ятницю проводять слідчі дії на території комунального підприємства "Муніципальна варта" в Києві в межах справи про незаконне поводження зі зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця ГУ СБУ в Києві та Київській області Ольга Супрун.

Зазначається, що обшуки проводяться в межах розслідування кримінального провадження за ст.263 КК (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Як повідомила пресслужба головного управління СБУ Києва і Київської області, було викрито протиправну діяльність групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору в Дарницькому районі Києва.

Досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени "Муніципальної варти".

Тренування зі стрільби проводилися з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів виявлено та вилучено:

- гранатомет РПГ-22,
- 400 г тротилу,
- 2 корпуси гранат РГД-5,
- напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США калібру 9*21 мм,
- майже сотню набоїв різного калібру,
- значну кількість мисливської нарізної зброї.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

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СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 01
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 02
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 03
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 04
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 05
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 06
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Эту петушинную варту вообще надо запретить во всех городах. Там одни бывшие мусора. которые работают незаконно и не имеют никаких прав кроме как звонить в полицию и стучать на бабушек, которые торгуют на стихийных рынках.
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18.06.2021 15:37
+6
В ДНР 500 танков и норм, перемовини. Мінский формат, норманський. А украінцю один патрон - один рік.
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18.06.2021 17:19
+2
А уже є закон про зброю?
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18.06.2021 15:42
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Эту петушинную варту вообще надо запретить во всех городах. Там одни бывшие мусора. которые работают незаконно и не имеют никаких прав кроме как звонить в полицию и стучать на бабушек, которые торгуют на стихийных рынках.
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18.06.2021 15:37 Відповісти
А уже є закон про зброю?
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18.06.2021 15:42 Відповісти
СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 7664 закона нет - срок есть
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18.06.2021 17:59 Відповісти
А то главный вартовик?
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18.06.2021 16:27 Відповісти
Ну и хряк...А его еще кормить на деньги налогоплательщиков. Совсем озверели
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18.06.2021 16:49 Відповісти
Что цигане проплатили ? Только МВ циганских кармаников и щимила
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18.06.2021 16:55 Відповісти
РПГ то им нахрена понадобилось? От хулиганов отстреливаться?
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18.06.2021 16:57 Відповісти
В ДНР 500 танков и норм, перемовини. Мінский формат, норманський. А украінцю один патрон - один рік.
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18.06.2021 17:19 Відповісти
от 3 до 7.за 1 армейский патрон
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18.06.2021 21:46 Відповісти
 
 