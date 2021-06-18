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СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України виявила в Луганській та Рівненській областях два приховані арсенали з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайдений поблизу Сєверодонецька схрон залишив так званий "перший заступник голови уряду ЛНР" у 2014 році. Наразі він перебуває у загальнодержавному розшуку за участь у терористичній організації", - йдеться в повідомленні.

З тайника правоохоронці вилучили: реактивну протитанкову гранату РПГ-18 "Муха"; реактивну протитанкову гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 із запалами; майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.

Також читайте: СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю

"Ще одну схованку зі зброєю та боєприпасами співробітники СБУ викрили поблизу селища Рокитне Сарненського району на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Там із замаскованого у лісосмугі тайника було вилучено: 6 реактивних протитанкових гранат РПГ-22; 22 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами; 4 сигнальні міни; 5 підривних пристроїв; 17 сигнальних патронів; понад 200 патронів калібру 5,45.

Нині слідчі з'ясовують, звідки взялася це зброя та хто і навіщо облаштував схрони.

Дивіться: Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 01
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 02
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 03
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 04
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 05
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 06
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 07
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 08
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 09

Автор: Наталя Джума
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может не надо разоблачать, а накрыть всю группировку
ну блин - если они хотели воевать когда Путин нападет, то 40 или скока там, сбу-шников бы хватило отследить боевые группы? а авиации нанести привет туда?
че - склад накрыли - урра , а у них складов таких как у Путина бункеров. зато бл., погоны новые полковничку шо "раскрыл" то(боевичок сдал по телефону и получил что-то)
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18.06.2021 16:01 Відповісти
От цікаво мені: Як можна знайти в лісі схрон??? (окрім випадків, коли хтось пробовтався)
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18.06.2021 16:24 Відповісти
Можна, як що само СБУ його й заклало СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 9517
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18.06.2021 16:45 Відповісти
+5
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18.06.2021 17:49 Відповісти
Мелкий тайник какой то СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 3815
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18.06.2021 16:44 Відповісти
СБУ, даю вам наводку: в деяких найсхідніших районах донбасу є ВЕЛИЧЕЗНІ незаконні схрони зі зброєю! Інфа 146%!! А в криму то взагалі - цілі незаконні армії!
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19.06.2021 00:31 Відповісти
 
 