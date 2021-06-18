СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України виявила в Луганській та Рівненській областях два приховані арсенали з бойовими засобами ураження.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайдений поблизу Сєверодонецька схрон залишив так званий "перший заступник голови уряду ЛНР" у 2014 році. Наразі він перебуває у загальнодержавному розшуку за участь у терористичній організації", - йдеться в повідомленні.
З тайника правоохоронці вилучили: реактивну протитанкову гранату РПГ-18 "Муха"; реактивну протитанкову гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 із запалами; майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.
"Ще одну схованку зі зброєю та боєприпасами співробітники СБУ викрили поблизу селища Рокитне Сарненського району на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.
Там із замаскованого у лісосмугі тайника було вилучено: 6 реактивних протитанкових гранат РПГ-22; 22 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами; 4 сигнальні міни; 5 підривних пристроїв; 17 сигнальних патронів; понад 200 патронів калібру 5,45.
Нині слідчі з'ясовують, звідки взялася це зброя та хто і навіщо облаштував схрони.
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ну блин - если они хотели воевать когда Путин нападет, то 40 или скока там, сбу-шников бы хватило отследить боевые группы? а авиации нанести привет туда?
че - склад накрыли - урра , а у них складов таких как у Путина бункеров. зато бл., погоны новые полковничку шо "раскрыл" то(боевичок сдал по телефону и получил что-то)