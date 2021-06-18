СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Луганській та Рівненській областях два приховані арсенали з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайдений поблизу Сєверодонецька схрон залишив так званий "перший заступник голови уряду ЛНР" у 2014 році. Наразі він перебуває у загальнодержавному розшуку за участь у терористичній організації", - йдеться в повідомленні.

З тайника правоохоронці вилучили: реактивну протитанкову гранату РПГ-18 "Муха"; реактивну протитанкову гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 із запалами; майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.

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"Ще одну схованку зі зброєю та боєприпасами співробітники СБУ викрили поблизу селища Рокитне Сарненського району на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Там із замаскованого у лісосмугі тайника було вилучено: 6 реактивних протитанкових гранат РПГ-22; 22 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами; 4 сигнальні міни; 5 підривних пристроїв; 17 сигнальних патронів; понад 200 патронів калібру 5,45.

Нині слідчі з'ясовують, звідки взялася це зброя та хто і навіщо облаштував схрони.

Дивіться: Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

















