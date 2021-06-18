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Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО

Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність посадових осіб однієї з вітчизняних приватних авіакомпаній. Вони, з порушенням чинного законодавства у сфері експортного контролю, намагались здійснити незаконну поставку товарів військового призначення в одну із країн Африки. Переправити хотіли авіаційні комплектуючі до військових літаків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Повідомляється, що під час митного оформлення вантажу посадовці компанії подали офіційні документи із неправдивими відомостями щодо сфери використання авіаційних агрегатів. При цьому, передбачені чинним законодавством дозвільні документи для експорту товарів зазначеної категорії були відсутні.

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Товари військового призначення вилучено. За результатами проведення їх ідентифікації прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення 01
Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення 02

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались у взаємодії з Державною прикордонною службою та Київською митницею ДМС України.
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Топ коментарі
+2
Свинарчуки, они же на ввоз запчастей работали, а зеленки на вывоз. Казну пополняют.
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18.06.2021 18:44
+2
А нічого, що це гвинт для літака Ан-12, яких на озброенні нема вже років 25? Нема таких літаків у ВСУ, нема у Африці. На фото цівільний літак Ан-12. Яке відношення ці запчастини мають до війскового літака? Чисто цівільний вантажний літак, яких в Україні штук 15 ще літає. В Україні ці гвинти не вироблялись і не виробляються. На військових складах їх нема вже теж не менш 20 років. Здається мені що в СБУ сидять туповаті писаки, які по перше нічого не розуміють, а по друге зробили сенсацію , висосавши її з пальця. Останній літак Ан-12 був випущений у 1973 році. Так за що повинні відповідати військові, яке підприємство, який Укроборонпром? Те що це гвинт для цівільного вантажного літака? СБУ та митниця вчергове просто показали свою необізнанність та відвертий непрофесіоналізм. Ну а про пресслужбу СБУ і говорити соромно. Дурість та тей же відвертий непофесіоналізм.
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20.06.2021 01:36
+1
ИДИОТИЗМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!!!
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19.06.2021 12:21
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шото очень часто ДЫКЫУ находит военные запчасти ..он при Пети каждый день в посадках схроны находили ,потом еще и еще находили
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18.06.2021 17:16 Відповісти
и никакого blm, как там будут братья меньшие без запчастей?
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18.06.2021 17:27 Відповісти
а шо свинарчуки еще рулят?
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18.06.2021 17:33 Відповісти
Свинарчуки, они же на ввоз запчастей работали, а зеленки на вывоз. Казну пополняют.
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18.06.2021 18:44 Відповісти
ИДИОТИЗМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!!!
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19.06.2021 12:21 Відповісти
ПРОЩЕ ВСЮ АРМИЮ РАЗВОРОВАТЬ (ЧТО И БЫЛО УСПЕШНО СДЕЛАНО), ЧЕМ ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ К ТРАНСПОРТНОМУ САМОЛЕТУ ВЫВЕЗТИ...
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19.06.2021 12:23 Відповісти
Это от Ан-2, секретный винтъ
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20.06.2021 14:35 Відповісти
1. на всем есть номер. вичислить кто, кому. когда, как дураку с горы сбежать..

2, выпуск и хранение таких вещей, под серьезным контроле.

3. незаконное перемещение, это ответственность на васю пупкина. отвечать должна целая куча военначальников, так как предприятие изготовитель, под укроборонпромом.
4, если это все с военных складов, то дело еще хуже.

5, слава моне за побежденную коррупцию
6, ждемс очередной пожар.
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19.06.2021 21:20 Відповісти
А нічого, що це гвинт для літака Ан-12, яких на озброенні нема вже років 25? Нема таких літаків у ВСУ, нема у Африці. На фото цівільний літак Ан-12. Яке відношення ці запчастини мають до війскового літака? Чисто цівільний вантажний літак, яких в Україні штук 15 ще літає. В Україні ці гвинти не вироблялись і не виробляються. На військових складах їх нема вже теж не менш 20 років. Здається мені що в СБУ сидять туповаті писаки, які по перше нічого не розуміють, а по друге зробили сенсацію , висосавши її з пальця. Останній літак Ан-12 був випущений у 1973 році. Так за що повинні відповідати військові, яке підприємство, який Укроборонпром? Те що це гвинт для цівільного вантажного літака? СБУ та митниця вчергове просто показали свою необізнанність та відвертий непрофесіоналізм. Ну а про пресслужбу СБУ і говорити соромно. Дурість та тей же відвертий непофесіоналізм.
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20.06.2021 01:36 Відповісти
до цієї пори все воно є запчастинами військового призначення. якщо його не виробляють і нема на складат, то мабудь воно зберігалося у васі конюха в сараї ці 40-50роів . звучить якось не реально. гарантія що крадене
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20.06.2021 09:44 Відповісти
Задам питання вдруге!!! Кому потрібен гвинт для літака Ан-12...якщо їх НЕМА!!! на озброєнні більш як 20 років!? Ці літаки використовуються зараз як цівільні. Вони повністю демелітаризовані та внесені до цівільного авіаційного реестру як ЦІВІЛЬНІ!!! Можливо цей гвинт везли для іншого ЦІВІЛЬНОГО Ан-12..а придурковате СБУ показало повну свою дурість!! Точно такими ж дурноватими діями можна зупинити перевезення запчастин для українського цівільного літака типу В-737, бо такий самий тип є на озброєнні багатьох армій світу у якості військового!! І не треба давати гарантій, що запчастини крадені. Те що СБУ та митниця вчергове жидко обіс@алися, ніяких сумнівів.
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20.06.2021 12:45 Відповісти
відповім по другому. пам,ятник леніна комусь потрібен? а він десь на складі. візьми і вивези в китай чи корею. заробиш бабла. тільки хрен там. тебе піймуть і пришиють незаконний вивіз історичний реліквій. те ж саме тут. хтось, десь потягнув і має точку збуту. і повернусь назад, хрен там. нізя хтось за нього відповідальній. а знайди обвес, бампери крила двері мотор коробку до порша 1963 рок. станеш мільйонером. не знайдеш а воно десь є. і мабудь теж охороняється як реліквія, історична цінність а взагалі я з тобою не спору. у нас просто різне бачення цього.
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20.06.2021 15:33 Відповісти
Ви навіть не розумієте про що мова! Мова про те, що СБУ визнала ці гвинти війскьковим крамом!! Зрозуміли? Військовим!! А вони вже 20 років не можуть бути військовими . бо літаки цього типу давно демілітарізовані и є тільки в цівільній авіації. І нікуди , ні на якийсь інший літак ці гвинти встановити неможливо. Тому вони були і затримані, що визнані військовими. А це питання повної некомпетенції СБУ та митниці. І я Вам писав, що точно так можна заборонити везти запчастини для цівільного пасажирського Боінга, бо вони є на озброєнні у різних країнах. Побачте різницюв тому, про що ми з Вами говоримо.
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21.06.2021 09:15 Відповісти
думаю пора опять по людям бабло собирать бо на фронте снова чегото не будет.....
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20.06.2021 05:23 Відповісти
сам пъю сам гуляю - какоето гуано типа пресекли а сами же чтото вывезли или крышанули
как минимум.....
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20.06.2021 05:27 Відповісти
В турборежимі розкрадають і нищать армію. До військового параду може нічого не залишиться.
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20.06.2021 18:48 Відповісти
, хці авіакомпанїї мають конкретних власників. І утворені були з ерою незалежності , траспортні Ан12 були взяті в оренду у МО і так не повернулись власнику, а потім їх списали. Відомий збройовий барон БУТ, який зараз сидить в США, свій збройовий бізнес починав саме з України, і зброю по Африці,Азії Піденній Америці, розвозили покупүцям саме на Ан 12, АН 24, дрібними партіями. в Лівії спалили два Ил76 МО України, які араби взяли "в оренду" і возили зброю повару путіна. І ніхто не париться, як араби взяли в зеленої масті в оренду літаки. А тут запчастини перед вильотом не "зайшли" в СБУ ось і маєте. А розмови про те, що ці запчастини не випускаються в Україні від "лукавого". Польща має свій авіазавод, всі АНи які ганяють контрабанду сигарет з Гродно до Одеси, проходять регламент у Польщі, Куплено. в Польщі,привезли в Україну. хотіли доставити ліловим але стали жадними і розраховували на авось. А тепер будуть викуповувати вантаж.
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21.06.2021 03:12 Відповісти
Хочу Вас трохи просвітити! Всі Ан-12 , що були взяті в аренду у МОУ були повернуті назад. Також Іл-76, за виключенням пяти , які були вкрадені російською авіакомпанією Атрувера. Ан-12 були зняті з озброєння ВСУ у кінці 90-х і розпродані. Як і за якими законами, питань тут нема. Все ясно , як вдень. Іл-76, що спалили у Лівії ніколи не належали МОУ. Чисто цівільні літаки чисто цівільних авіакомпаній. Ці літаки були зарєєстровані у цівільному рєєстрі ПС України. І за порушення правил перевезень авіакомпания була ліквідована. І хож зелена падаль так і є падалю. але будемо чесні. Ніякого відношення зелені тварини, як влада. до ціх літаків не мають і близько. І наше МОУ також. Зараз ні одного літака, окрім вертольотів Мі-8 МОУ у аренді нема. Від слова зовсім! Українські Ан-12 та Ан-2 та інші Ани в останні 25 років не проходили і не проходять регламент у Польщі. Там авіазавод робить регламент тільки Ан-2 , зарєєстрованим в Євросоюзі. Незаконним Ан-2 не зарєєстрованим у якійсь державі ніякий авіазавод не буде робити регламент. Доречі всі Ани проходять встановлені регламенти в Україні. Законні літаки. Гвинти для Ан-12, що затримала СБУ можна використовувати тільки на Ан-12, яких вже крім України ніде нема. Тільки в Україні є пять авіаційних компаній які використовують Ан-12. Ці гвинти колись випускала тільки Росія. То може Ви розповісте, нащо ліловим гвинти на літаки, яких у них нема. То може їх везли ліловим, щоб купити у них собі? Може Ви на свій легковий Мерседес ставите двигун з Таврії, чи колесо з вантажного Мерседеса? Назва то однакова..Мерседес. ))) А все це до того, що тема не стоїть і копійчини. Дурість СБУ..некомпетентність тут дуже яскраво висвітилась. З нічого зробили сенсацію і не більш.
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21.06.2021 09:44 Відповісти
АН-12 втулка винта и куда это девать? Музей разве что.
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25.06.2021 16:47 Відповісти
 
 