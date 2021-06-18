Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність посадових осіб однієї з вітчизняних приватних авіакомпаній. Вони, з порушенням чинного законодавства у сфері експортного контролю, намагались здійснити незаконну поставку товарів військового призначення в одну із країн Африки. Переправити хотіли авіаційні комплектуючі до військових літаків.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.
Повідомляється, що під час митного оформлення вантажу посадовці компанії подали офіційні документи із неправдивими відомостями щодо сфери використання авіаційних агрегатів. При цьому, передбачені чинним законодавством дозвільні документи для експорту товарів зазначеної категорії були відсутні.
Товари військового призначення вилучено. За результатами проведення їх ідентифікації прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались у взаємодії з Державною прикордонною службою та Київською митницею ДМС України.
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2, выпуск и хранение таких вещей, под серьезным контроле.
3. незаконное перемещение, это ответственность на васю пупкина. отвечать должна целая куча военначальников, так как предприятие изготовитель, под укроборонпромом.
4, если это все с военных складов, то дело еще хуже.
5, слава моне за побежденную коррупцию
6, ждемс очередной пожар.
как минимум.....