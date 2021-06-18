Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський. ФОТОрепортаж

Легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Прощання відбулося в Національній філармонії України. Попрощатися з легендою приїхали президент України Володимир Зеленський, співаки Павло Зібров та Камалія, хореографи Влад Яма, Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.

Також були рідні та близькі Григорія Чапкіса, безліч його учнів і колег.

Нагадаємо, легендарний хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя.

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Взимку він кілька разів потрапляв у реанімацію через двостороннє запалення легенів, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраниця Людмила молодша за нього на 52 роки.

Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.

У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.















