Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Прощання відбулося в Національній філармонії України. Попрощатися з легендою приїхали президент України Володимир Зеленський, співаки Павло Зібров та Камалія, хореографи Влад Яма, Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.
Також були рідні та близькі Григорія Чапкіса, безліч його учнів і колег.
Нагадаємо, легендарний хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя.
Взимку він кілька разів потрапляв у реанімацію через двостороннє запалення легенів, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.
Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраниця Людмила молодша за нього на 52 роки.
Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.
У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.
Будь ласка, зачекайте...
Друзів треба проводжати в останню путь, а все інше - насосане
порохоботиками.
Р.S. Перепрошую, але тут про похорон Чапкіса. Не хотілось би тут про Зелю "компліменти" читати, хоча заслуговує.
Что там делает главзебил с трагическим выражением рожи????
Он хотя бы РАЗ был на похоронах молодых людей, отдавших жизнь за Украину, защитивших всех нас и тупого осла, в том числе, а многие из них погибли по ВИНЕ этого лживого и трусливого осла ????
Ненавижу эту зеленую мерзость!