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"Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів оперативно-стратегічного й оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Радий особисто привітати вас з цим особливим днем. Ми часто зустрічаємося з вами на фронті, на передовій, у зовсім іншій обстановці, коли ви виконуєте свою важливу, важку, небезпечну, відповідальну роботу. І сьогодні особливо приємно бачити вас тут, у мирній, такій теплій, урочистій атмосфері", – сказав Зеленський.

Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 01

Він привітав військових з успішним завершенням навчання, зауваживши, що серед 730 цьогорічних випускників 603 є учасниками бойових дій.

"Це демонструє ваше неймовірне прагнення до постійного розвитку, зростання, отримання нових знань і вмінь. І всі ми в умовах російської агресії, що триває, розуміємо, як важливо не зупинятись і постійно, щодня вдосконалюватись", – наголосив президент.

Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 02

Зеленський зауважив, що завдяки випускникам Національного університету оборони України імені Івана Черняховського українське військо стає ще міцнішим.

Президент подякував колективу закладу, який багато років готує для української армії добре вишколених та освічених воїнів. За часи незалежності України це загалом 7,5 тис. фахівців.

"Більшість є учасниками АТО й ООС на сході України, а один з присутніх тут, полковник Сергій Собко, удостоєний звання Героя України. Всього в університеті за період війни пройшли навчання 12 Героїв України", – розповів президент.

Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 03

Присутні також вшанували пам'ять 28 загиблих захисників, які навчалися в цьому виші.

Глава держави вручив дипломи з відзнакою та золоті медалі сімом випускникам оперативно-стратегічного й оперативно-тактичного рівнів підготовки.

"Вірю, що отримані вами знання допоможуть на цьому складному, героїчному, впевнений, переможному шляху, а дороговказом завжди будуть слова гімну вашого університету: "для нас завжди пріоритет – держава, честь, відвага, перемога", – наголосив Зеленський.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступник Роман Машовець, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського є провідним вищим військовим навчальним закладом держави. Всього за роки діяльності у виші підготовлено 7529 військових фахівців.

Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 04
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 05
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 06
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 07
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 08
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 09
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 10
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 11
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 12
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 13
Ми часто зустрічаємося на фронті, - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського 14
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Топ коментарі
+40
фронтовик ***....
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18.06.2021 18:35
+21
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 5196
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18.06.2021 18:40
+20
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1416
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18.06.2021 18:36
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фронтовик ***....
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18.06.2021 18:35 Відповісти
З язика зняв!!!!
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18.06.2021 18:36 Відповісти
Фронтовик-уклонист,мля.
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18.06.2021 18:36 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 5196
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18.06.2021 18:40 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1177
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18.06.2021 18:45 Відповісти
З мови зняли [2]
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18.06.2021 18:41 Відповісти
Фронтовик
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 3204
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18.06.2021 18:35 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1416
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18.06.2021 18:36 Відповісти
итить колотить ...фронтовик
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18.06.2021 18:36 Відповісти
на фронте, на передовой. ушлепок
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18.06.2021 18:37 Відповісти
Ага.

С передовой регулярно пишут, как четырежды уклонист ЗЕ "встречается" на фронте:
- затворы от оружия у всего личного состава забирают;
- всех разгоняют по палаткам и кунгам;
- по расположению рыщет охрана с собаками;
- общаются только с жополизами из командного состава.
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18.06.2021 18:38 Відповісти
так і в почесної варти на фото - ружжа без магазинів...
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18.06.2021 19:10 Відповісти
Странно, что штыки не отобрали.
А ну, как кто-то ткнул бы в ЗЕленую дурилку...
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18.06.2021 19:13 Відповісти
Там штики резинові
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18.06.2021 19:28 Відповісти
фуражка аля седло - снова в моде "Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 3600
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18.06.2021 19:34 Відповісти
квартальний хрантовік.
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18.06.2021 18:38 Відповісти
Фронтовик-передовик. Он себе УБД ще не оформил?
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18.06.2021 18:39 Відповісти
У Вас в другому реченні помилка: знак запитання зайвий. "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 4460
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18.06.2021 18:42 Відповісти
сумніваюсь. Скоріше там ще частка "не" зайва
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18.06.2021 19:11 Відповісти
+ Визнаю і свою помилку.))
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18.06.2021 19:26 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 9725 Иллюстрация к слову "пиз.анул".
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18.06.2021 18:40 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 3159
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18.06.2021 18:57 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1574 "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 2357
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18.06.2021 18:41 Відповісти
Невольно вспоминается сцена из "Джентльмены удачи" "Ну заливает… на фронте… тебя (Доцент) как сегодня с лестницы башкой скинули, так у тебя вторая половина отказала"
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18.06.2021 18:41 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 3425
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18.06.2021 18:59 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1107

....
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18.06.2021 18:42 Відповісти
Що не говоріть, а смішити людей він уміє!
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18.06.2021 18:42 Відповісти
"Где же вы теперь, друзья-однополчане..."
Фронтовик, пілюлять "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 4336
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18.06.2021 18:43 Відповісти
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 8924
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18.06.2021 19:01 Відповісти
Турист, что ты мелишь?!
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18.06.2021 18:43 Відповісти
Ну Наполеон тоже не гигантом был.

Вопрос не в росте, а в наполнении головы. У ЗЕ она наполнена "гречей" вместо мозгов.
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18.06.2021 18:48 Відповісти
И при этом греча мелкая и не прожаренная.)
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18.06.2021 19:05 Відповісти
Ключевое слово - "греча".

С той стороны и в ватных гругах, из которых вышел ЗЕ, так называют гречку.
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18.06.2021 19:11 Відповісти
Добре.Не будемо чіпати гречку.Я мав на увазі,що в нього в голові полова,а не мозок.
А те що він прикацаплений,як і вся його сімейка-це таємниця Полішинеля. "Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 9983 "Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 8083
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18.06.2021 19:23 Відповісти
даже если бубе барабан купить и треуголку,
и заставлять его на том барабане сидеть,
и Жозефину немытую где ему найти - то и ето не сделает его похожим на Наполеона.
клован есть клован...
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18.06.2021 19:37 Відповісти
"Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 3699
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18.06.2021 20:50 Відповісти
Бродящего в кукурузе говнокомандующего видел. Рядом никого кроме свиты не видел.
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18.06.2021 18:45 Відповісти
"Ми часто зустрічаємося на фронті" - сказала людина, що чотири рази відкошувала від армії "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 139
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18.06.2021 18:46 Відповісти
все помнят прыжок БМП через барикаду 9 мая 2014 года?..
(примечание: БМП было под командованием майора Драпатого и управлением солдата Дмитрия Ворона)..
Респект!!!.. не!.. Респектищееее! "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1980
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 2143

"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 2510
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18.06.2021 18:46 Відповісти
Перехідний меч від Королеви - це справді шана, а диплом від уклоніста - навіть не знаю, що думати. 😞
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18.06.2021 19:56 Відповісти
"Мы часто встречаемся с вами на фронтe..." - валяюсь.... "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1508 "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 6213

встреча главнюка, аж 4 раза фронтовика, с выпускниками Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

ета новость претендует на топ новость дня...
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18.06.2021 18:47 Відповісти
Стоят вояки, пялятся на это четырежды уклонистское чмо, и никто хотя бы раз в рожу не плюнул! Там особый отбор?!
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18.06.2021 18:47 Відповісти
Так многие из них за это чмо голосовали, теперь "радуются".
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18.06.2021 20:24 Відповісти
Ахахах))))))какой отборный идиот...
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18.06.2021 18:50 Відповісти
беречь его надо - и на фронтах фронтовец и на пианине игрец.
де еще другого такого найдешь...
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18.06.2021 19:02 Відповісти
контуженый
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 5900
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18.06.2021 18:55 Відповісти
Зевошь
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18.06.2021 18:58 Відповісти
блин, ну шо тут скажешь?
рожденный быть четырежды фронтовиком фуфла не прoгонит... "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 6940
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18.06.2021 19:00 Відповісти
Невже ж цей блазень краще за Пороха, ну як можна було його вибрати?
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18.06.2021 19:02 Відповісти
"Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 682
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18.06.2021 19:22 Відповісти
It's enough to make cats lough.
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18.06.2021 19:23 Відповісти
Це було тоді, коли ти переховувавсь в Росії від повісток?
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18.06.2021 19:39 Відповісти
Чего ж эти выпускники контачатся об зелёное гауно
Позорище...
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18.06.2021 19:42 Відповісти
Так у нас бубочка оказывается охеренный фронтовик?!
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18.06.2021 19:52 Відповісти
,,пустіть мене,пока ти в тилу баб портіл я в танке горел...,я льотчик!!"
Лесь провидець
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18.06.2021 19:59 Відповісти
Сижу я в окопе, а пуля в окошко шкряб-шкряб...
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18.06.2021 20:11 Відповісти
Типа, мля, я ветеран колчаковских фронтов, а не какой-то четырежды уклонист.
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18.06.2021 20:29 Відповісти
Йорік.
Пустіть! Я контужен на х**! Я воював!
Пока ти **** в тилу баб портів, я в танкє горєл!
Я - льотчік!
Привид.
П**дєц! Ха-ха-ха-ха! Фойєр! Фойєр! (С)
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18.06.2021 20:36 Відповісти
От же шоумен. Организуйте полноценное снабжение армии всем необходимым.
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18.06.2021 20:46 Відповісти
"ФРОНТОВИК"-БЛАЗЕНЬ ."Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський
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19.06.2021 11:10 Відповісти
 
 