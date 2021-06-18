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Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Припиніть русофобію!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Хвилинка ніжності у ВР

Читайте також: Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України". ВIДЕО

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Як і весь інший час...

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... і плакати прикольні показали

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Дзеркальна відповідь

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Хоча, пісня хороша!

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Торговці серіалами

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Жертви дубляжу

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Результат саміту

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Безодня

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Топ коментарі
+73
это Украина и за ней будущее!
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8295
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18.06.2021 18:54
+65
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2101
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18.06.2021 18:53
+42
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7428

....
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18.06.2021 18:46
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Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7428

....
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18.06.2021 18:46 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 777
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18.06.2021 18:47 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2101
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18.06.2021 18:53 Відповісти
Гыдота в кокошниках... это этих свиней ху... йло сватает нам в один народ????
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18.06.2021 19:04 Відповісти
гомосеки?!
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20.06.2021 03:10 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4546

...
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18.06.2021 18:50 Відповісти
это Украина и за ней будущее!
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8295
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18.06.2021 18:54 Відповісти
Милота
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19.06.2021 09:04 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8766
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18.06.2021 18:58 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3507
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18.06.2021 18:59 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4236
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18.06.2021 18:59 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9368
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18.06.2021 19:00 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 766..
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18.06.2021 19:59 Відповісти
Читайте Цензор и будете в шоколаде, только в соевом от поРОШЕН Ко.
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19.06.2021 11:04 Відповісти
Кацапський " зливний бачок №-1 - Скабеева - я просто в восторгє от Наталки Мосейчук ...... ей конкурєнцию составєт Гордон .https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/videos/4452432898152865

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2283.
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19.06.2021 12:40 Відповісти
І таки так, абсолютно правильно вказала на рупори жидівського кагалу.
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19.06.2021 14:48 Відповісти
ротик с порносайта...
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21.06.2021 11:18 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7832
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18.06.2021 19:00 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3879
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18.06.2021 19:02 Відповісти
КИВА снова обосрамился в раде...спустив штаны )))) (видео)

www.facebook.com/100001002462409/videos/4253821961327844/

На видео видно, как Кива спрятался возле колонны в сессионном зале Верховной Рады. Он расстегнул ремень и брюки, потом приспустил брюки до нижнего белья, чтобы заправить свою рубашку. Отметим, что Кива делает эту процедуру прямо перед женщиной, которая сидит рядом.
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8694

....
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18.06.2021 19:07 Відповісти
Женщине в мужском теле перед женщиной не стыдно. Ведь не для кого не секрет что Киви боевой п.дераст.
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18.06.2021 19:52 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6721
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18.06.2021 19:14 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9872
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18.06.2021 19:16 Відповісти
Свинособак свинособакА видит издалека: https://www.facebook.com/100001585953356/videos/4452432898152865/

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5553
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18.06.2021 20:31 Відповісти
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8564
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18.06.2021 21:17 Відповісти
 
 