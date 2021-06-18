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Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Припиніть русофобію!
Хвилинка ніжності у ВР
Як і весь інший час...
... і плакати прикольні показали
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж
Дзеркальна відповідь
Хоча, пісня хороша!
Торговці серіалами
Жертви дубляжу
Результат саміту
Безодня
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Топ коментарі
+73 Шрек Баблокат
показати весь коментар18.06.2021 18:54
+65 Ksenia VB
показати весь коментар18.06.2021 18:53
+42 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.06.2021 18:46
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www.facebook.com/100001002462409/videos/4253821961327844/
На видео видно, как Кива спрятался возле колонны в сессионном зале Верховной Рады. Он расстегнул ремень и брюки, потом приспустил брюки до нижнего белья, чтобы заправить свою рубашку. Отметим, что Кива делает эту процедуру прямо перед женщиной, которая сидит рядом.
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