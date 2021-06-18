Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Припиніть русофобію!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ

Хвилинка ніжності у ВР

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Як і весь інший час...

... і плакати прикольні показали

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Дзеркальна відповідь

Хоча, пісня хороша!





Торговці серіалами

Жертви дубляжу

Результат саміту

Безодня

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