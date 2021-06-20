Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військово-морські сили Збройних сил України в Чорному морі провели тактичні навчання корабельної десантної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що до навчань було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію й авіацію Повітряних сил.

Вони проводилися у кілька етапів. Зокрема, відпрацювання організації протикатерної оборони українські військові здійснювали з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки.











Епізоди тактичних навчань щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО.

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Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо. Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) "Горлівка".

"Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морських цілях. До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і добрий вогневий показник", - розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.

До наступного тактичного епізоду "Бій за висадку" долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. При залученні карабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективної зброї, українські військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ, що діють на приморському напрямку.

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