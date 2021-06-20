Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Військово-морські сили Збройних сил України в Чорному морі провели тактичні навчання корабельної десантної групи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що до навчань було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію й авіацію Повітряних сил.
Вони проводилися у кілька етапів. Зокрема, відпрацювання організації протикатерної оборони українські військові здійснювали з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки.
Епізоди тактичних навчань щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО.
Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо. Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) "Горлівка".
"Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морських цілях. До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і добрий вогневий показник", - розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.
До наступного тактичного епізоду "Бій за висадку" долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. При залученні карабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективної зброї, українські військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ, що діють на приморському напрямку.
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Это как же, вашу мать. извиняюсь, понимать?
The Daily Beast сообщает, что побег Дун Цзинвэя состоялся еще в феврале, когда чиновник прибыл в США со своей дочерью.
Предполагается, что Цзинвэй предоставил Соединенным Штатам информацию об Уханьском институте вирусологии, «которые изменили позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19». Дун долгое время работал в Министерстве государственной безопасности Китая, известном как Гоанбу.
Если слухи о дезертирстве окажутся правдой, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. В общедоступной биографии Дуна говорится, что в ведомстве он «отвечает за контрразведку на территории КНР»
Как пишет издание Red State, по словам доктора Хань Лянчао, бывшего сотрудника министерства иностранных дел Китая, вопрос о беглеце поднимался китайской стороной во время китайско-американского саммита на Аляске весной этого года.
В своем твите Хан со ссылкой на неназванный источник заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И и ответственный в КПК за международные дела Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули Дуна, но госсекретарь США Энтони Блинкен им отказал.
Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес, автор книги «Китайский шпионаж: операции и тактика», назвал эти сообщения «слухами» и отметил, то такое происходит постоянно в информационной войне между Пекином и китайскими антикоммунистами за границей.
Молли Салтског, старший аналитик в The Soufan Group, также призвала к осторожности, заявив, что слухи о дезертирстве появляются регулярно.
«Хотя это важно и, безусловно, полезно для нашей разведки, одно бегство на высоком уровне не изменит радикально нашего понимания или подхода к Китаю. Короче говоря, если это правда, это потенциально важно, но не меняет правила игры», - добавила она.
Госдепартамент США не ответил на запросы СМИ о комментарии и обычно в ведомстве не комментируют тему перебежчиков. Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.
Как сообщает Red State, в материалах китайскоязычной прессы также утверждается, что дочь Дуна Ян - якобы являющаяся женой высокопоставленного руководителя Alibaba Цзян Фаня, бежала вместе с ним из Гонконга 10 февраля.
Источники говорят, что уровень доверия к информации перебежчика - это то, что привело к внезапному кризису доверия к доктору Энтони Фаучи, добавив, что персонал Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), направленный в DIA, подтвердил технические детали информации, которая предоставлена перебежчиком, - утверждается в публикации
Между тем, на официальной веб-странице Государственного совета Китая, на которой перечислены высшие должностные лица Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством министра МГБ Чэнь Вэньцина.
В разделе «Развитие персонала» отмечается расследование коррупции в отношении другого бывшего вице-министра Ма Цзяня, приговоренного к пожизненному заключению в 2018 году. Раздел «Вице-министр» остается пустым.
Как заявил Байден на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся 11-13 июня, власти КНР должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус. Байден подтвердил, что власти США пока не пришли из-за блокирования Китаем к однозначному выводу относительно происхождения этой инфекции и продолжают расследовать возможную утечку.
Миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.
На днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
У 21 сторіччі на подібній техніці війну можна виграти проти якогось бандустану, але у жодному разі не проти росії з її шавками.
https://youtu.be/hkEpaavcn3A