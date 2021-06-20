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Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Військово-морські сили Збройних сил України в Чорному морі провели тактичні навчання корабельної десантної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що до навчань було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію й авіацію Повітряних сил.

Вони проводилися у кілька етапів. Зокрема, відпрацювання організації протикатерної оборони українські військові здійснювали з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки.

Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі 01



Епізоди тактичних навчань щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО.

Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі 02

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Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо. Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) "Горлівка".

Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі 03

"Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морських цілях. До епізоду долучались бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і добрий вогневий показник", - розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.

Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі 04

До наступного тактичного епізоду "Бій за висадку" долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. При залученні карабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективної зброї, українські військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ, що діють на приморському напрямку.

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Топ коментарі
+11
Бийте, хлопці, кацапсячу сволоту навіть в такий святий День! Слава Україні! Героям Слава!
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20.06.2021 16:11
+9
Ярош: реализация Минских соглашений уничтожит государственность Украины20 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 1Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі - Цензор.НЕТ 2917Повторюсь в сотый раз: реализация так называемых Минских соглашений - это разгромный проигрыш в российско-украинской войне и уничтожение государственности Украины.Читать далее
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20.06.2021 16:36
+7
Стара техніка 70-80 -х років.
У 21 сторіччі на подібній техніці війну можна виграти проти якогось бандустану, але у жодному разі не проти росії з її шавками.
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20.06.2021 20:04
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Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО

Это как же, вашу мать. извиняюсь, понимать? Украинские ВМС отработали маневры по стандартам НАТО в Черном море - Цензор.НЕТ 4819
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20.06.2021 16:10 Відповісти
Бийте, хлопці, кацапсячу сволоту навіть в такий святий День! Слава Україні! Героям Слава!
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20.06.2021 16:11 Відповісти
Политический комментатор телеканала Fox News Грэг Джаррет и издание The Daily Beast утверждают, что заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй cбежал в США, прихватив с собой сведения об Уханьской лаборатории.

The Daily Beast сообщает, что побег Дун Цзинвэя состоялся еще в феврале, когда чиновник прибыл в США со своей дочерью.

Предполагается, что Цзинвэй предоставил Соединенным Штатам информацию об Уханьском институте вирусологии, «которые изменили позицию администрации Байдена в отношении происхождения пандемии COVID-19». Дун долгое время работал в Министерстве государственной безопасности Китая, известном как Гоанбу.

Если слухи о дезертирстве окажутся правдой, то Дун окажется самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая. В общедоступной биографии Дуна говорится, что в ведомстве он «отвечает за контрразведку на территории КНР»

Как пишет издание Red State, по словам доктора Хань Лянчао, бывшего сотрудника министерства иностранных дел Китая, вопрос о беглеце поднимался китайской стороной во время китайско-американского саммита на Аляске весной этого года.

В своем твите Хан со ссылкой на неназванный источник заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И и ответственный в КПК за международные дела Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули Дуна, но госсекретарь США Энтони Блинкен им отказал.

Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес, автор книги «Китайский шпионаж: операции и тактика», назвал эти сообщения «слухами» и отметил, то такое происходит постоянно в информационной войне между Пекином и китайскими антикоммунистами за границей.

Молли Салтског, старший аналитик в The Soufan Group, также призвала к осторожности, заявив, что слухи о дезертирстве появляются регулярно.

«Хотя это важно и, безусловно, полезно для нашей разведки, одно бегство на высоком уровне не изменит радикально нашего понимания или подхода к Китаю. Короче говоря, если это правда, это потенциально важно, но не меняет правила игры», - добавила она.

Госдепартамент США не ответил на запросы СМИ о комментарии и обычно в ведомстве не комментируют тему перебежчиков. Полдюжины экспертов по китайской разведке, опрошенных изданием SpyTalk, также заявили, что у них нет информации о предполагаемом бегстве Дуна.

Как сообщает Red State, в материалах китайскоязычной прессы также утверждается, что дочь Дуна Ян - якобы являющаяся женой высокопоставленного руководителя Alibaba Цзян Фаня, бежала вместе с ним из Гонконга 10 февраля.

Источники говорят, что уровень доверия к информации перебежчика - это то, что привело к внезапному кризису доверия к доктору Энтони Фаучи, добавив, что персонал Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), направленный в DIA, подтвердил технические детали информации, которая предоставлена перебежчиком, - утверждается в публикации

Между тем, на официальной веб-странице Государственного совета Китая, на которой перечислены высшие должностные лица Министерства государственной безопасности, больше не указаны заместители министров, работающие под руководством министра МГБ Чэнь Вэньцина.

В разделе «Развитие персонала» отмечается расследование коррупции в отношении другого бывшего вице-министра Ма Цзяня, приговоренного к пожизненному заключению в 2018 году. Раздел «Вице-министр» остается пустым.

Как заявил Байден на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся 11-13 июня, власти КНР должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус. Байден подтвердил, что власти США пока не пришли из-за блокирования Китаем к однозначному выводу относительно происхождения этой инфекции и продолжают расследовать возможную утечку.

Миссия ВОЗ провела расследование происхождения коронавируса, совершив поездку в Китай, но не смогла точно установить, где же именно возник COVID-19.

На днях американские СМИ, ссылаясь на секретный документ Национальной лаборатории правительства США, сообщили о том, что коронавирус мог просочиться из китайской лаборатории в Ухане.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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20.06.2021 16:15 Відповісти
Можно и поверить конечно. Но америкосы очень изощрённые хлопцы. Врядли бы так рано всё в сми вылезло. Они бы всё прозвонили со своей точки зрения и интересов только для себя---а уже потом исходя из такой выгодной им конфигурации сначала бы продёрнули китаёсов и только тогда утечку в сми бы организовали от частного лица. Они это великолепно делают и будут делать. Или же великолепно провоцируют, блефуют. кое что раскопав. Но одно ясно---такой изощрённой дряни как ковид не было. Косит в разных местах и по разному и по времени не зная границ между даже континентами.
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20.06.2021 16:25 Відповісти
Имхо, наградить человечество ТАКОЙ мерзостью могут только коммунисты, - или раися, или кетай, остальные - типа кореи или кубы - их сателлиты...
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20.06.2021 16:56 Відповісти
Куба в целом съехала с той дури что зачитал им 60 лет назад федька костров окаянный. Бедность осталась невероятная. Пришлось побывать там в совковые времена, всё песни они пели и таскали портрет провокатора войны че гевары. Многие по сей день с ним таскаются. Латиносы горячие по сути, сразу заводятся--но и забывают быстро. До очередного раза. Нам похоже тоже дорога длинная нужна. Короткой не сложилось.
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20.06.2021 17:35 Відповісти
Ярош: реализация Минских соглашений уничтожит государственность Украины20 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 1Українські ВМС відпрацювали маневри за стандартами НАТО в Чорному морі - Цензор.НЕТ 2917Повторюсь в сотый раз: реализация так называемых Минских соглашений - это разгромный проигрыш в российско-украинской войне и уничтожение государственности Украины.Читать далее
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20.06.2021 16:36 Відповісти
А яка наволоч їх підписала?
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20.06.2021 20:01 Відповісти
Тыц , и нет свино-собаки => Tihon Vesnyak
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20.06.2021 17:57 Відповісти
Під час війни навчань багато не буває...
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20.06.2021 18:13 Відповісти
Позор а не учения, посудини некчемные. Вместо поддержания на плаву этого говна и других упоротых расходов на армию, вкладывали бы деньги в разработку ядерного оружия.
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20.06.2021 19:59 Відповісти
не реально от слова вообще, кравчук говорил полноценную ядерную бомбу сделать с нуля это от 50 до 100 млрд баксов, в харьковском институте считали что только чтоб начать делать плутоний надо вложить 15 млрд баксов, я уж за санкции молчу, и то что средств доставки нету. а да и по времени это займет сильно от 10 лет
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21.06.2021 00:52 Відповісти
Стара техніка 70-80 -х років.
У 21 сторіччі на подібній техніці війну можна виграти проти якогось бандустану, але у жодному разі не проти росії з її шавками.
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20.06.2021 20:04 Відповісти
Литаки летять, будем всех бомбить.

https://youtu.be/hkEpaavcn3A
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21.06.2021 06:12 Відповісти
 
 