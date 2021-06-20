"Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 червня у центрі Києва відбулась пам'ятна акція на честь Героя Білорусі, який помер у застінках Лукашенка, Вітольда Ашурка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У неділю, 20 червня, в Києві відбувся марш пам'яті Героя Білорусі Вітольда Ашурка.

21 травня 2021 року один із лідерів білоруської опозиції у Гродненській області Вітольд Ашурок був убитий бандитами Лукашенка.

Читайте також: У Білорусі в колонії помер політв'язень режиму Лукашенка Вітольд Ашурок





















Фото, відео - Олег Богачук