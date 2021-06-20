"Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж За кордоном
20 червня у центрі Києва відбулась пам'ятна акція на честь Героя Білорусі, який помер у застінках Лукашенка, Вітольда Ашурка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У неділю, 20 червня, в Києві відбувся марш пам'яті Героя Білорусі Вітольда Ашурка.
21 травня 2021 року один із лідерів білоруської опозиції у Гродненській області Вітольд Ашурок був убитий бандитами Лукашенка.
Фото, відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
показати весь коментар20.06.2021 16:06
+9 Saul Goodman
показати весь коментар20.06.2021 16:43
+8 ТутАхламон
показати весь коментар20.06.2021 17:05
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- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
немножко по своему а вот приставочку ты мне зря лепишь
Тут - те саме!
Та в Польщі -- герої ...
А в Білорусіїї - доходилися
Ні - щоб дибити - як в Україні
по забору либо свобода с независимостью но только настоящая.....
Слава Україні !
стойте раком, бялорусы.
палатки и луцик такой молодой.... "безкучмы".... вот и всё.... просто царь плохой.... шо нэ ???
а у них первая буза намного круче нашей вышла.... так шо не надо.....