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"Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж За кордоном

20 червня у центрі Києва відбулась пам'ятна акція на честь Героя Білорусі, який помер у застінках Лукашенка, Вітольда Ашурка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У неділю, 20 червня, в Києві відбувся марш пам'яті Героя Білорусі Вітольда Ашурка.

21 травня 2021 року один із лідерів білоруської опозиції у Гродненській області Вітольд Ашурок був убитий бандитами Лукашенка.

Читайте також: У Білорусі в колонії помер політв'язень режиму Лукашенка Вітольд Ашурок

Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 01
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 02
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 03
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 04
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 05
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 06
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 07
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 08
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 09
Героі не паміраюць, - білоруси провели в Києві марш памяті Вітольда Ашурка, який загинув у вязниці 10

Фото, відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+22
Нехай вмирають вороги.
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20.06.2021 16:06
+9
Справа не у "слабо")) справа у тому що у білорасєї ніхто не налаштований піти від расєї, тут усі закохані саме у путінську расєю, усі голосують за соціалізм Лукашенка до поки не виходять на пенсію 300 рублёу або хто на зарплаті 500 рублёу, не має розуміння фундаментальних змін, усі впевнені що можна жити у ЄС з гастрономом савєцкій, колбасою савєцкою, калхозами і вулицями кірава і № якогось з'їзду кпрс...
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20.06.2021 16:43
+8
білоруси бувають різні,як і українці...І точно не тобі їх сортувати.
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20.06.2021 17:05
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Нехай вмирають вороги.
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20.06.2021 16:06 Відповісти
АМИНЬ !!!
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20.06.2021 16:53 Відповісти
А в Мінську слабо?
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20.06.2021 16:06 Відповісти
Я заголовок по диагонали прочитал сперва, посмотрел первые фотки с бело-красными флагами и такими плакатами и приофигел. Думаю, ну нифига себе смелые люди. Потом листнул дальше, потом читаю "в Киеве", а.
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20.06.2021 16:22 Відповісти
Ничего страшного, пусть тренируются у нас. Это тоже поможет зеледенту поменьше в глазик тупину заглядывать. Киевская Русь и Белая Русь все равно перемелют московию на их любимый материал для скульптур. Живе Беларусь!
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20.06.2021 17:10 Відповісти
А що у них там є підтримка опозиції і діючих депутатів, як у нас наприклад була в 2014, плюс великим іноземцям типу Нуланд був в'їзд не заборонений, там же хто спробує піти проти режиму розділить долю нещасного Протосевіча і під тортурами буде хвалити царя, там навіть стріляти лука міліції дозволив і підписав указ, просто все розумні дистанційно, більшість білорусів вже і на форумі не з'являються і писати бояться, тому не треба їх принижувати
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20.06.2021 16:31 Відповісти
Справа не у "слабо")) справа у тому що у білорасєї ніхто не налаштований піти від расєї, тут усі закохані саме у путінську расєю, усі голосують за соціалізм Лукашенка до поки не виходять на пенсію 300 рублёу або хто на зарплаті 500 рублёу, не має розуміння фундаментальних змін, усі впевнені що можна жити у ЄС з гастрономом савєцкій, колбасою савєцкою, калхозами і вулицями кірава і № якогось з'їзду кпрс...
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20.06.2021 16:43 Відповісти
Як я зрозумів, він тобто Іван Іванов, про тих, білорусів які проти режиму і на майдані в Києві, а не про тих хто любить кремль і хоче в Рашу, втім я йому відповів вище
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20.06.2021 16:50 Відповісти
той іван сам вата диванна,або засланий коник бульбофюрера.
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20.06.2021 17:00 Відповісти
Кожному своє... Це,до речі,було написано на воротах Бухенвальда...
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20.06.2021 17:26 Відповісти
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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20.06.2021 17:32 Відповісти
Що стосується білорасєян, нічого такого про що ви згадуєте я тут не помічаю...))
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20.06.2021 17:36 Відповісти
Ну так вони самі про це на "Цензорі" пишуть! Як вони "геройськи протистоять диктатору"! Я просто це "сформулював" чіткіше... А щодо того що вони ще живуть у "шорах" "совка" - так я сам це знаю - у мене зять - білорус! Майже вся рідня його - на Гомельщині Він для них - "буржуй"! Бо сам має тут свою власну справу - сам собі господар!
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20.06.2021 18:19 Відповісти
ну пробни.... мои апплодисменты авансом уже....
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20.06.2021 16:45 Відповісти
Так я і пробував в свій час, і в мене все вийшло. От тільки все це відбувалось в столиці моєї країни. Та,власне,пробував і не тільки я один. Але вам,зе-дебілам довбаним,цього не зрозуміти.
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20.06.2021 17:20 Відповісти
за активное участие вам конечно поклон за дебила не в обиде как говорится каждый дышит
немножко по своему а вот приставочку ты мне зря лепишь
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20.06.2021 17:32 Відповісти
В Києві всі герої мітингувати.
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20.06.2021 16:08 Відповісти
Тут Варшаве беларусы тоже и митингуют постоянно и песни поют, и плакаты клеят-рисуют. Вот и вроде ж и безвредное дело, но и в то же время, ИМХО, охренеть какое бесполезное.
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20.06.2021 16:14 Відповісти
Не совсем бесполезное, так ли иначе под лежачий камень вода не идёт , это лучше чем сидеть на диване бить по клавишам или играться со смартфоном и дистанционно критиковать ,как многие умеют это делать ,а также давать советы где проводить подобные мероприятия
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20.06.2021 16:43 Відповісти
Був колись такий карикатурист у Данії - Херлуф Бідструп Малював карикатури ще тоді, коли Гітлер зі Сталіним "любов крутили" І є у нього серія малюнків: "Хоробрий страус" На них Гітлер з ножем на страуса "наїхав" Налякав А коли той голову у пісок сховав - повисмикував у нього з жопи пір"я, прикрасив кашкета , осідлав і став переможцем Все це знімали кінооператори Останні картинки: страус побачив фільм про це у кінотеатрі Розізлився і клюнув Гітлера на екрані!
Тут - те саме!
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20.06.2021 18:36 Відповісти
Що і кричали «путін - *****»?
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20.06.2021 16:13 Відповісти
В Белоруси погибли уже тысячи,но это военная тайна хмыря Лукашеску....
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20.06.2021 16:23 Відповісти
Ага, сотні тисяч.
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20.06.2021 16:24 Відповісти
Полезно-бесполезно... Не, понятно, что они тут, в Польше и ещё где-то шумят, чтобы хоть как-то подогревать интерес к тому. что у них там происходит. Другое дело, что сытым европейским пацанам весь этот галдёж похер. Они какой-то санкцией формально отмахнулись и забыли. А там стремительно вырастает Северная Корея. Или уже.
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20.06.2021 16:28 Відповісти
Не северная Корея а территория как видно на сегодня пусть неформально ,но раши и лука там уже полностью подчиняется кремлю его пукин посадил на не съёмный крючок
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20.06.2021 16:36 Відповісти
Вони на гачку вже майже тридцять років дякуючи соціалізму Лукашенка, і не путен підсадив їх на цей гачок а сам білорасєйський народ, який вважав що можна жити за рахунок расєї вічно і бавитись у не залежну державу, головне аби не було війни...)))
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20.06.2021 16:50 Відповісти
Саме зараз після посадки літака конкретно підсадив і зачепив недалекого чорта, який звивався і сидів на двох стільцях і не брав наживку з гачка, хитрого цигана Я зі слів авторитетних і шанованих людей Андрія Піонтковського і Раміса Юнуса, а також Віталія Портникова, так як постійно дивлюся і аналізую передачу Антона Борковського "Студія Захід" сподіваюся ви з ними згодні
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20.06.2021 17:04 Відповісти
У більшості з того що ці розумні люди кажуть я звісно не можу не погоджуватись, але їм не вистачає спілкування у житті зі звичайними білорасєянами, у селах або маленьких містечках...))
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20.06.2021 17:10 Відповісти
Та в Україні - герої ...
Та в Польщі -- герої ...
А в Білорусіїї - доходилися "Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці - Цензор.НЕТ 9893
Ні - щоб дибити - як в Україні "Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці - Цензор.НЕТ 5631
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20.06.2021 17:13 Відповісти
Читай 6 пост від верху і це думка не те що моя, а досить знаменитих і шанованих людей які згадуються мною в пості через один від твого вище "Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці - Цензор.НЕТ 4638
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20.06.2021 17:28 Відповісти
просто белорусам нужно окончательно понять и окончательно решить- либо совок с колючкой
по забору либо свобода с независимостью но только настоящая.....
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20.06.2021 16:48 Відповісти
Оставайтесь в Украине хотя лучше эмигрируйте по миру, лука гниль уграл у вас свободу и не факт шо не вкрутит страну в кацапию под москву.
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20.06.2021 16:53 Відповісти
не понял только почему Витебск, а не Віцебск, если на беларуской мове
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20.06.2021 16:53 Відповісти
Ого, сколько понаехавших! "Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці - Цензор.НЕТ 8466 На кой чёрт они нам тут нужны? В Киеве все "смелые", хотя кричали "У нас не будет Майдана, как НА Украине!" Хоть какая польза- про Жизневского вспомнили, цветочки принесли. Жаль только, что у себя дома не носили, а могилу Героя Украины оскверняли.....
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20.06.2021 16:58 Відповісти
білоруси бувають різні,як і українці...І точно не тобі їх сортувати.
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20.06.2021 17:05 Відповісти
Точно не тебе указывать мне, что делать, а что нет. Были бы они "разные", были бы свободные. Давно. А так- одинаковые. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве.
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20.06.2021 17:14 Відповісти
ого,у тебе дисонанс когнітивний-перечитай два крайні речення свого посту.
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20.06.2021 17:20 Відповісти
Диссонанс у тебя. Что не ясно? Спрашивай, объясню "для тех, кто в танке". "Героі не паміраюць", - білоруси провели в Києві марш пам'яті Вітольда Ашурка, який загинув у в'язниці - Цензор.НЕТ 7152
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20.06.2021 17:53 Відповісти
Головне що ми "свободні"...Вільні як копнутий в дупу пес...Хочеш туди біжи,хочеш - назад,можеш гавкати,можеш скавуліти - свобода повна...Не можна лишень елгебетянам заважати марширувати по Хрещатику,називати євреїв жидами і не платити за комуналку,бо заберуть мешкання і станеш ше більше свободним...
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20.06.2021 17:29 Відповісти
Первые два пункта твоей "несвободы" даже обсуждать не хочу. Это не лечится. А про коммуналку- так для того сейчас и нагинают олигархов, чтобы не было монопилий, схем, сказочного обогащения кучки уродов за счёт нищего населения. Но такие, типа тебя, волают про "преследование оппозиции" и про "инвесторов" (тех, кто олигархи). Ну так нечего на зеркало пенять.
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20.06.2021 17:57 Відповісти
ЖЫВЕ Беларусь !
Слава Україні !
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20.06.2021 17:13 Відповісти
Живє Бєларусь! Слава її Героям, які борються із самозванцем. Прийде час і народ звільниться і від ярма фюрера і ярма раші. Удачі, Вам, сябри.
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20.06.2021 17:19 Відповісти
да похер на белорусов ..помнится они нас говном поливали с Майданом...
стойте раком, бялорусы.
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20.06.2021 17:31 Відповісти
ну вообщето молодцы зря на них бочку катите наша первая буза помните какая была ??? три
палатки и луцик такой молодой.... "безкучмы".... вот и всё.... просто царь плохой.... шо нэ ???
а у них первая буза намного круче нашей вышла.... так шо не надо.....
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20.06.2021 17:35 Відповісти
жаль поздновато взялись кремляди выводы делать умеют
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20.06.2021 17:37 Відповісти
Как говорили древние римляне - Vae victis. Если бы украинцы в свое время не пошли до конца и не выперли януковоща, то в украинских тюрьмах точно так же помирали бы политзаключенные. И АТО была бы не на востоке, а на западе, с участием российских карателей.
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20.06.2021 19:20 Відповісти
 
 