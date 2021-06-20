УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини Фото Події ДТП
58 919 0
ДТП (4209) рекорд (109) смерть (6542)

21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного реєстру рекордів України в номінації "Найбезперервніший біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Долган також була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призером численних змагань і чемпіонатів України.

Вєтрова зазначила, що ще два дні тому Долган брала участь у своєму черговому забігу в Сумах.

Читайте також: Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс

21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП 01
21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
 
 