21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного реєстру рекордів України в номінації "Найбезперервніший біг на біговому тренажері" Катерина Долган.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Долган також була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призером численних змагань і чемпіонатів України.
Вєтрова зазначила, що ще два дні тому Долган брала участь у своєму черговому забігу в Сумах.
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