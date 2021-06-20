Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки до Туреччини зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України", - сказав Петро Порошенко.
Петро Порошенко також взяв участь у Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому храмі святого Георгія. Літургію очолив Вселенський патріарх Варфоломій.
"Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній церкві України. І це дуже тішить: бачити, як нова Церква розвивається, має поступ", – говорить Вселенський патріарх.
Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну. "Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю незалежності України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви", – зазначив Варфоломій.
"Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без винятку українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців", – побажав Вселенський патріарх.
Очільник Західної єпархії Української православної церкви у США архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.
"Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі", – сказав архієпископ Даниїл. Він вказав на надзвичайно важливу роль п’ятого президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.
"Внесок Петра Олексійовича є неоціненим, бо саме він був тією рушійною силою, коли український народ століттями намагався відновити історичну справедливість, щоб мати свою метрополію, відновити свою метрополію і автокефалію Української православної церкви. Петро Олексійович, будучи президентом України, мав нагоду торкнутися не тільки духовного життя українського народу, а також і суспільного аспекту – ким ми є як нація. Отож ми здобули свою духовну незалежність, коли Вселенський патріарх вручив Томос митрополиту Епіфанію Київському і всієї України в присутності п’ятого президента України", – нагадав архієпископ Даниїл.
"Як колись сказав Патріарх Варфоломій, кожен український президент пробував це, а лише Порошенко зміг домогтися того, що були виконані всі передумови для того, щоб українські православні об’єдналися, отримали свою церкву і вселенське визнання. І тепер це спільна справа для всіх православних, щоб це об’єднання завершилося в Україні і щоб інші православні церкви всі визнали Православну церкву України", – сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.
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ЧОМУ видалені коментарі нетописця?
ЧОМУ видалені коментарі нетописця?
А ти показала свою бронелобість та тупість
Чому ж гострий нетописець після перших моїх питань до нього зразу не написав, що то були не його коментарі?
Замість того вивалив купу непотрібу на форум.
Чи не я то доводив безпідставні звинувачення в мою сторону ще в 0.06.2021 21:03?
Ненормальна починає нести маячню.
Нік в нетописця дуже вдалий, органічний.
Замість короткої, однозначної відповіді на них понеслась маячня про церкву Петра....
Вчера на мега смотрел историю Пекина...там китайцам в свое время повезло шо страной правили ученые, а не исламские и христианские мракобесы...было приятно слушать как кандидаты на управленческие должности сдавали экзамены по экономике основанные на конфуцианстве...
кацапская лавра в центре Киева - это ядовитое жало в сердце Украины !
Не забудь продолжить про соросят!