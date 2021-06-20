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Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки до Туреччини зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України", - сказав Петро Порошенко.

Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 01

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Петро Порошенко також взяв участь у Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому храмі святого Георгія. Літургію очолив Вселенський патріарх Варфоломій.

Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 02
Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 03

"Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній церкві України. І це дуже тішить: бачити, як нова Церква розвивається, має поступ", – говорить Вселенський патріарх.

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Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 04
Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 05

Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну. "Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю незалежності України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви", – зазначив Варфоломій.

Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 06

"Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без винятку українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців", – побажав Вселенський патріарх.

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Очільник Західної єпархії Української православної церкви у США архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.

Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 07

"Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі", – сказав архієпископ Даниїл. Він вказав на надзвичайно важливу роль п’ятого президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.

"Внесок Петра Олексійовича є неоціненим, бо саме він був тією рушійною силою, коли український народ століттями намагався відновити історичну справедливість, щоб мати свою метрополію, відновити свою метрополію і автокефалію Української православної церкви. Петро Олексійович, будучи президентом України, мав нагоду торкнутися не тільки духовного життя українського народу, а також і суспільного аспекту – ким ми є як нація. Отож ми здобули свою духовну незалежність, коли Вселенський патріарх вручив Томос митрополиту Епіфанію Київському і всієї України в присутності п’ятого президента України", – нагадав архієпископ Даниїл.

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Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 08
Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 09
Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій 10

"Як колись сказав Патріарх Варфоломій, кожен український президент пробував це, а лише Порошенко зміг домогтися того, що були виконані всі передумови для того, щоб українські православні об’єдналися, отримали свою церкву і вселенське визнання. І тепер це спільна справа для всіх православних, щоб це об’єднання завершилося в Україні і щоб інші православні церкви всі визнали Православну церкву України", –  сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

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Топ коментарі
+66
Настоящий президент я досихпор удивляюсь как мог народ Украины поменять его на членограя!
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20.06.2021 18:50
+38
Радостно видеть как разрываются кацапские пердаки из-за развития ПЦУ.
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20.06.2021 19:02
+37
Если в мозгах порохоботов средневековье то в твоих мозгах вобще ещё и неолит не начался! Есть такое племя в африке которое в глубоком палеолите так вот они не видят связи между половым актом и рождением детей. большинство поклоников Зеленского такие!
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20.06.2021 19:02
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Бронелобе створіння, я хоч і розумію, що буду забанений, але напишу тобі тупій: ти чому людей звинувачуєш в тому чого не бачила?
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20.06.2021 21:12 Відповісти
Знатно бомбить ватана.)
ЧОМУ видалені коментарі нетописця?
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20.06.2021 21:16 Відповісти
Тупа істота, якраз ти і є те саме ватан, бо замість мізків у тебе вата. Ватан - це не лише кацап, а і тобі подібні ідіоти
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20.06.2021 21:21 Відповісти
Не плюйся в монітор, відповідай на питання.
ЧОМУ видалені коментарі нетописця?
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20.06.2021 21:25 Відповісти
Читай нижче, тупе ватне створінняДуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 9839
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20.06.2021 21:26 Відповісти
І про "видаленні коментарі: видалено коментарі оцієї істоти 20.06.2021 20:11 на вимогу форумчанина до адміна.
А ти показала свою бронелобість та тупість
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20.06.2021 21:25 Відповісти
Я сплутала "непотребко" з "нетописцем"? Буває. Схожі, недолугі ніки.
Чому ж гострий нетописець після перших моїх питань до нього зразу не написав, що то були не його коментарі?
Замість того вивалив купу непотрібу на форум.
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20.06.2021 21:29 Відповісти
Ага. "Хто всравсь? Невістка!".
Чи не я то доводив безпідставні звинувачення в мою сторону ще в 0.06.2021 21:03? Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7172
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20.06.2021 21:38 Відповісти
Нормальна людина написала би прямо, що видалені коменти написані іншою людиною.
Ненормальна починає нести маячню.
Нік в нетописця дуже вдалий, органічний.
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20.06.2021 21:41 Відповісти
Точно! "Ненормальна людина починає нести маячню": 20.06.2021 20:40
 Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 8247
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20.06.2021 21:44 Відповісти
Ставились питання. Одне, друге.
Замість короткої, однозначної відповіді на них понеслась маячня про церкву Петра....
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20.06.2021 21:46 Відповісти
Зарваниця це дійсно грекокатолики.
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20.06.2021 23:33 Відповісти
До церкви греко-католиків повзли на колінах?
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20.06.2021 23:44 Відповісти
Зря он это делает, зря...
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20.06.2021 19:51 Відповісти
Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7441
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20.06.2021 19:55 Відповісти
Церква - це насамперед традиціі.Навіть раніше націю тримала і формувала не національність,а віросповідання...А інакше без різниці куди ходити,в собор,мечеть чи синагогу,Бог все одно Один...А що маємо тепер?Одні Церкви ідуть,інші приходять,одні правильні,другі неправильні,одні мають томос,другі мають майно і парафіі,треті просто збирають гроші...Перебаламутили,перемішали,і в основному доклалась до цього одна людина...Колишній дяк московської православної,мільярдер,доплачував операторам щоб показували на ефірах як він перебирає вервечку з хрестиком,демонструючи побожність,а насправді вірить лишень в силу бабла...
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20.06.2021 19:52 Відповісти
Церква це намперед ідеологічний батіг і пряник керування біомасою...відпрацьований тисячолітттями... і він працює... Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 2913
Вчера на мега смотрел историю Пекина...там китайцам в свое время повезло шо страной правили ученые, а не исламские и христианские мракобесы...было приятно слушать как кандидаты на управленческие должности сдавали экзамены по экономике основанные на конфуцианстве...
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20.06.2021 20:42 Відповісти
кацапська лавра в центрі Київа - це ядовите жало в серці України !
кацапская лавра в центре Киева - это ядовитое жало в сердце Украины !
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20.06.2021 20:12 Відповісти
Лавра не "кацапська": вона в держвласності, але її передано в аренду кацапській церкві терміном на 50 років. І це рішення в суді не оспорювали та не оспорюють.
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20.06.2021 20:27 Відповісти
За порушення договору оренди(незаконні забудови) цю секту мордору давно можна вигнати.
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20.06.2021 22:20 Відповісти
Почаївська лавра теж у пазурях московських юродивих.
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21.06.2021 12:11 Відповісти
Як атеїст Православної церкви України (ПЦУ) я вітаю цю подію.
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20.06.2021 20:14 Відповісти
Віруючий безбожник? буває...
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20.06.2021 20:59 Відповісти
Я теж православний греко-католицький атеїст, заздрю вірянам, але не можу повірити особливо коли бачу як деякі люди після сповіді йдуть дальше паскудити.
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20.06.2021 22:24 Відповісти
Може, "паскудити" означає жити далі світським життям, а в церкві відмолювати гріхи. Тож, церква людям необхідна, щоб очистити душу від брудних думок.
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21.06.2021 12:15 Відповісти
Як загальновизнане християнство стало частиною цього світу
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20.06.2021 20:24 Відповісти
О!) Петрушко вже й сюди прискакав) О то вже пiарщик голiмий
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20.06.2021 23:51 Відповісти
С испражнением, Игорёк!
Не забудь продолжить про соросят!
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21.06.2021 09:36 Відповісти
Назад в средневековье! Следующее, будет запрет науки.
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21.06.2021 10:37 Відповісти
Наука також від Бога, як і доля кожного з нас. А хто не вірить у вищий розум і святий Дух, і не виконує заповіді, така людина бездушна і вірити їй не можна, навіть, у бізнесі, бо атеїсти не мають совісті.
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21.06.2021 12:25 Відповісти
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