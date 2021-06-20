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Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Чернівецькій області через сильні опади підтоплено будинки в 17 селах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Унаслідок проливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої влади, вода підтопила десятки домогосподарств і розмила під'їзні шляхи до сіл.

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Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про підтоплення присадибних ділянок та господарств у дев'яти населених пунктах Чернівецької області.

"Станом на 18:00 20 червня 2021 року рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків і об'єктів життєзабезпечення немає", - йдеться в заяві рятувальників.

За даними служби, унаслідок негоди ніхто не постраждав. Наразі триває відкачування води на підтоплених ділянках.

Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА 01
Фото: molbuk.ua

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Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА 02
Фото: molbuk.ua

Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА 03
Фото: molbuk.ua

Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА 04
Фото: molbuk.ua

Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА 05
Фото: molbuk.ua

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Топ коментарі
+3
Знесли холопа, біда, лишиться без баланди.
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20.06.2021 23:12
+3
Мої співчуття постраждалим.
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21.06.2021 00:06
+1
До Дубосар ще є наша Новодністровська, а Чернівецького району не існує, там Заставнівський попав трохи.
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20.06.2021 22:48
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То по Ялте не попали.
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20.06.2021 21:49 Відповісти
Знесли холопа, біда, лишиться без баланди.
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20.06.2021 23:12 Відповісти
Щас турунчук подскочит с днестром
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20.06.2021 22:12 Відповісти
Дубоссарской ГЭС особый привет)))
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20.06.2021 22:14 Відповісти
До Дубосар ще є наша Новодністровська, а Чернівецького району не існує, там Заставнівський попав трохи.
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20.06.2021 22:48 Відповісти
це заставнівського району не існує- тепер в чернівецькій області три райони- чернівецький- дністровський та вижницький-
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21.06.2021 00:00 Відповісти
Зажиточные села видно
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20.06.2021 23:01 Відповісти
Не дуже, один з найбідніших районів, трохи помідорників є.
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20.06.2021 23:07 Відповісти
Мої співчуття постраждалим.
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21.06.2021 00:06 Відповісти
Раз такое дело регулярно, то пора дома на сваях ставить.
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21.06.2021 13:19 Відповісти
 
 