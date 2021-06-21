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42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення", - пише Порошенко.

"42 кілометри, 10% протяжності лінії фрону, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом", - зазначив п'ятий президент.

"Ми спільно зібрали більш як 2 мільйони гривень для повного оснащення 10 ОГШБр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки. Продовжимо захищати наших воїнів, боронити українську землю, як ми це робили, починаючи з 2014 року. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади робитимуть свою справу разом", - зазначив Порошенко.

42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко 01

Депутат Київської міської ради, ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський, який доставив обладнання на фронт, пише, що це обладнання - вже для третього батальйону. "А потім ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, дозволяє оперативно ухвалювати рішення на всіх рівнях", - зазначає Погребиський.

Він зазначив, що через тривалу заборону на активну роботу контрснайперських пар такі комплекси дуже важливі з точки зору збереження життя і здоров'я військовослужбовців.

"Ця система дозволяє без зайвого нараження на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу. Тепер важливим є завдання, щоб ми разом з вами продовжили комплектувати наступні 40-50 км лінії фронту", - додав Погребиський.

42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко 02

42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко 03

Як відомо, 27 травня Порошенко під час поїздки в Донецьку область передав 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

Ще один комплект відеоспостереження й оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня.

Як розповів п'ятий президент України, активісти ГО "Справа громад" спільно з українцями шляхом краудфандінгу всього за два дні зібрали кошти і купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Вы? На рояле играли. Членом.
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21.06.2021 10:26
+52
42 километра или 10% протяженности линии фронта теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6717
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21.06.2021 10:24
+52
Это те Свинарчуки, перед которыми потом Бигус извинялся?
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21.06.2021 10:31
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Клятий Порошенко продовжує мародерствувати та обкрадати армію. 42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8919
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21.06.2021 14:58 Відповісти
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