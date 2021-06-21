УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17257 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
15 634 65
ДТП (4209) Львів (2084) патрульна поліція (1396)

У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У неділю, 20 червня, близько опівночі на перехресті площ Торгової та Різні в центрі Львова водій позашляховика Jeep не пропустив на дорозі автомобіль патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

За інформацією поліцейських, о 23:15 до них звернувся схвильований львів'янин і повідомив, що його 9-місячній дитині дуже погано - малюк задихався. Батько попросив патрульних допомогти швидко дістатися дитячої лікарні.

У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських 01

"Батьки викликали на місце таксі. Всі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору, почали супровід. На перехресті зупинилися усі автомобілі та пішоходи, аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте водій позашляховика не пропустив автомобіль патрульних", - йдеться в повідомленні поліції.

У результаті зіткнення пошкоджено обидва автомобілі.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських. Після огляду медиками їх відпустили додому.

Дитину доставили в лікарню і передали лікарям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними "Варта-1" після удару автомобілі викинуло на пішохідну зону біля Львівського оперного театру, де вони збили хлопця і дівчину.

У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських 02
У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських 03
У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули в ДТП у Черкасах. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Почекай - він ще на поліцаїв у суд подасть! Заявить що без достатніх підстав користувалися спецсигналізацією та "надавали незаконні переваги стороннім особам"! У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських - Цензор.НЕТ 7383
показати весь коментар
21.06.2021 14:30
+12
А чому не повідомляють дані про воділу, який не пропустив спецтранспорт . Може якийсь авторитет чи слуга не нашого народу?
показати весь коментар
21.06.2021 14:37
+11
Не можна насміхатись над зебидлом. Вони і так обділені природою.
показати весь коментар
21.06.2021 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придурочне...
показати весь коментар
21.06.2021 14:25 Відповісти
Jeep поспішав за субсидією.
Пора відмінити цей цирк.
показати весь коментар
21.06.2021 16:23 Відповісти
Виконує завдання з Лахти.
показати весь коментар
21.06.2021 16:22 Відповісти
Наказания придурку стоит ждать?
показати весь коментар
21.06.2021 14:26 Відповісти
Почекай - він ще на поліцаїв у суд подасть! Заявить що без достатніх підстав користувалися спецсигналізацією та "надавали незаконні переваги стороннім особам"! У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських - Цензор.НЕТ 7383
показати весь коментар
21.06.2021 14:30 Відповісти
а полиция не знает, что их "маячки" могут неумышленно не видеть? сопровождать они не умеют
показати весь коментар
21.06.2021 18:15 Відповісти
З чого видно що "сопровождать они не умеют"? ТОму що тобі так думається?
показати весь коментар
21.06.2021 18:36 Відповісти
тому що ти ніколи не супроводжував!!! ВИДЕТЬ ДОЛЖНЫ ОНИ КТО И ГДЕ, А НЕ НА ЧТО ТО НАДЕЯТСЯ
показати весь коментар
21.06.2021 20:46 Відповісти
Я спитався - "Що неправильно робили поліцаї?" а ти "вумнічаєш"! Хочеш про себе заявить? Тебе "оцінили"!
показати весь коментар
21.06.2021 22:49 Відповісти
Прежде всего надо пробить ментов на наличие дружеских или родственных связей с родителями ребёнка....джипоездца поиметь в любом случае !!!
показати весь коментар
21.06.2021 14:28 Відповісти
Маячню пишете.
Такі випадки (супровід поліцією хворої людини, породіллі, дитини, в екстрених випадках) - не рідкість
показати весь коментар
21.06.2021 14:37 Відповісти
Вы часом не порохобот ?...начинаете с оскорбления.
Ещё больше случаев (на порядки) нецелевого использования автотранспорта ментами, просто внимательнее приглядитесь...
показати весь коментар
21.06.2021 14:54 Відповісти
"Маячню пишете..." - це не образа, це констатація. У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських - Цензор.НЕТ 5935
показати весь коментар
21.06.2021 15:00 Відповісти
Ты олигарх олигофрен ? -вопросительная констатация.
показати весь коментар
21.06.2021 15:24 Відповісти
Так Вы Зебил? С этого надо было начинать свой тупой комментарий.
показати весь коментар
21.06.2021 15:08 Відповісти
Как убого твоё воображение..мир для тебя чёрно-белый? Для меня что твой петя(сохнешь по нему? маринку ненавидишь втихую?), что нынешний просто ничто, первый в силу цинизма и жадности, второй просто глуп и наивен...
показати весь коментар
21.06.2021 15:22 Відповісти
паршун - тупоформа
показати весь коментар
21.06.2021 16:29 Відповісти
Мы говорим о конкретном случае. А оскорбить тебя - ты сам в этом преуспеваешь! С тобой сравниться трудно.
показати весь коментар
21.06.2021 16:57 Відповісти
порохоботство при чем?
показати весь коментар
21.06.2021 18:16 Відповісти
Це має якесь значення?
показати весь коментар
21.06.2021 15:11 Відповісти
Ідіть і пробивайте. Весною подібна ситуація була з моїм сватом, раптово стало зле в машині зятя, на Чорновола корок, все стоїть. Доповзли до Форуму, там патрульне авто, зять швидко пояснив ситуації і без всяких розмов за 10 хв в супроводі мигалок вони були біля військового госпіталю. Так шо меєнтам в цій ситуації плюс !
показати весь коментар
21.06.2021 16:07 Відповісти
"не може бути, аваківські пси на подібне неспроможні, ти арсенбот, дешевий піар від ментів, нічого доброго в цій країні не трапляється, надо валити звідси"
показати весь коментар
21.06.2021 16:25 Відповісти
висрався ? якшо тобі "надо" то і вали. мені пізно кудась смикатися, а є мусора є і трохи порядних людей, правда вони там довго не затримуются. я думаю вони ше не забули перевернуті машини на Мартовича і підкопчену обласну прокуратуру
показати весь коментар
21.06.2021 16:42 Відповісти
Лапки не побачив?
А тепер без лапок - так сталося що порядних людей саме для тебе затримали? А може їх трохи більше?
До речі - яне місцевий, що за перегорнуті машини на Мартовича?
показати весь коментар
21.06.2021 16:55 Відповісти
перевернуті мусорські авто в ніч гніву 18-19 лютого 2014 біля райвідділу на Мартовича
показати весь коментар
21.06.2021 17:13 Відповісти
А чому не повідомляють дані про воділу, який не пропустив спецтранспорт . Може якийсь авторитет чи слуга не нашого народу?
показати весь коментар
21.06.2021 14:37 Відповісти
це ж Львів. Явно хтось із Псарні. Якась Федина
показати весь коментар
21.06.2021 14:39 Відповісти
Вам Федина в борщ насрала?
показати весь коментар
21.06.2021 14:50 Відповісти
Не можна насміхатись над зебидлом. Вони і так обділені природою.
показати весь коментар
21.06.2021 15:02 Відповісти
Вона вам насрала, ви просто ковтаєте, не помічаючи нічого. смачного
показати весь коментар
21.06.2021 15:13 Відповісти
О, боже....
показати весь коментар
21.06.2021 16:26 Відповісти
тут все виноваты, полицейские то же должны были убедиться что их заметили и пропускают. скорые в последнее время так и делают. и кстати, если ребенку было так плохо, почему не вызвали скорую, а такси с полицией? как то странно...
показати весь коментар
21.06.2021 14:50 Відповісти
Вам "сранно", бо це трапилось не з вами.
показати весь коментар
21.06.2021 14:51 Відповісти
я бы вызвал скорую в таком случае, а не такие вот комбинации придумывать
показати весь коментар
21.06.2021 14:52 Відповісти
А такой "орел" как на джипе мог и в скорую врезаться...таким пох...
показати весь коментар
21.06.2021 14:58 Відповісти
Угу, и в скорой тебе сказали, "что вы так волнуетесь, ведь не умер же ещё, обращайтесь к семейному врачу".
показати весь коментар
21.06.2021 15:07 Відповісти
был бы пенсионер, а не ребенок - скорее всего. а к ребенку бы приехали. такие у них внутренние правили
показати весь коментар
21.06.2021 15:11 Відповісти
Будет у вас такой случай, вызовете скорую, а не придумывать многоходовочки.
показати весь коментар
21.06.2021 16:16 Відповісти
Скорее всего обое рябое.
показати весь коментар
21.06.2021 14:55 Відповісти
Бяка Бука
показати весь коментар
21.06.2021 15:29 Відповісти
Качественное сопровождение с максимальным количеством пострадавших и поврежденных авто.
показати весь коментар
21.06.2021 14:59 Відповісти
Як летить поліцейське авто з маяками - звалити з дороги і дати проїхати. Яка причина що вони їдуть? Не твоя справа. Дав дорогу, а потім можеш місяцями виясняти чого вони так їхали і праві чи ні.
показати весь коментар
21.06.2021 15:39 Відповісти
Боже скоко у нас 73-процентных! Экзамены по математике не могут школьники сдать, а мамы-папы не могли им контрольные делать... И это болото стало решать судьбу страны...
Как сейчас - пустяковый случай. Забрать права у джипьорого и заставить снова сдать экзамен по правилам. Но не в этой стране. Похоже мы друг друга поубиваем на дорогах, повзрываем газом в домах, потравим колбасой, добьем доступной медициной и поморозим зимой в домах.
показати весь коментар
21.06.2021 16:50 Відповісти
вы за рулем были?
показати весь коментар
21.06.2021 18:20 Відповісти
Скільки можна нити?
показати весь коментар
21.06.2021 16:58 Відповісти
Я їхав через це перекрестя десь було пів до дванадцятої і практично бачив оту ДТП...Перекрестя дуже складне,центр міста,сходяться дороги,маршрутки,тролейбуси,пішоходи - всі на купу...Патрулька судячи по положенню повертала наліво на вул.Різні або ж рухалась прямо від Оперного.Джип точно їхав на зелене рухаючись по травайній коліі на Городоцьку до Магнуса,але він точно не міг знати куди звернуть копи,які замість того щоб зайняти крайню ліву і пропустити повернули і до того ж різко з правої полоси,там їх дві всього...Іще - відколи то у Львові патрульні працюють як "швидка поміч"?...І чому дитину везли не в дитячу лікарню на Червоноградську,а на Топольну в міську?..
показати весь коментар
21.06.2021 18:44 Відповісти
Скорее всего друзья-соседи-родственники....да и большой вопрос в больницу ли они ехали?
показати весь коментар
21.06.2021 19:48 Відповісти
льолик наверное на своем чироке
показати весь коментар
21.06.2021 20:23 Відповісти
Кінчена мразота. Нехай тільки заявить, що він нікого не бачив, і взагалі він правий.😡
УРОД.
показати весь коментар
21.06.2021 22:13 Відповісти
 
 