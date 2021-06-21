У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 20 червня, близько опівночі на перехресті площ Торгової та Різні в центрі Львова водій позашляховика Jeep не пропустив на дорозі автомобіль патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

За інформацією поліцейських, о 23:15 до них звернувся схвильований львів'янин і повідомив, що його 9-місячній дитині дуже погано - малюк задихався. Батько попросив патрульних допомогти швидко дістатися дитячої лікарні.

"Батьки викликали на місце таксі. Всі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору, почали супровід. На перехресті зупинилися усі автомобілі та пішоходи, аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте водій позашляховика не пропустив автомобіль патрульних", - йдеться в повідомленні поліції.

У результаті зіткнення пошкоджено обидва автомобілі.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських. Після огляду медиками їх відпустили додому.

Дитину доставили в лікарню і передали лікарям.

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За даними "Варта-1" після удару автомобілі викинуло на пішохідну зону біля Львівського оперного театру, де вони збили хлопця і дівчину.







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