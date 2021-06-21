УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14528 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
11 732 10
Одеська область (2489) підтоплення (186) ДСНС (4464)

Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одеській області через сильні зливи виникла загроза руйнування дамби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Загроза виникла на півночі регіону в Подільському районі.

Як наголошується, нині для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка ведуться роботи з перекачування води з переповненого ставка через греблю.

За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. куб. м води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частково підтопленими залишаються 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок на Буковині, - ДСНС

Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 01
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 02
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 03
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 04
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 05
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 06
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 07
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 08
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 09
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 10

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Труху приберіть! Інакше пузда місту!..
показати весь коментар
21.06.2021 15:47
+6
А фото самой дамбы нет?
показати весь коментар
21.06.2021 15:51
+5
Нужно сливные системы делать и т.п. Это дешевле будет, чем постоянно расхлебовать последствия наводнений.
показати весь коментар
21.06.2021 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Труху приберіть! Інакше пузда місту!..
показати весь коментар
21.06.2021 15:47 Відповісти
А фото самой дамбы нет?
показати весь коментар
21.06.2021 15:51 Відповісти
3 фото, это простой ставок, глубина - пешком перейти
показати весь коментар
21.06.2021 16:07 Відповісти
В верху 3 фото , дамба находится в Подольском районе возле села Александровка .
показати весь коментар
21.06.2021 16:03 Відповісти
Нужно сливные системы делать и т.п. Это дешевле будет, чем постоянно расхлебовать последствия наводнений.
показати весь коментар
21.06.2021 16:19 Відповісти
Да, все сральники во дворах поплыли.
показати весь коментар
21.06.2021 16:57 Відповісти
А вот из за этих дамб пересох Куяльник и Тилигул.
показати весь коментар
21.06.2021 20:08 Відповісти
 
 