Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області через сильні зливи виникла загроза руйнування дамби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Загроза виникла на півночі регіону в Подільському районі.

Як наголошується, нині для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка ведуться роботи з перекачування води з переповненого ставка через греблю.

За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. куб. м води.

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