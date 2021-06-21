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Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В Одеській області через сильні зливи виникла загроза руйнування дамби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Загроза виникла на півночі регіону в Подільському районі.
Як наголошується, нині для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка ведуться роботи з перекачування води з переповненого ставка через греблю.
За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. куб. м води.
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