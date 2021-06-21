"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo". ФОТО

Львівський футбольних клуб "Рух" заперечує причетність до створення банера з написом "Putin - Hu#lo", що з'явився в міській фан-зоні Євро-2020.

Про це йдеться в офіційній заяві футбольного клубу, інформує Цензор.НЕТ.

В "Русі" зазначили, що вболівальники збірних-суперників провели на території Lviv Fan Fan Festival акцію проти президента країни-агресора, написавши на банері "Putin - Hu#lo".

"Офіційно заявляємо, що ФК "Рух" до цього заходу не має жодного стосунку! За нашою інформацією, акцію організували активні вболівальники збірних Данії, Бельгії та Фінляндії. За їхніми словами, сувенірну продукцію з таким написом, за словами класика, "можна придбати в будь-якому магазині або супермаркеті України"... Ще раз наголошуємо і запевняємо: "нас там "нет""!" - сказано в заяві клубу.

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Сьогодні, 21 червня, збірна Росії грає вирішальний матч за вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 з командою Данії.





