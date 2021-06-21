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Львів (2084) путін (21463) футбол (1302) Євро-2020 (98)

"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Львівський футбольних клуб "Рух" заперечує причетність до створення банера з написом "Putin - Hu#lo", що з'явився в міській фан-зоні Євро-2020.

Про це йдеться в офіційній заяві футбольного клубу, інформує Цензор.НЕТ.

В "Русі" зазначили, що вболівальники збірних-суперників провели на території Lviv Fan Fan Festival акцію проти президента країни-агресора, написавши на банері "Putin - Hu#lo".

"Офіційно заявляємо, що ФК "Рух" до цього заходу не має жодного стосунку! За нашою інформацією, акцію організували активні вболівальники збірних Данії, Бельгії та Фінляндії. За їхніми словами, сувенірну продукцію з таким написом, за словами класика, "можна придбати в будь-якому магазині або супермаркеті України"... Ще раз наголошуємо і запевняємо: "нас там "нет""!" - сказано в заяві клубу.

Читайте також: Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

Сьогодні, 21 червня, збірна Росії грає вирішальний матч за вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 з командою Данії.

Нас там нет, - львівські фанати відхрестилися від банера Putin - Hu#lo 01
Нас там нет, - львівські фанати відхрестилися від банера Putin - Hu#lo 02
Нас там нет, - львівські фанати відхрестилися від банера Putin - Hu#lo 03
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Топ коментарі
+115
львівські троляки "Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 12
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21.06.2021 22:19
+82
А круто таки кацапів під"...бали!

"Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 3996
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21.06.2021 22:19
+56
какаяразница! я на могилах кацапів гопак буду танцювати!
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21.06.2021 22:24
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Мда, кацапы вообще дно... Ну вот, теперь всё и выяснилось
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21.06.2021 23:17 Відповісти
Дания -оккупанты, 2:0! "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 7051
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21.06.2021 23:16 Відповісти
С такими ошибками на ЧЕ делать нечего...
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21.06.2021 23:17 Відповісти
То були вболівальники, які стихійно виникли... "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 7483
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21.06.2021 23:17 Відповісти
сьогодні бачив на Amazon такий
банер продавали за 0.99
Це все амірікоси на чолі з Абамою
Мало того що всі подЄзди в Воронєжє обісцяли
тепер займаються пропагандою!!Руки прочь від )(уйла!!
Це надбання мацкалів!!
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21.06.2021 23:32 Відповісти
ПаРаша - Дания 1-3, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 23:35 Відповісти
1:3
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21.06.2021 23:35 Відповісти
С таким результатом Россия дальше не пройдет. А Украина может быть.
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21.06.2021 23:36 Відповісти
Краще би не прошла, буде теж 1-4 з кимось.
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21.06.2021 23:41 Відповісти
ПаРаша - Дания 1-4, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 23:37 Відповісти
1:4!
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21.06.2021 23:38 Відповісти
Пипец, насколько жалкая сборная России...
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21.06.2021 23:39 Відповісти
На росії в футбол ніколи не вміли грати, навіть перемоги СРСР були здебільшого без росіян.
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21.06.2021 23:44 Відповісти
Верно, при СССР главный состав был из украинцев
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21.06.2021 23:52 Відповісти
Так как Порошенко навалял в пасть бюргеру,каким образом?Где ответ?
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22.06.2021 00:21 Відповісти
Расея не страна, а сорт говна, кацап - не национальность а диагноз. "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 2331
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22.06.2021 11:36 Відповісти
Во москалі дають, цю збірну треба зберегти, 4-1 Данія!
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21.06.2021 23:40 Відповісти
Дания-оккупанты, 4:1 "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 2865 ...!!!песня!!!
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21.06.2021 23:41 Відповісти
ла-ла-ла-ла!
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22.06.2021 22:04 Відповісти
Бельгия- Финны 2:0!
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21.06.2021 23:50 Відповісти
Всё, россию унизили... И кстати, заслуженно, с такой командой только в цирке выступать.
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21.06.2021 23:50 Відповісти
Я как немец болею в футболе за Германию, мне проще
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21.06.2021 23:51 Відповісти
Ты немец? "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 9215 Казахстанский? "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 2 Не смеши да
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22.06.2021 00:10 Відповісти
Внизу вопрос тебе.
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22.06.2021 00:12 Відповісти
А маскавитские швайнен обосрались по полной.
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22.06.2021 00:02 Відповісти
наблюдается почерк униниженного жизнью, уродного кацапа.
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22.06.2021 03:11 Відповісти
Радуемся опускалову паРаши 1-4 !!!!! Наверное недопили допинга мельдония... сбой в поставках оптовых для проглотов паРашистких!!!
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22.06.2021 09:50 Відповісти
То москалі самі намалювали того банера, щоб була нагода поволати: насвсєнєнавідят! всєнамзавідуют!
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 1480
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22.06.2021 10:45 Відповісти
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 3232
Зачотний тролінг! "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 4873
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22.06.2021 11:02 Відповісти
Гы, красавцы!
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22.06.2021 11:03 Відповісти
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 5992
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22.06.2021 11:42 Відповісти
А де були в цей час львівські вболівальники та як вони таке неподобство або провокацію допустили?***** воно і в цілому світі *****...
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22.06.2021 12:02 Відповісти
Молодцы. Нас там, как известно, нет. Баннер не наш, но, если надо, мы еще нарисуем.
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22.06.2021 12:12 Відповісти
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 7721
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22.06.2021 12:52 Відповісти
Это просто Мегахит!
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22.06.2021 13:02 Відповісти
красавцы)
все по канонам) это не мы, но если надо то можем еще)
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22.06.2021 15:10 Відповісти
"Украіна нє являєцца стараной канфлікта!" "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 6291
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22.06.2021 16:15 Відповісти
Какая-то вопиющая руссахвобия прямо.
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22.06.2021 17:37 Відповісти
Надо было заявить " их там нет"
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22.06.2021 21:05 Відповісти
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