Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном
Імовірно, це зробили російські футбольні фанати напередодні матчу Данія-Росія в межах Євро-2021.
Про це повідомляє посольство України в Данії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірно в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у м.Копенгаген. Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - сказано в повідомленні.
У посольстві засудили акт вандалізму і закликали поліцію якомога швидше провести розслідування.
"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу", - наголосили в посольстві.
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власовский рашизм
Кацапы , вы дикое племя без нации и подонки !
Будьте вы прокляты на века !
Відкрий у Маяковського "Долг Украине" і прочитай що писав він про неї!
- їхні прадіди - рмозтрілювали непокірних селян та влаштовували Голодомор;
- Їхні діди - були НКВДешними катами в таборах;
- їхні батьки - вбивали й вбивають українців на Донбасі.
Чого можна ждати від тупого совкового бидла? Воно ж розуміє лише одне: ГАРНУ ПІ&ДЮЛІНУ!
А Пушкін взагалі - з "фалашів" , абіссінських юдеїв! А як кацапи "*******" євреїв - ти знаєш!
Вони скиглили і вили.
Чи то ті, які там якимось дивом живуть ?
Батьку Тарасе, вони вже покарані сьогоднішнім матчем. І ще більше - ганебним рахунком.
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто ,
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село мордви,
з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!