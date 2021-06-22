Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ. ФОТО

Імовірно, це зробили російські футбольні фанати напередодні матчу Данія-Росія в межах Євро-2021.

Про це повідомляє посольство України в Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірно в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у м.Копенгаген. Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - сказано в повідомленні.

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У посольстві засудили акт вандалізму і закликали поліцію якомога швидше провести розслідування.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу", - наголосили в посольстві.

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