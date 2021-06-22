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Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події За кордоном

Імовірно, це зробили російські футбольні фанати напередодні матчу Данія-Росія в межах Євро-2021.

Про це повідомляє посольство України в Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірно в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у м.Копенгаген. Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - сказано в повідомленні.

Памятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ 01

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У посольстві засудили акт вандалізму і закликали поліцію якомога швидше провести розслідування.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу", - наголосили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів. ВIДЕО

Памятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ 02
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Топ коментарі
+81
Ничего, футболисты сборной Дании в том же самом Копенгагене раскрасили сборную России в коричневый цвет - 4:1
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21.06.2021 23:45
+72
Кацапское быдло, оно и в Копенгагене кацапское быдло. Ничего нового.
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21.06.2021 23:44
+45
Кацапська наволоч.
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21.06.2021 23:44
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Кацапское быдло, оно и в Копенгагене кацапское быдло. Ничего нового.
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21.06.2021 23:44 Відповісти
Кацапьі, домой!!!
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21.06.2021 23:52 Відповісти
4:1 -- знатно их опустили датские казаки Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 1373 Раша последняя в своей группе.
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21.06.2021 23:54 Відповісти
Отличное порно в исполнении сборной Дании. Этих кацапских "наташ" давно так не имели.
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22.06.2021 00:00 Відповісти
Таки да. Бельгия -Дания-Финляндия -Оккупанты. Даже хуже горячих финских парней
Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3787 Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3787 Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3787
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22.06.2021 00:03 Відповісти
Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 2568
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22.06.2021 00:04 Відповісти
Как плющило Черчесова. Любо-дорого смотреть.

Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ - Цензор.НЕТ 5304
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22.06.2021 00:08 Відповісти
очередное доказательство того, что свинособак нельзя выпускать за пределы их питомника. они гадят везде, где придется.
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22.06.2021 00:27 Відповісти
Кацапська наволоч.
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21.06.2021 23:44 Відповісти
кацапо-фашисткие мрази!
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21.06.2021 23:45 Відповісти
Ничего, футболисты сборной Дании в том же самом Копенгагене раскрасили сборную России в коричневый цвет - 4:1
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21.06.2021 23:45 Відповісти
Кацапи,всеодно ваше )(уйло )(уйлом і здохне! Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 4529
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21.06.2021 23:47 Відповісти
"Ймовірно..."-та к бабке не ходи! Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3366
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21.06.2021 23:47 Відповісти
А я ж кажу, кацап спати і їсти не буде, як не засере все навкруги. Така кацапська суть - красти, грабувати, гвалтувати, брехати, і при цьому безупинно срати довкола.
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21.06.2021 23:48 Відповісти
Дети россиян не собираются умерать за окупацию
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21.06.2021 23:48 Відповісти
это проявление мелочного душевного неонацизма:
власовский рашизм
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21.06.2021 23:49 Відповісти
А кто их спрашивать будет? Нефиг шастать. Органы - больным, нуждающимся в пересадке, мясо на консервы. Мечты должны сбываться!
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22.06.2021 00:01 Відповісти
Трошки не угадал,я пару часов назад писал на цензоре Дания-РАБссия 3:0 Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3923 Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3923
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21.06.2021 23:49 Відповісти
Ви вгадали різницю.
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22.06.2021 07:36 Відповісти
До какой степени нужно быть упоротыми и подлыми , чтобы осквернять памятник >
Кацапы , вы дикое племя без нации и подонки !
Будьте вы прокляты на века !
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21.06.2021 23:49 Відповісти
ОтЛукакили РАБссию 3:0 Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 405и 4:1...Суперсборная Мавзолейная... Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 405
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21.06.2021 23:51 Відповісти
Україна дякує Данію 👍🏼👍🏼👍🏼за суперовий результат для дикунів із кацапії !
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21.06.2021 23:52 Відповісти
Звиздец Пушкину.
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21.06.2021 23:53 Відповісти
и заметь, не мы первые начали...
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21.06.2021 23:57 Відповісти
РАБссия боится не блока НАТО,а всего троих украинцев...Порошенко,Шевченко и Степан Бандеру... Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 7818Уникальное стадо баранов...
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21.06.2021 23:53 Відповісти
Осталось узнать при чем тут мальдиский дезертир, он как раз главный кремлевский пособник, чего его им боятся.
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22.06.2021 01:42 Відповісти
Петрушко тут яким боком ???? Він іх всю війну рошеном годував а вони його з якого сь бодуна бояться ??))
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22.06.2021 07:17 Відповісти
Зато датчане порвали кацапам сраку на их гордый "Андреевский флаг" Матч пока не кончился, но четыре гола они уже получили.
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21.06.2021 23:53 Відповісти
через время разрывая свои дидовскии ватник будет орать что Шевченко русскии и вот историческое докозательство. Ну за это и получили 4-1 и то штрафной удивительный.
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21.06.2021 23:53 Відповісти
Про те що Шевченко - "украинско-рассийский паэт" вони вже заявили півроку тому!!! ("У него часть праизведений на русскам написаны!")
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22.06.2021 05:42 Відповісти
Вот только на историческую родину ехать кацапы нехотят.
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21.06.2021 23:54 Відповісти
И це їх ще на матч не пустили, якщо б пустили були б погроми як на прошлом евро.
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21.06.2021 23:54 Відповісти
Викинги роззули лапотников 4:1👍
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21.06.2021 23:56 Відповісти
данці ндругались над свинособками. А фіни отримали гіршу різницю ніж ми. Тому збірна України ще в грі
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21.06.2021 23:57 Відповісти
Национальность "рюсский" придумал Йося Сралин в 1932 году...именно в том году появилась вместо национальности вяликаросс...рюсский... Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3900А Владимир Маяковский увековечил это в своем стихе о советской пурпурной книжечке типа ПАСПОРТ Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 2361Вяликароссы гребанные...
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21.06.2021 23:58 Відповісти
А ти "Стихи о советском паспорте" сам читав? Ти там слово "русский" бачив? "Сенатор"! Уже який раз тебе на "ляпсусах" ловлю! Ну якщо вже хочеш "осяять усіх своїми знаннями" - так хоч Гуглом скористуйся, чи що... Чи ти ним користуваться не вмієш?! Навіщо уподоблюваться тупим кацапам які незнають ні своєї мови ні історії ні літератури? Їх же бісить саме те що ми знаємо і своє і їхнє! І вони відчкають свою "ущербнасть"!!!
Відкрий у Маяковського "Долг Украине" і прочитай що писав він про неї!
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22.06.2021 05:57 Відповісти
Только дебилы могут нарисовать свой флаг и насрать рядом.
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22.06.2021 00:00 Відповісти
Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 1179 Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ - Цензор.НЕТ 3109этим быдлом заселяли Украину после Голодомора 1932-33 годов
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22.06.2021 00:03 Відповісти
Датчане, имейте самоуважение - не пускайте на свою территорию бескультурных путинских опарышей....
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22.06.2021 00:09 Відповісти
Все шо могут касабы..
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22.06.2021 00:09 Відповісти
Кацапсячі лапті воняють одинаково в любій точці світу.
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22.06.2021 00:11 Відповісти
Ну что взять с рашодебилов? Раскрасили? Молодцы! Гении! А вот Кобзарь взял и отпер.. вашу наборную кривоногих хутболистов в 1:4 сборной Дании. А Ганс Христиан Андерсен ему в этом помог. Ванга не даст соврать что с православными рашистами бывает, тупин вам в наказание.
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22.06.2021 00:22 Відповісти
А може подивитися на це з іншого боку що мокшани признали Тараса Шевченка.
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22.06.2021 00:22 Відповісти
а вам потрібно визнання азіопсько-мокшанського непотребу?
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22.06.2021 07:58 Відповісти
Ото зря покрасили кацапские утырки Кобзаря нашего. Тарас ответил сразу---краска не успела высохнуть---как билеты заказали на харчи домой!
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22.06.2021 00:31 Відповісти
А чому дивуватися?
- їхні прадіди - рмозтрілювали непокірних селян та влаштовували Голодомор;
- Їхні діди - були НКВДешними катами в таборах;
- їхні батьки - вбивали й вбивають українців на Донбасі.
Чого можна ждати від тупого совкового бидла? Воно ж розуміє лише одне: ГАРНУ ПІ&ДЮЛІНУ!
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22.06.2021 00:43 Відповісти
наверное расстроились из за проигрыша Дании 4:1 и что Чемпионат Европы для мокшей финито и решили воевать с памятником Шевченко.
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22.06.2021 00:55 Відповісти
сделали параштрадиционно - раскрасили говном
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22.06.2021 01:18 Відповісти
Пушкину теперь сильно не повезет.. Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ - Цензор.НЕТ 8390
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22.06.2021 01:19 Відповісти
Москалів не можна випускати за порєбрік - від того по всьому світові лише горе, біда і лихо.
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22.06.2021 02:05 Відповісти
пам'ятник відмиють і відновлять, а кацапня не відмиється від абсолютно провального вильоту з євро2020! АХАХАХАХХААХ
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22.06.2021 03:13 Відповісти
Горматний конечно можно раскрасить в цвета Украины ,но тут возникает вопрос , а какой он нафиг уский , Эфиопы обидятся , дедушка его из Адисобебы 🤔 . Так что так себе попытка , нету у уских своих писателей 🙄🤦
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22.06.2021 05:40 Відповісти
Це точно! І уточню: в Шотландії нема пам"ятників Лєрмонтову , у Польщі - Грибоєдову , (Гржибовському) , у Саксонії - фон Візіну , у Данії - Далю ... І так далі! А їх предки - звідти!
А Пушкін взагалі - з "фалашів" , абіссінських юдеїв! Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ - Цензор.НЕТ 7450 А як кацапи "*******" євреїв - ти знаєш!
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22.06.2021 06:07 Відповісти
Насправді, якщо перебрати росіських класиків і трохи пошкребти них, то виявиться, що переважна їх більшість якщо не зкацапізовані татари, як Карамзін, та ефіопи, як друг Карамзіна Пушкін, то і взагалі хахли типу Янівського-Гоголя. А поляків скільки ...
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22.06.2021 07:44 Відповісти
Руцький-це не національність,а поганялово!Мати таке-вселенський сором!
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22.06.2021 06:09 Відповісти
ПП-2 прийшов. Відчиняйте!
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22.06.2021 06:37 Відповісти
Русішшвайн
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22.06.2021 06:39 Відповісти
Але ж Данія цих дикунів не пустила.
Вони скиглили і вили.
Чи то ті, які там якимось дивом живуть ?

Батьку Тарасе, вони вже покарані сьогоднішнім матчем. І ще більше - ганебним рахунком.
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22.06.2021 07:41 Відповісти
ЧЕТЫРЕОДИН !!! Канада и Дания таки красиво уделали отссталую Китайскую провинцию.
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22.06.2021 07:45 Відповісти
лише монгольську... але зараз вже стає китайською, так... майже до Уралу... сировиний додаток Китаю.
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22.06.2021 08:01 Відповісти
уефа нечего не хочет про кацапских фанатов разказать.
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22.06.2021 09:11 Відповісти
Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ - Цензор.НЕТ 876
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто ,
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село мордви,
з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
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22.06.2021 10:19 Відповісти
СЫНКИ БЛУДНЫЕ !)
Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ - Цензор.НЕТ 3378
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22.06.2021 10:54 Відповісти
Fuck Krim Vato Russi - а написи ніби правильні Пам'ятник Шевченку в Копенгагені осквернили, розфарбувавши в кольори прапора РФ - Цензор.НЕТ 928
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Цензор не написал самого интересного. Эти идиёты решили не останавливаться на достигнутом и размалевали памятник русалочке, который является символом Копенгагена и вообще местной очень любимой достопримечательностью. И если на какого-то там Шевченка датчанам было в общем-то посрать, то за русалочку народ капец-капец как обиделся.
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22.06.2021 14:45 Відповісти
 
 