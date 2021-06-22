Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21 червня, близько 15:10 на 89 км автодороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, у результаті ДТП до медичного закладу доставлено п'ятьох осіб із травмами різного ступеня тяжкості віком від 34-х до 42-х років, зокрема двоє дітей 2005 і 2013 р.н.

Водій і пасажир Chery Tiggo загинули.

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Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".







Фото: сайт поліції