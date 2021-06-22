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ДТП (4209) Миколаївська область (1846) смерть (6544)

Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

21 червня, близько 15:10 на 89 км автодороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, у результаті ДТП до медичного закладу доставлено п'ятьох осіб із травмами різного ступеня тяжкості віком від 34-х до 42-х років, зокрема двоє дітей 2005 і 2013 р.н.

Водій і пасажир Chery Tiggo загинули.

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Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 01

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 02
Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 03
Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 04
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
"Я вам скажу кто виноват-те кто "...

... не соблюдает ПДД.
И никакие 4 полосы не изменят проблему, которая сидит в голове у дебилов за рулем.
Наверняка обгонял через две сплошные и не успел.
Но успел на тот свет, прихватив с собой еще одного.
"Тише едешь, дальше будешь".
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22.06.2021 07:47
+9
Он все верно написал, нефиг винить дороги и прочую хрень придумывать. Машиной управляет человек и любое ДТП это чья-то ошибка из водителей!
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22.06.2021 08:13
+6
Значит не иди на обгон если есть опасность. И далеко не везде у нас под Киевом по 4 полосы. Я за свои 13 лет волительского стажа насмотрелся вдоволь на наших придурковатых водителей ( не все конечно).
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22.06.2021 08:23
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Я вам скажу кто виноват-те кто на этой трассе не сделали 4ре полосы,тут дтп смертельные чуть ли не каждый день!
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22.06.2021 07:37 Відповісти
И дорога опасная и китайская машина признана худшей по безопасности https://www.caradvice.com.au/140460/chery-j11-scores-two-star-ancap-safety-rating-least-safe-new-suv-in-australia/
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22.06.2021 07:44 Відповісти
В Черри так и сидят до сих пор два красавца
Пассажир из под ретуши выглядывает с плоским фейсом
Надо не ретушировать в качестве социальной рекламы в вечерних шоу
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22.06.2021 07:57 Відповісти
самое печальное,что из-за таких торопыг страдают другие водители
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22.06.2021 10:33 Відповісти
"Я вам скажу кто виноват-те кто "...

... не соблюдает ПДД.
И никакие 4 полосы не изменят проблему, которая сидит в голове у дебилов за рулем.
Наверняка обгонял через две сплошные и не успел.
Но успел на тот свет, прихватив с собой еще одного.
"Тише едешь, дальше будешь".
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22.06.2021 07:47 Відповісти
Да вот какраз и решает проблему,развиватся нужно,по вашей логике и светофоры не нужны,зная пдд можно легко без них обойтись
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22.06.2021 08:08 Відповісти
Он все верно написал, нефиг винить дороги и прочую хрень придумывать. Машиной управляет человек и любое ДТП это чья-то ошибка из водителей!
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22.06.2021 08:13 Відповісти
Вы там ездили хоть раз?это трасса с бешеным потоком в 2 полосы,это не нормально.На обгон там попробуйте пойти,даже там где можно.Значит даром под киевом,да и в других городах на трассах минимум 4?зачем такое строить
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22.06.2021 08:16 Відповісти
Значит не иди на обгон если есть опасность. И далеко не везде у нас под Киевом по 4 полосы. Я за свои 13 лет волительского стажа насмотрелся вдоволь на наших придурковатых водителей ( не все конечно).
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22.06.2021 08:23 Відповісти
какой обгон..там сплошная...дообгонялся придурок.....теперь с чертями наперегонки...
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22.06.2021 10:24 Відповісти
Тигго в хлам жесть конечно
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22.06.2021 08:34 Відповісти
JA Stas ,да причем здесь ,сколько полос , четырех не достаточно , было бы шесть , был бы тот же результат . Во-первых полное не уважение к другим очастникам движения , во-вторых нехер так спешить, т.е. соблюдайте безопасную скорость движения 😠
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22.06.2021 09:03 Відповісти
черри тигго нихт гуд ..а те дескать класс тачки))
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22.06.2021 09:08 Відповісти
всё что связано со словом китай авто называть нельзя...
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22.06.2021 10:22 Відповісти
все делают в мире в китае все равно даже элитку джили
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22.06.2021 10:56 Відповісти
в сортах гавна не разбираюсь... Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 7722
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22.06.2021 10:59 Відповісти
этот лучшая машина и лада
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22.06.2021 12:31 Відповісти
Не бреши. У мене Х5 Амереканского виробництва.
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22.06.2021 15:12 Відповісти
жигули 5 ка во машина)
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22.06.2021 21:42 Відповісти
двойная сплошная не для таких типа орлов...прилетели голубчики...
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22.06.2021 10:21 Відповісти
ДТП произошло мгновенно, торможения практически не было. Вряд ли на китайце гнал через двойную сплошную в лоб фуре, скорее всего его просто-напросто вытолкнули на встречку с прилегающей полосы, либо перед мордой выехали. Я бы не винил водителя китайца в глупости. Велика вероятность, что ДТП произошла из-за другого участника.


Жуткая и мгновенная смерть. R.I.P.
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22.06.2021 12:53 Відповісти
обычно у таких дятлов всё и происходит мгновенно...несётся вылупив зеньки на металлоломе сраном...вот и результат..
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23.06.2021 08:45 Відповісти
Завжди виникає питання- Куди постійно вони не встигають? Встиг? Але нажаль відповісти на їх немає кому....
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22.06.2021 15:10 Відповісти
 
 