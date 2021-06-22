Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві. Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, котрі захищали Україну в роки Другої світової війни.

У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.





"Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам", – наголосив Зеленський.

Ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні і 5-й президент Петро Порошенко.

"Незліченні жертви, руїни і спустошення — страшна ціна, яку довелося заплатити, у тому числі і нашому народові за підступну змову двох тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера", - пише Порошенко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак

"Слава усім, хто мужньо боровся на усіх фронтах та у підпіллі. Усім, хто боровся проти тоталітаризму усіх кольорів і віддав життя за мир і свободу в Європі і світі. Та перемога стала спільним здобутком антигітлерівської коаліції, всього прогресивного людства. Але, на жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною. Більше того, боротися за нашу свободу і незалежність ми змушені і досі", - відзначає він.

"Майже 8 років тому ворог під впливом руйнівних імперських амбіцій знову розпалив багаття війни на нашій землі. І знову герої, гідні слави своїх мужніх предків, зі зброєю в руках стали на захист своєї країни, щоб перемогти. Слава захисникам України усіх поколінь і Слава Україні!", - підсумував Порошенко.

Вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих у війні, яка прийшла в Україну 22 червня 1941 року. Українці продемонстрували тоді і показують зараз силу духу та готовність боронити свої землі. Але життя і здоров’я громадян є найбільшою цінністю держави. Ми маємо завжди пам’ятати про це", - зазначив він на своїй сторінці в фейсбуці.

"Тому у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ми згадуємо тих, хто загинув у страшні воєнні роки. Світла пам’ять! Вічна шана!", - додав він.