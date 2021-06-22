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Друга світова війна (277) Зеленський (17537) пам'ять (1124)

Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві. Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, котрі захищали Україну в роки Другої світової війни.

У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський ушанував память загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну 01
Зеленський ушанував память загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну 02

"Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам", – наголосив Зеленський.

Ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні і 5-й президент Петро Порошенко.

"Незліченні жертви, руїни і спустошення — страшна ціна, яку довелося заплатити, у тому числі і нашому народові за підступну змову двох тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера", - пише Порошенко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак

"Слава усім, хто мужньо боровся на усіх фронтах та у підпіллі. Усім, хто боровся проти тоталітаризму усіх кольорів і віддав життя за мир і свободу в Європі і світі. Та перемога стала спільним здобутком антигітлерівської коаліції, всього прогресивного людства. Але, на жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною. Більше того, боротися за нашу свободу і незалежність ми змушені і досі", - відзначає він.

"Майже 8 років тому ворог під впливом руйнівних імперських амбіцій знову розпалив багаття війни на нашій землі. І знову герої, гідні слави своїх мужніх предків, зі зброєю в руках стали на захист своєї країни, щоб перемогти. Слава захисникам України усіх поколінь і Слава Україні!", - підсумував Порошенко.

Вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих у війні, яка прийшла в Україну 22 червня 1941 року. Українці продемонстрували тоді і показують зараз силу духу та готовність боронити свої землі. Але життя і здоров’я громадян є найбільшою цінністю держави. Ми маємо завжди пам’ятати про це", - зазначив він на своїй сторінці в фейсбуці.

"Тому у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ми згадуємо тих, хто загинув у страшні воєнні роки. Світла пам’ять! Вічна шана!", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Интересно, если бы зеля жил в то время, то сколько бы раз ему бы удалось откосить по повестке? Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 9550
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22.06.2021 10:42
+10
Один раз - до ближайшей стенки
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22.06.2021 10:46
+6
Для украинцев война началась намного раньше еще в Польше.
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22.06.2021 10:52
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Интересно, если бы зеля жил в то время, то сколько бы раз ему бы удалось откосить по повестке? Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 9550
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22.06.2021 10:42 Відповісти
Один раз - до ближайшей стенки
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22.06.2021 10:46 Відповісти
тогда бы он побёг к красным и работал у них веселя любителей часов игрой на рояле Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 2060
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22.06.2021 10:46 Відповісти
Вот интересно, если бы ты жил в то время, то 23 или 24 июня свалил за Урал?
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22.06.2021 10:51 Відповісти
устроился бы в ансамбль песни и пляски . рассказывал бойцам анекдоты в перерывах между боями
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22.06.2021 10:52 Відповісти
ещё один совок Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 2730 маленький гнусавенький и плюгавенький Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 5
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22.06.2021 10:48 Відповісти
Великая отечественная - это продукт совковой пропаганды.
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22.06.2021 10:51 Відповісти
я не знаю такого народа как советский- ушлёпко витальев Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 5790учи мат часть Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 5427
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22.06.2021 10:52 Відповісти
великая отечественная... сами ее развъязали, еще и поглумились, назвали великой и отечественной... - срам!!
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22.06.2021 11:39 Відповісти
А погибших от рук его деда ЗЕ почтил?

Дед ЗЕ после войні расстреливал протестующих в Кривом Роге.
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22.06.2021 10:50 Відповісти
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 141

...
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22.06.2021 10:51 Відповісти
Для украинцев война началась намного раньше еще в Польше.
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22.06.2021 10:52 Відповісти
Гнусу зелёному об этом не сообщили Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 2214
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22.06.2021 10:53 Відповісти
так...але і 22 червня Київу, Житоимру, Севастополю... першими дісталося
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22.06.2021 11:05 Відповісти
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 8328
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22.06.2021 10:58 Відповісти
Что-то рашотроллей не видно... Тут же про Пороха пишут.... Русиш тролляйнен! Арбайтен, путлерфюрер будьет наказать и на бутилка садитен.
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22.06.2021 10:58 Відповісти
Где на фото народ, его избравший ?
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22.06.2021 10:59 Відповісти
По норах сумує та перераховує останні грошенята, щоб комуналку оплатити.
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22.06.2021 11:00 Відповісти
У меня на работе, все голосовавшие за него, ушли в жёсткий отказ!
Но носы повесили......
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22.06.2021 11:03 Відповісти
Но ты то их всех знаешь и помнишь. Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну - Цензор.НЕТ 8212

Поэтому пофигу, куда они там ушли. Ты в любой момент можешь сказать "Ты, ты и ты - расстреляйт".
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22.06.2021 11:05 Відповісти
Герхард

С этими ещё будем посмотреть, что делать!
А двоих, голосовавших за Яныка, уволил в течение 3-х месяцев......
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22.06.2021 11:17 Відповісти
народ еще спит . Зеля возлагал цветы в 4.00 без объявления войны Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну - Цензор.НЕТ 1937
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22.06.2021 11:11 Відповісти
Зеля, война закончилась 80 лет назад. И только лишнехромосомным она до сих пор мешает жить и "строить" Украину.
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22.06.2021 11:16 Відповісти
Пам,ять про жертви війни в Україні... про пам,ять жертв війни з кацапстаном забули???
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22.06.2021 11:41 Відповісти
41 рік... начало об,явленої німецької агресії... війська совдепії здаються німцям в плен без бою, підрозділами від взводів до армій.., совкові "генерали" різних калібрів з 2 класами освіти і кавалерістськими курсами командують арміями і фронтами, їх "генералісімус" також мав 2 класи освіти богословської семінарії... з такими "генералами" тільки в дитячі солдатики можно було грати, а не країну захищати... стадом неорганізованих овець керували неуки-"генерали" від пролетаріату і від сохи, або косячих під таких... тому і жертв десятки міліонів...
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22.06.2021 11:53 Відповісти
Стець, давно хворієш?
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22.06.2021 12:55 Відповісти
Зот неведающий, вчи мат часть і історію... тільки не з совецьких брехливих книжок, бо так задурманеним дурачком і сконаєш.
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22.06.2021 14:22 Відповісти
хотів сказати грабувати украіну.
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22.06.2021 13:07 Відповісти
День нападения,день освобождения,день второй капитуляции-всё это совково-кацапский наратив.Сколько можно с этой войной носится и отмечать десятки второстепенных дат с ней связанных?Оставте одну дату-8 мая и хватит.
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22.06.2021 14:19 Відповісти
залишити тільки 8 травня?, ідея прекрасна, але... рушиться фундамент брехливої кремлівської казки і нікчемного міфа про "народ і країну-победителєй"
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22.06.2021 14:27 Відповісти
хорошо. верно.
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23.06.2021 01:26 Відповісти
 
 