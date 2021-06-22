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Під виглядом відомих брендів на Харківщині продавали контрафактні агрохімікати, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Підпільне виготовлення контрафактної сільськогосподарської хімії викрито на Харківщині. Потрапляння такої партії неякісної продукції до аграріїв могло завдати суттєвої шкоди сільському господарству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес керівники кількох комерційних фірм. Вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Усе це - під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів.

Для виробництва ділки використовували хімічні сполуки, які за світовими стандартами належать до високонебезпечних отруйних речовин. Фальсифіковані агрохімікати зловмисники продавали фермерам по всій території України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та області 14 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату.

Під час слідчих дій виявили:

  • обладнання для виробництва фальсифікованих засобів;
  • готову контрафактну продукцію;
  • отруйну сировину;
  • пресформи з логотипами іноземних фірм;
  • етикетки із назвами препаратів та голографічним зображенням;
  • пакувальні матеріали.

Загальна вартість вилученого становить, за попередніми оцінками, понад 5 млн грн. За висновками профільних експертів, потрапляння такої партії неякісної продукції до аграріїв могло завдати суттєвої шкоди сільському господарству. Триває досудове слідство за ст. 321 Кримінального кодексу України.

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Під виглядом відомих брендів на Харківщині продавали контрафактні агрохімікати, - СБУ 01
Під виглядом відомих брендів на Харківщині продавали контрафактні агрохімікати, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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