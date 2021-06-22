Пораненому під час виконання бойового завдання на Донбасі комвзводу 54-го ОРБ Борису Бассу потрібна допомога в лікуванні та реабілітації, - волонтерка Самойлова. ФОТО

Командир взводу розвідувальної роти 54-го окремого розвідувального батальйону Борис Басс був поранений під час виконання бойового завдання в Донецькій області 14 червня. У результаті воїн зазнав безліч травм, зокрема, в нього травматична ампутація лівої верхньої кінцівки та перелом 3 п'ясткової кістки правої кисті. Волонтери просять громадян про допомогу в лікуванні та реабілітації українського воїна.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала волонтерка 54-го окремого розвідувального батальйону Маргарита Самойлова, передає Цензор.НЕТ.

"В нашій військовій родині 14.06.2021 близько 12:50 під час виконання бойового завдання в Донецькій області було важко поранено нашого бойового побратима, командира взводу розвідувальної роти 54-го окремого розвідувального батальйону Басса Бориса Костянтиновича 04.11.1998 р.н.

DS: МВТ. ЗЧМТ. СГМ. Множинні непроникаючі осколкові поранення м‘яких тканин голови, обличчя. Контузія легкого ступення, посттравматичний кон‘юнктивіт правого ока. Контузія, проникаюче поранення рогівки лівого ока. Акубаротравма. Непроникаюче поранення грудної клітини ліворуч. Травматична ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні променево-зап‘ясткового суглобу. Вогнепальний перелом 3 п‘ястної кістки правої кисті. Обширні проникаючі осколкові вогнепальні поранення верхніх та нижніх кінцівок з дефектами м‘яких тканин.

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Друзі, Ви не раз вже доказали, що Разом ми СИЛА!!!!

Прошу долучитись всіх до збору коштів для лікування і подальшої реабілітації Бориса.

Картка для збору коштів:

4149 4971 0061 6137 Басс Борис", - закликала волонтерка.





