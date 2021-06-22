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СБУ (10084) Укрзалізниця (2041)

СБУ викрила масштабну аферу на "Укрзалізниці": 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила схему поставок несертифікованої продукції для ДП "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер'єру вагонів. В результаті, придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

За попередніми даними досудового розслідування, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

Проте, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажували держпідприємству неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

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СБУ викрила масштабну аферу на Укрзалізниці: 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки 01

Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання учасників схеми. Під час слідчих дій виявлено технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

СБУ викрила масштабну аферу на Укрзалізниці: 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки 02

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила масштабну аферу на Укрзалізниці: 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки 03
СБУ викрила масштабну аферу на Укрзалізниці: 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
СБУ уже ж не занимается економическими преступлениями?
Я сам видел как зеленский в видосике обещал.
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22.06.2021 12:13
+5
Вирахувати з відомості лещенків, кравцових та іншого топ-менеджменту УЗ з космічними зарплатами.
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22.06.2021 12:17
+4
А як же Секрьжа Лещенко і вся шаражка членів-спостерігачів - його зарплата ще в плюс виручці з обкрадання?
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22.06.2021 12:19
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СБУ уже ж не занимается економическими преступлениями?
Я сам видел как зеленский в видосике обещал.
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22.06.2021 12:13 Відповісти
Це говорить лиш про одне - бла-бла для Заходу, а другу Баканову кращий з кращих піарів...
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22.06.2021 12:20 Відповісти
Видно шо без відділу "К", на одних шпійонах, сильно не наваришся
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22.06.2021 12:25 Відповісти
Вирахувати з відомості лещенків, кравцових та іншого топ-менеджменту УЗ з космічними зарплатами.
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22.06.2021 12:17 Відповісти
А їх-то за што? СБУ разоблачила масштабную аферу на "Укрзализныце": 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности - Цензор.НЕТ 8190 Ета какой-то фашизм! Нє постесняюсь етава слова - порохоботство какое-то! СБУ разоблачила масштабную аферу на "Укрзализныце": 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности - Цензор.НЕТ 7221
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22.06.2021 12:27 Відповісти
А як же Секрьжа Лещенко і вся шаражка членів-спостерігачів - його зарплата ще в плюс виручці з обкрадання?
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22.06.2021 12:19 Відповісти
за материалы, не соответствующие требованиям безопасности - материалы для интерьера вагонов)))))))))))

СБУ разоблачила масштабную аферу на "Укрзализныце": 200 млн грн отдали за материалы, не соответствующие требованиям безопасности - Цензор.НЕТ 2012
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22.06.2021 12:19 Відповісти
Баканов створює дружбану портрет друга- борцуна з корупцією - перед зустріччю з Байденом. Жертвують чимось , не без того , а точепуха- попереду ще тьма тьмуща відкатів - День Незалежності, мільярд дерев та сотні парків з перекладинами для підтягування...
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22.06.2021 12:28 Відповісти
Ну всё, теперь госудаство в безопасности - Украина может спать спокойно.
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22.06.2021 12:31 Відповісти
Укрхалізниця нічим більше не займається окрім перефарбування старих вагонів по ціні нових. А це відходів виробництва накупили замість меблів. Скільки знлнні Шмигалю й Авакову відстьогнули?
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22.06.2021 12:46 Відповісти
мебеля быдлоылиты и для нарида слегка разнятся
сбушники, "добро" в стулья, в стульях ищите
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22.06.2021 12:57 Відповісти
Куда пропал лещ??? СБУ викрила масштабну аферу на "Укрзалізниці": 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки - Цензор.НЕТ 7849
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22.06.2021 13:11 Відповісти
СБУ получили наколку о жирных комерцах. Причем суть наколки была не в контракте с "УЗД", а личное состояние комерцев.
Наехали. Получили отказ, т.к. контракт был выполнен. Обиделись: "Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому! Вы же понимаете, что мы по-любому, найдем к чему прицепиться".

Нашли. " ...сделанные из легковоспламеняющихся материалов..." То что в Китае 95% всех материалов "легковоспламеняющиеся" (кстати, еще большой вопрос на счет "легко") ... то такое.

Служба Бабла рулит ...
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22.06.2021 13:16 Відповісти
как в Лувре прямо! чем гнидней человек -тем больше хочет походить на короля интерьером СБУ викрила масштабну аферу на "Укрзалізниці": 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки - Цензор.НЕТ 1300
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22.06.2021 14:46 Відповісти
на фото будуар мадам де пумпадур и людовика 114 ?)
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22.06.2021 14:50 Відповісти
Та не може такого бути,дивина якась...
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22.06.2021 16:18 Відповісти
судя по фоткам - для лавок використовувалась проста фанера. брали стару основу, обшивали новим і продавали як нове. Старе було списане, Все просто так само було як до 1991 так і після.
які пожежі ? Ви про що ? а транспортники з СБУ - їли, пили, гуляли разом в тепер ця клята статистика розсварила ОПГ.
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22.06.2021 16:57 Відповісти
 
 