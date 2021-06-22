СБУ викрила масштабну аферу на "Укрзалізниці": 200 млн грн віддали за матеріали, які не відповідають вимогам безпеки. ФОТОрепортаж

СБУ викрила схему поставок несертифікованої продукції для ДП "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер'єру вагонів. В результаті, придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

За попередніми даними досудового розслідування, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

Проте, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажували держпідприємству неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

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Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання учасників схеми. Під час слідчих дій виявлено технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

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Викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



