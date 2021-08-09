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Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Міст заклинило: його підняли, але тепер не можуть опустити.
Про це повідомив представник корпорації Сіті, якій належить міст, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Причини поломки поки невідомі.
"Ми працюємо, щоб вирішити питання якомога швидше", - заявив представник компанії.
Міст закрили для автомобілів і пішоходів. Поліція Лондона закликає городян вибирати інші маршрути, але на обох берегах Темзи все одно утворилися затори.
Тауерський міст було побудовано 127 років тому. Щороку його опускають і піднімають близько 800 разів.
Топ коментарі
+20 Володимир Мик
показати весь коментар09.08.2021 23:02
+18 Zelya Vsyo
показати весь коментар09.08.2021 22:52
+12 Володимир Мик
показати весь коментар09.08.2021 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
там тьотя Маргарет наче уже давно копальні позакривала
London Bridge Is Falling Down
ну баба. шо с неё возьмёшь...
Карикатура в лондонском журнале "Punch", 29 сентября 1855.
После победы союзников в Крымской войне, французский и британский солдаты смотрят на убегающего русского двуглавого орла. Подпись под рисунком: "Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!"
- Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
- Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
Корреспондент "Таймс" описал потом шотландский полк в этот момент как "тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью". Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот "тонкая красная линия", обозначающий оборону из последних сил.
Атака русских в итоге была отражена шотландцами.
Отчаянная атака храброй британской кавалерии долиной смерти откинула русских и заставила их бежать с поля боя.
Пробки рассосутся - понаехали, понимаишь, по левой стороне дороги.
(патамуша ********* о том и не шепчет)
а вот Турция ана очень гарит
патаму расея её спасает, тушит
мрази кацапские
ЗЕ в Лондон ездил в последнее время?
Мост благополучно стоит и успешно украшает Лондон.
Сейчас под ним могут проходить самые крупные суда.
Починили механизм "Биг-Бена" - починят механизм и здесь.