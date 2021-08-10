Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва. ФОТОрепортаж

У столиці до 13 серпня проходять збори резервістів. На деяких в'їздах до столиці виставлено блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Навчальні збори резервістів і військовозобов'язаних 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО) проходять з 9 по 13 серпня.

"Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці зокрема за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.









