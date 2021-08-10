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Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У столиці до 13 серпня проходять збори резервістів. На деяких в'їздах до столиці виставлено блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
Навчальні збори резервістів і військовозобов'язаних 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО) проходять з 9 по 13 серпня.
"Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці зокрема за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Александр Александр 66da010f
показати весь коментар09.08.2021 23:04
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+12 Valery Greff
показати весь коментар10.08.2021 00:46
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Читай, безмозглое: "112-та окрема бригада територіальної оборони (112 ОБрТрО, в/ч А7040) - кадроване формування військ територіальної оборони України у місті Києві. "
" у місті Києві" - прочитал, придурок?
А типерь вернись к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
А теперь, ВНИМАНИЕ ДЛЯ ДЕБИЛОВ (ну ты понял, амфаш) повторяю свой вопрос: "Согласен. Само по себе такое мероприятие полезно. А где такие же учения в Днепре, Мариуполе, Запорожье и других прифронтовых областных центрах хотя-бы?"
Читать учись, про поллюции тоже не забудь.
"Сергей Гусаченко a2dcbe9d
Возвращаюсь к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
считать нужно по первому туру где было под 30 кандидатов, у Зе было 30% у ГЕТЬмана 14% так что учитывая что уже экватор + ковид с лакдаунами , война никуда не делась, во всем мире падение экономики так что у Зели всё в порядке с рейтингом см. какой рейтинг был у всех предыдущих президентов в такой же период , если сравнивать то Зе лучший из президентов.
Бій під Мотовилівкою 2.0
малюк - странный попил на запчастях от страны-агрессора.
Я все правильно зрозумів?
Без неё весьма сомнительная возможность нанести Расии неприемлемый ущерб.