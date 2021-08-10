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Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У столиці до 13 серпня проходять збори резервістів. На деяких в'їздах до столиці виставлено блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Навчальні збори резервістів і військовозобов'язаних 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО) проходять з 9 по 13 серпня.

"Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці зокрема за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 01
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 02
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 03
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 04
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 05
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Топ коментарі
+26
Абсолютно поддерживаю - учения резервистов должны проходить во всех приграничных с паРашей и Белосрусью городах. И денег на это жалеть нельзя....Экономить надо на расходах гундосого малороса, на его кортежах, на его прислуге, на его дворцах и его ежемесячном отдыхе по всему миру.....
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09.08.2021 23:04
+13
Скорее будут бойцов Белой Воши зачищать. А это прикрытие.
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09.08.2021 23:02
+12
Еще ДО выборов 19-го года было очевидно, что потерпевший вiслюк - это янукович-2
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10.08.2021 00:46
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Показушная показуха!! Лишь бы клоун себя круто почувчтвовал!!
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09.08.2021 23:00 Відповісти
Скорее будут бойцов Белой Воши зачищать. А это прикрытие.
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09.08.2021 23:02 Відповісти
бойцов Белой Воши-ето хто?
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10.08.2021 01:02 Відповісти
ты видимо не местный? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 3813
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10.08.2021 01:13 Відповісти
Тоже не сразу вьехвл в этот фейсбучный жаргончик. Имеется ввиду Белый вождь, он же Билецкий и его Нацдружины, Нацкорпус и т.д
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10.08.2021 07:54 Відповісти
пока диванные эксперты кричали патриотичные лозунги, сидя на диване, Билецкий защищал Украину на фронте
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10.08.2021 16:00 Відповісти
Красавці !!!
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09.08.2021 23:01 Відповісти
краще би посилили охорону мостів через Дніпро.
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09.08.2021 23:02 Відповісти
Ти плавати не вмієш?
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09.08.2021 23:16 Відповісти
на Черкащині певно не знають, що якщо хоч один міст у Києві не фунциклює то у місті починається жп.
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09.08.2021 23:18 Відповісти
В Хрещатику напенно точно не знають.
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09.08.2021 23:19 Відповісти
буває
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09.08.2021 23:22 Відповісти
Так таки так.
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09.08.2021 23:26 Відповісти
молчу уже про ГЕС...
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09.08.2021 23:20 Відповісти
нацкорпус будут разоружать, а вы что подумали?
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09.08.2021 23:03 Відповісти
Абсолютно поддерживаю - учения резервистов должны проходить во всех приграничных с паРашей и Белосрусью городах. И денег на это жалеть нельзя....Экономить надо на расходах гундосого малороса, на его кортежах, на его прислуге, на его дворцах и его ежемесячном отдыхе по всему миру.....
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09.08.2021 23:04 Відповісти
снова бубочка какой то бабы испугался?))
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09.08.2021 23:23 Відповісти
Его еще в джунглях ОПы не обнаружили, даже маме Римме на звонки не отвечает.
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09.08.2021 23:26 Відповісти
Согласен. Само по себе такое мероприятие полезно. А где такие же учения в Днепре, Мариуполе, Запорожье и других прифронтовых областных центрах хотя-бы?
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09.08.2021 23:24 Відповісти
Закон пару недель назад подписали, а вы уже хотите получить ВСЁ СРАЗУ.
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09.08.2021 23:31 Відповісти
Какой закон?
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09.08.2021 23:34 Відповісти
"О національном спротиві"
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09.08.2021 23:37 Відповісти
Підписаний 29 липня 2021р.
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09.08.2021 23:39 Відповісти
И там написано выставить блок-посты на въездах именно в Киев?
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09.08.2021 23:49 Відповісти
Ні, там прописано про формування сил теріторіальної самооборони.
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09.08.2021 23:54 Відповісти
Возвращаюсь к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
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10.08.2021 00:00 Відповісти
Чтобы тебя, идиота, гнобить и угнетать.
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10.08.2021 17:14 Відповісти
И тебя, юноша с поллюциями в чате, спрошу: почему только на подъездах к Киеву?
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10.08.2021 17:19 Відповісти
Ой, а что такое поллюция? Ты уж объясни, а то я не смогу ответить разумно на твой вопрос!
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10.08.2021 18:24 Відповісти
ООО, тебе такое рано, дитя, не собираюсь совращать малолетних, извини... Так а что такое малолетнее имеет смелость участвовать во взрослых разговорах? Иди уроки учи.
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10.08.2021 18:35 Відповісти
Так ты у нас не только придурок, но ещё и шутник?
Читай, безмозглое: "112-та окрема бригада територіальної оборони (112 ОБрТрО, в/ч А7040) - кадроване формування військ територіальної оборони України у місті Києві. "
" у місті Києві" - прочитал, придурок?

А типерь вернись к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
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10.08.2021 19:04 Відповісти
Ты таке тупеньке что считаешь что только в Киевской области есть отряды самообороны?
А теперь, ВНИМАНИЕ ДЛЯ ДЕБИЛОВ (ну ты понял, амфаш) повторяю свой вопрос: "Согласен. Само по себе такое мероприятие полезно. А где такие же учения в Днепре, Мариуполе, Запорожье и других прифронтовых областных центрах хотя-бы?"
Читать учись, про поллюции тоже не забудь.
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10.08.2021 19:15 Відповісти
Твои поллюции тибя отвелекают настолько, что ни о чём, кроме них ты, придурок, думать не в состоянии. Поэтому засунь руку себе в трусы, а твой вапрос я тибе напомню:
"Сергей Гусаченко a2dcbe9d

Возвращаюсь к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
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11.08.2021 09:43 Відповісти
Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 6941 Дошло наконец-то!!! Поздравляю!!!
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11.08.2021 09:46 Відповісти
Каким боком бронетехника на фото относится к силам национальной обороны? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 7600
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10.08.2021 01:14 Відповісти
Штатом не предусмотрена, но их же надо учить хотя бы "на броне" сидеть. Опять же атаковать или отходить под прикрытием бетеров.
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10.08.2021 18:39 Відповісти
Хіба втрата рейтингів із 73 % до 19% залишає шанси на другий термін ?
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10.08.2021 00:16 Відповісти
странные вы 73 % .... это учитывая что строка против всех в бюллетенях отсутствует люди выбирали то что меньше "пахнет"
считать нужно по первому туру где было под 30 кандидатов, у Зе было 30% у ГЕТЬмана 14% так что учитывая что уже экватор + ковид с лакдаунами , война никуда не делась, во всем мире падение экономики так что у Зели всё в порядке с рейтингом см. какой рейтинг был у всех предыдущих президентов в такой же период , если сравнивать то Зе лучший из президентов.
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10.08.2021 22:27 Відповісти
Аня, как оно сидеть на бутылке? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 2076
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10.08.2021 01:15 Відповісти
хэллоу Шариков, на бутылку обычно вас сажают (чеченцы) )))
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10.08.2021 22:28 Відповісти
ты из налугандонии шоли пишешь? только в тех новостях Порошенко уже 100500 раз сбежал из страны в Испанию.
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10.08.2021 07:27 Відповісти
Лучше Бутусова в президенты
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10.08.2021 07:33 Відповісти
Бояться, що праві та Азовці повиводять бронетехніку із боксів та рушать на Київ через переслідування їх активістів та ветеранів ? Так це не допоможе, проти Азова доведеться кидати як мінімум аеромобільний полк Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев - Цензор.НЕТ 3535
Бій під Мотовилівкою 2.0
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09.08.2021 23:43 Відповісти
не смішно. ще справжньої громадянської війни не вистачало. от кацапня зрадіє...
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09.08.2021 23:53 Відповісти
Чого це не змінить, зеленський підім'яв під себе всі вертикалі влади, все вирішується виключно через нього, такий собі ***** на мінімалках. Якщо його ліквідувати, то вся ця система рухне, як картковий будиночок.
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10.08.2021 00:20 Відповісти
щоб зруйнувати систему треба починати з кучми та іншої старої гвардії
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10.08.2021 00:24 Відповісти
+ опередил...
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09.08.2021 23:54 Відповісти
На первом фото в новости, автомат "Малюк"?
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев - Цензор.НЕТ 375
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09.08.2021 23:52 Відповісти
На верхних фотках Форт 224 (в девичестве Tavor)

малюк - странный попил на запчастях от страны-агрессора.
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10.08.2021 00:45 Відповісти
гражданская война? Снова Билецкие пртив Краснецких Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев - Цензор.НЕТ 745
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10.08.2021 00:06 Відповісти
Тебе при любых раскладах сидеть на бутылке Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 8959
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10.08.2021 01:16 Відповісти
отсосешь дебил Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 4202
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10.08.2021 13:55 Відповісти
Мой прогноз четко сбывается: власть хочет уничтожить добровольческое движение - Враг уже в нашем доме… Если уберут свободных людей, то населением управлять будет гораздо легче. Как и безнаказанно драть Украину на куски, не отрываясь от внимательных глаз северного соседа !!! - Семенченко
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10.08.2021 00:27 Відповісти
Еще ДО выборов 19-го года было очевидно, что потерпевший вiслюк - это янукович-2
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10.08.2021 00:46 Відповісти
Лишь бы не Куйло 2, что вполне возможно, с учетом личностных особеностей и жидоросточка
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10.08.2021 07:57 Відповісти
..думаю, это прикрытие, а будут бомбить АТЕК.. Семен был прав.. Все катится в жопу..
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10.08.2021 01:07 Відповісти
Гришин был прав ДО того как свалил в рашку от уголовного преследования за убийство - или ПОСЛЕ? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 8332
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10.08.2021 01:17 Відповісти
..твой высер - подверждает мои догадки.. сгинь троляка.. Аминь..
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10.08.2021 03:51 Відповісти
"свалил в рашку от уголовного преследования за убийство" - это со слов Аброськина, который полностью ватный крымский мент.
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10.08.2021 07:56 Відповісти
голі, босі...
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10.08.2021 01:20 Відповісти
хорошо. правильно.
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10.08.2021 05:30 Відповісти
Это они тренеруются подавлять массовые протесты
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10.08.2021 07:32 Відповісти
Аваков, зі своєю карманною армією (Нац.жони Білецького), зробив все для перемоги блазня на виборах. Блазень, змістивши Авакова, починає знищувати його карманну армію.
Я все правильно зрозумів?
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10.08.2021 08:15 Відповісти
імператриця ******** міцних чоловіків в уніформі.. а якщо ще хто на підборах..)(
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10.08.2021 09:25 Відповісти
Учения территориальной обороны - это правильно.
Без неё весьма сомнительная возможность нанести Расии неприемлемый ущерб.
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10.08.2021 17:20 Відповісти
капец..пацаны на фронте с ак-47..а эти птенцы авакова в Киеве с таворами....
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10.08.2021 20:45 Відповісти
 
 