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ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику командира військової частини Повітряних Сил і техніку роти забезпечення військової частини Сухопутних військ, які в 2012 році допустили падіння автокрана із зенітними ракетами вартістю 1,5 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині 01

"Встановлено, що у травні 2012 року заступник командира мав відправити зенітні ракети С-300 на парад. Через те, що автокран військової частини був на ремонті, він не міг виконати вантажні роботи. Для цього заступник командира позичив кран в іншій військовій частині. Але він також виявився несправним.

Технік роти, який сів за кермо крана розвантажувати ракети, взагалі не мав дозволу та кваліфікації на такий вид робіт.

Під час розвантаження трьох ракет вагою 6 тонн кран перекинувся. У результаті падіння крана військовослужбовець, який перебував поруч, отримав перелом обох ніг, а боєприпаси вартістю 1,5 млн грн були пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині 02
ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині 03

Цю справу розглядали у суді з 2012 по 2015 рік. Тоді суд відправив її на додаткове досудове розслідування у військову прокуратуру. У 2019 році кримінальне провадження передали слідчим ДБР.

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ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині 04

Колишньому заступнику командира військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Технік роти підозрюється у порушенні експлуатації спеціальної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 415 КК України), та у пошкодженні бойових припасів, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 412 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Не зупиняйтеся, усе правильно. Наступне розслідування - аварія паровоза на Катеринославському ж/д вузлі у 1908 році. Вже треба допитувати свідків і робити підозри.
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10.08.2021 02:40
+10
Як оперативно і десять років не минуло !!)))
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10.08.2021 00:20
+10
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 3122 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2008
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10.08.2021 03:25
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тупенькі так коли кран падав більшість ваших співробітників під стіл пішки ходили і на гімно буба говорили
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09.08.2021 23:57 Відповісти
И сейчас на лайно так говорят. Даже еще нежнее - бубочка.
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10.08.2021 08:26 Відповісти
Я конечно могу ошибаться, но, судя по фотографиям, никаких ракет там и близко не было, а только какой-то металолом. Очередная многоходовочка от ГБР после слива поставщиков клистронов?
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10.08.2021 00:02 Відповісти
Якщо там не було ракет, то чому перекинувся кран? Дві пусті труби його не перекинуть.
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10.08.2021 00:12 Відповісти
Посмотрите на єтот вінос стрелі, которій он там хотел обеспечить. Там большого веса не надо для такого опрокидівания.
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10.08.2021 00:26 Відповісти
вінос ілі угал падйома сатрєть?
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10.08.2021 00:31 Відповісти
Зазвичай на паради беруть ТПК (транспортно-пускові контейнери) або учбові (учбово-діючі) ракети. Справа специфічна, потребує висновку спеціалістів. Рештою-решт дешевше металобрухт з зтрб притягнути, аніж бойові ракети тягати по парадам. До того ж С-300 майже постійно стоять на БЧ. Наказом віддаються і ракети по номерам.
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10.08.2021 21:27 Відповісти
это ТПК ЗУР 5В55.
Судя по фото, сорвало крышку одного ТПК (это сразу некондиция ЗУР и последующее её списание).
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10.08.2021 21:34 Відповісти
Як оперативно і десять років не минуло !!)))
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10.08.2021 00:20 Відповісти
Вот что нужно для зепобеды! Это же актуальней нет темы, это же говнокомандующему надо свою же армию ткнуть лицом в давно засохшее говно.
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10.08.2021 00:29 Відповісти
Ні, це просто могітньо і потіжно реформовані слідчі і суди, в 2014-2019.
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10.08.2021 07:35 Відповісти
_Что. Вы. Делали. В этот. День. Месяц назад? Не помните? А что на завтрак ели? А на обед?
Отош... Какое - нахер! - может быть расследование спустя девять лет?!
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10.08.2021 00:32 Відповісти
Имитация бурной деятельности... Суд закроет это дело по сроку давности...
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10.08.2021 00:43 Відповісти
Не зупиняйтеся, усе правильно. Наступне розслідування - аварія паровоза на Катеринославському ж/д вузлі у 1908 році. Вже треба допитувати свідків і робити підозри.
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10.08.2021 02:40 Відповісти
Главное-выслуга и зарплата идет......
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10.08.2021 07:28 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда.
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10.08.2021 18:43 Відповісти
ГБР должно занятся простым вопросом...зачем дважды не судимый зэк советского ГУЛАГа Виктор Индюкович придя к власти осуществил государственный и Конституционный переворот,типа Украина была Парламентско-президенской республикой,а стала президетско-парламентской с неограниченной властью президента Украины...другими словами Фюрером стал... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 4804типа диктатором Лукашеску.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2199слабО???
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10.08.2021 03:11 Відповісти
Вопрос №2...Зачем сын Индюковича Саша Стоматолог вычистил по факту Казначейство Украины под НОЛЬ,перечислив все средства в РАБссиянский банк "Россия" вместе с золотовалютным резервом Украины..,типа там работал братан Стоматолога Курченко? ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 6705Эх братва...тупые вы бараны...Много наследили при воровстве...,как говорил Александр Грибоедов ...Горе от Ума... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 663
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10.08.2021 03:18 Відповісти
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 6163 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2905идиоты они и в Африке стадо баранов..
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10.08.2021 03:24 Відповісти
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 3122 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2008
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10.08.2021 03:25 Відповісти
Можна бути клізьмою.
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10.08.2021 10:56 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 5722капитан Жеглов не прав...,воры не сидят...
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10.08.2021 03:27 Відповісти
Но во всем виноваты Порошенко и Турчинов.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2621
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10.08.2021 03:33 Відповісти
Вопрос №3.На медальке Мавзолейной " За возврат Крыма" стоит оттиск Гоззнака РАБссии...20 февраля 2014 года...типа дата выпуска...значит сдачу Крыма готововил президент Украины Виктор Янукович задолго до Майдана...,поскольку полномочия Индюковича истекли 8 июня 2014 года,после присяги Порошенко...
Вот чем должна заниматься Государственное Бюро Расследований...ГБР...а не вонючими кранами.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 4845 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 4845
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10.08.2021 03:45 Відповісти
Говноедам Мавзолейным вечно Украина мешает жить,потому и нет ни дохлого Сссра,ни РАБссии ГУЛАГовской... быдло краснопузоеГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 6306
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10.08.2021 06:06 Відповісти
Порошенко подозрение готовят? Нет? Ну хотя бы повестку выписали?
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10.08.2021 06:11 Відповісти
Вот было бы у нас ЯО - тоже ведь бы на парад таскали полностью снаряженные ракеты ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2771
лишь бы подлизнуть рашке - дидыведьвоевали
вот во время беснования совков - ВНЕЗАПНО НАТО нападает - и прямо с крещатика ракета такая стартует и сразу диктор мычит - фсе, НАТО побежден, товарищи, продолжаем любить товарищей жюкова и сралина))
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10.08.2021 06:41 Відповісти
А что молчит говорящая жопа бубочки - Бенядиктова на эту тему? Почему до сих пор не открыто дело против Пороха?
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10.08.2021 07:26 Відповісти
Кому он нужен, С -125 ?
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10.08.2021 07:32 Відповісти
Тяжело тебе жить, Митька, если слово "стеб" для тебя не знакомо. У тебя в селе все такие.
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 7727
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10.08.2021 07:45 Відповісти
Что там насчет клистонов из части пво, которые были похищены преступниками гбр по незаконному решению суда?!
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10.08.2021 08:12 Відповісти
ракеты стоять пъяные клистроны запряжённые....
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10.08.2021 08:38 Відповісти
Этого и следовало ожидать.
Кран 5 тонн на минимальном вылете стрелы.
А отдавшего приказ сверху, грузить во что бы то ни стало - тоже посадят?
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10.08.2021 09:36 Відповісти
а смысл? расследование бесполезно, так как туда точно не пристегнешь Порошенко. Или таки "барыга" и там отметился? кран завалил..
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10.08.2021 10:42 Відповісти
Військовий хоча б спробував за відсутністю фінансування і техніки виконати наказ. Дивно бачити обвинувачення від шкарпеток по 60 тис та килимків у Раду по мільйону.
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10.08.2021 17:33 Відповісти
У НАС ГБР НЕ РОЗСЛІДУЄ ДЕРЖЗРАДУ зеленського ЯКИЙ ОБІЙМАЄ ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, А ТУТ ТЕ ЩО БУЛО У 2012 РОЦІ ПРИ ЯНИКУ, ЧИ ЦЕ
НАМЙОК НА Зе КЛОУНА ? ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині - Цензор.НЕТ 657 ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині - Цензор.НЕТ 4679
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10.08.2021 20:28 Відповісти
 
 