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Закарпаття (1575) міст (826) ОДА (1540) Велике будівництво (718)

На Закарпатті ремонтують найдовший у регіоні міст, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Закарпатській області оновлюють найдовший шляхопровід у смт Батьово. Укладання дорожнього полотна на одній стороні завершено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на початку серпня стартували роботи на лівій смузі. Зараз робочі армують основу і заливають бетоном монолітну плиту на лівій смузі.

"Дорожні служби в краї працюють і вдень, і вночі, щоб впоратися з максимальними обсягами будівельних робіт, відремонтувати якомога більше кілометрів закарпатських доріг до настання осені, а з нею і дощів", ​​- зазначив Білецький.

До цього робочі зняли і замінили старе асфальтове покриття і монолітну плиту, армували всі прольоти і зробили систему водовідведення. Воду з моста буде прибирати дренажна система і комплекс водостоків: вода по вмонтованих у покриття трубах стікатиме до крайніх опор, а далі до резервуарів.

Також дивіться: Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні. ФОТОрепортаж

Шляхопровід розташований на автомобільній дорозі державного значення М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші під'їзд до КПП "Косино". Цього року планують відремонтувати понад 39 км автодороги.

"Шляхопровід у Батьові — це потужна мостова споруда, що пропускає магістраль над іншою магістраллю, зокрема, над залізничними коліями. Його збудували 37 років тому, а комплексно ремонтують – вперше", - сказав заступник голови ОДА.

За словами Білецького, Батьово - це транспортний хаб у Закарпатті з розгалуженою мережею залізничних вузлів і автодоріг, що ведуть і до державного кордону.

Нагадаємо, раніше заступник глави ОП, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

На Закарпатті ремонтують найдовший у регіоні міст, - ОДА 01
На Закарпатті ремонтують найдовший у регіоні міст, - ОДА 02
На Закарпатті ремонтують найдовший у регіоні міст, - ОДА 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
кокаяразнеца!
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10.08.2021 09:41
+4
а через три года перейдут в начало моста и по новой...
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10.08.2021 11:05
+2
ПОРОХ 5лет 24 часа в сутки защищал Украину от Путина, а ЗЕнаркоман играет в мостики в песочнице
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10.08.2021 09:29
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А стройка и текущий ремонт это разве не разные весчи? На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА - Цензор.НЕТ 5830
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10.08.2021 09:26 Відповісти
кокаяразнеца!
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10.08.2021 09:41 Відповісти
Iдеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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10.08.2021 10:32 Відповісти
Будуть як філатов три роки робити?
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10.08.2021 09:29 Відповісти
ПОРОХ 5лет 24 часа в сутки защищал Украину от Путина, а ЗЕнаркоман играет в мостики в песочнице
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10.08.2021 09:29 Відповісти
зато самокритичный, не побоялся посадить обосцавщегося питуха в косоворотке перед офисом!
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10.08.2021 09:42 Відповісти
Я б на вашем месте, с такой позицией, принципиально ездил бы по старым и разбитым дорогам, а еще лучше на телеге через леса!
28 лет все плевались, что дороги не делают, а теперь эти же люди два года плюются за то, что эти дороги строят.

Я вполне могу понять негодования относительно проведения политики умиротворения Зеленским, но как вы умудряетесь все смешать в одно до меня не доходит. По вашему выходит так, что у нас в стране все должно остановиться, никакого развития, потому что война....
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10.08.2021 09:51 Відповісти
Для початку необхідно робити шляхи державного значення а не красти міліарди на мостах. Через два роки там асфальт зійде так само як і до цього
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10.08.2021 09:58 Відповісти
До этого я машину на ремонт ходовки ставил по 2 раза в год, а сколько резины поменял уууу.... В Украине не тот случай, когда можно взятся за какую-то отдельную категорию дорог забыв об остальном. У нас в стране нет асфальта куда бы вы не заехали. По этому я понимаю, когда сетуют на качество, на распил во время стройки, но искрене не понимаю, когда люди жалуются на то что дороги в принципе делают.
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10.08.2021 12:38 Відповісти
А може саме час міняти авто і нехай хтось інший займається ремонтом ходової 2 раза в рік. І я впевнений що Ви не з Закарпаття
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10.08.2021 12:42 Відповісти
А возможно ее б не нужно было менять если б дороги у нас делали на протяжении 30 лет, а не только последние 2 года?

Да, я живу в Киеве, где дороги, относительно других регионов можно назвать сносными, но только потому, что количество ям меньше, а не потому что их нет совсем.
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10.08.2021 13:52 Відповісти
І подивіться "смету" цього досягнення. Я впевнений що німці з 10 км зовсім з 0 зробили б дорогу за ці кошти
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10.08.2021 12:45 Відповісти
Revty Vasya, я ведь не говорю о стоимости, об откатах, воровстве и т.д. Это все ясно! Я говорю о том, что люди "запротестовали" против строительства дорог в принципе, а не против воровства. Раньше деньги просто пилили между собой, засыпая раз в год ямы коровьеми лепешками, но все молчали, никого не интересовало куда все бабло делось.
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10.08.2021 14:00 Відповісти
Люди запротестовали? 5 порохботов на цензоре с сотней аккаунтов это не все люди.
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10.08.2021 16:59 Відповісти
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают!!
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10.08.2021 10:05 Відповісти
Судя по вашей неадекватности стекломой уже весь давно выпит лично вами. И ярлыки вешать не нужно, дамочка - это показывает лишь вашу недалекость.
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10.08.2021 12:40 Відповісти
Не стоит напрягатся , этот типаж называется бот.
За Харьковом при бывшем гетьмане , довел до того , что можно было легко лечь на пузо км так 60 за городом. А подход губернатора с фамилией на букву С был , зачем строить дороги в никуда (дословно).
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10.08.2021 14:32 Відповісти
Зеленский уже ворует на строительстве дорог около 40%.
Сколько еще ты готов ему разрешить воровать? 60, 70? 100%?
Типичный совковый подход: пусть воруют, главное, чтоб и нам перепало...
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10.08.2021 10:59 Відповісти
А речь шла о воровстве или негодовании некой Юлии от строительства дорог в принципе?
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10.08.2021 12:43 Відповісти
Порох бизнес партнёр Медведчука как выяснилось,я бы не стал верить всему что говорят политики ты же не знаешь что там у него в голове на самом деле,олигархи типа Пороха это тебе не святые люди поражаюсь наивным людям)Дороги сейчас строят очень хорошие по всей стране,это впервые такой масштаб на 30 лет,в том числе и бетонки просто в чистом поле.
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10.08.2021 17:12 Відповісти
Ага, 25 годин на добу, не їв, не спав і не какав.
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10.08.2021 18:35 Відповісти
Це один з найголовніших транснаціональних напрямків держави!!!!
А траса Київ-Чоп за виключенням 30 км, вбита в хлам. Яму заліпили через метр виріс горб. Давайте далі будуйте
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10.08.2021 09:56 Відповісти
Все как обычно: работают три калеки. Это хорошо видно на первых секундах видео, пока не поступила команда: срочно создать толпу работников для парадных кадров.
Ремонт, который можно сделать за 3 мес. будут делать 3 года.
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10.08.2021 10:01 Відповісти
а через три года перейдут в начало моста и по новой...
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10.08.2021 11:05 Відповісти
Через 2. Ти взагалі їм часу виділив забагато😂😂
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10.08.2021 12:46 Відповісти
 
 