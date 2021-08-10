На Закарпатті ремонтують найдовший у регіоні міст, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Закарпатській області оновлюють найдовший шляхопровід у смт Батьово. Укладання дорожнього полотна на одній стороні завершено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" на початку серпня стартували роботи на лівій смузі. Зараз робочі армують основу і заливають бетоном монолітну плиту на лівій смузі.
"Дорожні служби в краї працюють і вдень, і вночі, щоб впоратися з максимальними обсягами будівельних робіт, відремонтувати якомога більше кілометрів закарпатських доріг до настання осені, а з нею і дощів", - зазначив Білецький.
До цього робочі зняли і замінили старе асфальтове покриття і монолітну плиту, армували всі прольоти і зробили систему водовідведення. Воду з моста буде прибирати дренажна система і комплекс водостоків: вода по вмонтованих у покриття трубах стікатиме до крайніх опор, а далі до резервуарів.
Шляхопровід розташований на автомобільній дорозі державного значення М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші під'їзд до КПП "Косино". Цього року планують відремонтувати понад 39 км автодороги.
"Шляхопровід у Батьові — це потужна мостова споруда, що пропускає магістраль над іншою магістраллю, зокрема, над залізничними коліями. Його збудували 37 років тому, а комплексно ремонтують – вперше", - сказав заступник голови ОДА.
За словами Білецького, Батьово - це транспортний хаб у Закарпатті з розгалуженою мережею залізничних вузлів і автодоріг, що ведуть і до державного кордону.
Нагадаємо, раніше заступник глави ОП, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
Будь ласка, зачекайте...
28 лет все плевались, что дороги не делают, а теперь эти же люди два года плюются за то, что эти дороги строят.
Я вполне могу понять негодования относительно проведения политики умиротворения Зеленским, но как вы умудряетесь все смешать в одно до меня не доходит. По вашему выходит так, что у нас в стране все должно остановиться, никакого развития, потому что война....
Да, я живу в Киеве, где дороги, относительно других регионов можно назвать сносными, но только потому, что количество ям меньше, а не потому что их нет совсем.
За Харьковом при бывшем гетьмане , довел до того , что можно было легко лечь на пузо км так 60 за городом. А подход губернатора с фамилией на букву С был , зачем строить дороги в никуда (дословно).
Сколько еще ты готов ему разрешить воровать? 60, 70? 100%?
Типичный совковый подход: пусть воруют, главное, чтоб и нам перепало...
А траса Київ-Чоп за виключенням 30 км, вбита в хлам. Яму заліпили через метр виріс горб. Давайте далі будуйте
Ремонт, который можно сделать за 3 мес. будут делать 3 года.