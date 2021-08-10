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Буковина (707) ветерани (843) пільги (169) маршрутки (289) УБД (115)

На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: "Людська совість коштує аж 18 гривень". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Пасажири заплатили за проїзд ветерана АТО Ігоря Бажана (18 гривень), тому що інакше водій маршрутки Алергуш Аурел везти його не хотів. А сам водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.

У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці - Глибока відмовився безкоштовно перевозити ветерана АТО. У підсумку водій влаштував скандал із пасажирами, які стали на захист хлопця, передає Цензор.НЕТ  із посиланням на УНІАН.

Як розповіла сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш, у той день вона їхала в тому ж автобусі. За її словами, в селі Стерче до транспорту зайшов учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій Алергуш Аурел вигнав бійця, тому що, за його словами, в салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд - людина з інвалідністю.

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Жінка заступилася за ветерана і попросила водія відкрити двері і пустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), тому що інакше водій везти того не хотів.

"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", - розповіла очевидиця інциденту.

Коли жінка зробила зауваження водієві, нагадавши, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, то почула у відповідь: "Я його туди не посилав".

За свою позицію щодо бійця Корнелія Василаш і сама "поплатилася": в результаті сварки водій почав виганяти і її, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".

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Водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.

На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 01
На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 02
На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 03
На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 04
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Топ коментарі
+38
Тема не нова. Как и то, что ВСЕ водители скотовозов аля "маршрутка" являют собой типичное тупое и жадное быдло.
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10.08.2021 10:59
+33
Отменить автобус, на его место найдется куча желающих. Пусть в расею едет, аФтобус толкать. Не кормишь свою армию, кормишь чужую.
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10.08.2021 11:00
+29
Тому молдаванину-гастрбайтеру похеру и на АТО, и на Украину, и на ее защитников. Этому желудку главное - лишних пару гривен не упустить ...
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10.08.2021 11:05
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Сколько можно унижать людей льготами?
Такое ощущение, что государство умышленно "чмурит" Героев.
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10.08.2021 11:33 Відповісти
Пан мав честь і совість захищати Батьківщину, чи ховався під спідницею і не здогадується що восьмий рік в країні війна?
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10.08.2021 12:53 Відповісти
Той воїн захищав пана котрий сидів під спідницею. А тепер вважає що можна наплювати на закон і що можна відкупитись і відкосити від свого обов"язку захищати Батьківщину.Так от для того щоб жити за свій рахунок треба спочатку мати де жити, а не надіятись що хтось відвоює і подарує те місце і ту можливість.
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10.08.2021 14:00 Відповісти
Конфликты регулярно возникающие по всей стране, независимо от региона, национального состава маршрутчиков и процента быдлячества в их генах. Причина в нерешении местными властями вопроса доплаты перевозчикам за бесплатный проезд ветеранов. А ветеранские организации системно не добиваются его решения от властей. В лучшем случае в стиле дворовой разборки набьют фэйс водиле или обольют его зеленкой. До следующего раза и то, если станет известно общественности.
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10.08.2021 11:37 Відповісти
Так воно і є. Закон є. А виконують його водії за власний кошт. А є просте рішення. Монетизувати пільги.
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10.08.2021 11:57 Відповісти
Так їх практично монетизували. На 50%. Талони на проїзд називаються. Туди і назад один раз в рік. Особливо цікаво використання талонів в сільській місцевості на авіа та річкові перевезення. І так само обмежити в кількості проїзду в міському транспорті. 7 разів на місяць
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10.08.2021 14:29 Відповісти
Чому тоді виникла ця тема ? Раз пільги монетизовані ?
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10.08.2021 14:48 Відповісти
Тому що Законом передбачено проїзд безкоштовно в міському та приміському транспорті
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10.08.2021 15:01 Відповісти
Чи в нас виконання Законів вибіркове?
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10.08.2021 15:09 Відповісти
Звісно. Адже законом передбачене не тільки "пільгове перевезення" але і "
Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема на: місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (п. б та г ст. 91 Бюджетного кодексу України).
Таким чином, фінансування втрат громадського транспорту від перевезення пільговиків покладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади самостійно передбачають видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначену мету." Тільки тих коштів перевізники не бачать. Тому Всі ті списки пільговиків, які по "закону" можуть зайнати весь салон оплачує по факту безпосередньо водій.
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10.08.2021 15:22 Відповісти
При прийнятті бюджетного кодексу війни не було! Тому дана норма регулюється Законом!УБД це відповідальність не місцевого бюджету а державного, оскільки війна на території України, а не Анголи
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10.08.2021 15:30 Відповісти
Все вірно. Але такі закони. Дуже недосконалі. УБД тільки поглибили цю проблему.
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10.08.2021 19:46 Відповісти
От того, что местные власти не решили вопрос доплаты перевозчикам за бесплатный проезд ветеранов, законы Украины не прекращают действовать, не правда ли?
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10.08.2021 15:05 Відповісти
Этот как и все остальные законы Украины прекращают действовать когда за их нарушение не наступает ответственность. Это правда Украины.
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10.08.2021 17:45 Відповісти
Почему так много мерзавцев среди водителей маршруток??? Представляю, что было бы на россии, если бы этот маршрутчик сказал: "я его туда не посылал". Окажись он в стране 404, послали б этиго последователя зеленских-гордонов-шуфричей-усиков в шикарную колонию под аккомпанемент скабеевой-соловьева.
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10.08.2021 11:41 Відповісти
Аурела лишить лицензии и на мацкву штукатурить снаружи...в румынию как страну евросоюза не пускать
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10.08.2021 11:42 Відповісти
сжечь нахер бус...
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10.08.2021 12:01 Відповісти
бус ни при чем..лучше водятла
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10.08.2021 12:09 Відповісти
Він зайшов в «маршрутку» на зупинці
І, немов соромлячись себе,
Хлопець, у потертім камуфляжі,
Витягнув з кишені «УБеДе».
А водій, аж вирячивши очі,
Слиною по лобовому склі:
- Як мене вже всі ви задовбали!
Сунете ці «кірки» бойові!
Я пальне купую, запчастини,
Щоб вас задарма весь день возить?!
Почекаєш! Через півгодини
Сядеш в іншу. Якщо пощастить.
Поряд дід поправив окуляри,
І мовчить як в рот води набрав.
З уст тонких не випустить і пари -
Його син ніде не воював.
Мужичок, навпроти мене мнеться,
(Видно, похмелитися б йому).
Тільки гляне, зразу ж відвернеться.
Він не захотів йти на війну.
Ззаду он прищавий ПеТеУшник
До вікна з байдужістю припав,
І спокійно поправля навушник.
(Татко «відкосив», не воював).
Збоку жінка, й хлопчики-політки:
- Ну то що ми їдемо, чи ні?! -
В неї чоловік на заробітках
У Росії, а не на війні.
Не здригалась, як дзвонив «мобільний»,
Не молилась потай від дітей.
Бо у неї чоловік - цивільний.
Він заробить для сім'ї грошей.
І маршрутка, що мовчала доти,
Загула. Хто цитькав, хто кричав.
Не сказавши навіть слова проти,
Хлопець вийшов. А я... промовчав.
Я боявся сварку розпочати,
І оце цькування попустив.
Я боявся захистить солдата,
Що мене на Сході захистив.
Я дивився через скло на нього,
Чуючи як в скронях аж гуде.
А АТОшник став біля дороги
І поклав в кишеню «УБеДе»...
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10.08.2021 12:06 Відповісти
А як тобі -14 жовтня,день Захисника України,атовець по формі і з державними нагородами сідає в напівпусту маршрутку рядом бігборд з поздоровленням....каже-учасник бойових і проходить в салон -воплі водія -..удостоверение показывать надо..-прийшлось дядькові розповісти про медалі,але настрій зіпсовано....всі дивились у вікно...
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10.08.2021 14:33 Відповісти
Надеюсь с ним проведут воспитательную работу. И за отказ ветерана везти и за "отмену" рейса...
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10.08.2021 12:07 Відповісти
Льготный проезд для разных групп граждан в коммерческом транспорте это просто дополнительный налог/побор на бизнес перевозчиков, т.е. отказывая льготникам они нарушают закон уклоняясь от уплаты налога и этой проблемой должны заниматься соответствующие органы "государства-гопника". Вмешательство граждан в подобные ситуации это один из немногих случаев когда граждане поддерживают государство в вопросах введения дополнительных поборов. Когда же вопросы доп поборов касаются самих граждан то они понимают что гос-во им совсем не друг, но переносить это на других у них не хватает мозгов
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10.08.2021 12:18 Відповісти
Що ти верзеш?
Кожен громадянин України має бути вдячний українським воїнам навіть без закону, тим паче, коли цього вимагає закон.
Сподіваюся, цій худобі відіб'ють нирки за потрібне нахабство.
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10.08.2021 12:28 Відповісти
Набити цій смаглявій худобі пику та відбити нирки - це було б правильне рішення.
Ця тварина порушила закон, за моральну сторону я навіть не згадую.
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10.08.2021 12:57 Відповісти
Це усе твої хворі марення.
Звідки ти узяв інформацію про те, "він вже прийняв встановлену законом кількість осіб з УБД на свій рейс"? Знову збрехав?

Я за тиждень заробляю значно більше, ніж той смаглявий Алергуш за півроку, тож про люмпенів будеш розповідати своїм друзякам-водіям за дешевим пивом у генделику
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10.08.2021 14:05 Відповісти
Скільки пільговиків по закону має перевозити перевізник безкоштовно в салоні транспортного засобу ?
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10.08.2021 12:42 Відповісти
законодавством не передбачено, скільки одночасно може їхати пільговиків (двоє чи вся маршрутка).
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10.08.2021 15:07 Відповісти
Велика шана. В семье не без УРОДА.
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10.08.2021 12:19 Відповісти
Сраний смаглявий Алергуш принижує українського воїна в Україні...
Треба було нирки відбити цій худобі.
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10.08.2021 12:23 Відповісти
Дуже товсто, спробуй тролити більш витончено.
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10.08.2021 12:53 Відповісти
мизгов можно купить от курицы и пересадить мизги водиле, тебе тоже мизга останется кусок
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10.08.2021 13:07 Відповісти
Водій сказав "я його туди не посилав". За одне це його викинути з роботи варто.
А в тебе після його підтримки козломорде лайно з ширінки вилізло.
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10.08.2021 12:56 Відповісти
та в принципе только со слов знаем шо смуглый такое сказал - ибо чревато.
видел недавно видео - латинос разбил харю водиле автобуса, правда хз за шо, но думаю что надо разобраться - ибо такое говорить = проблемы будут. разве шо специально шоп потом Орбан заверещал - чмутараканьеязичных бьют, фощизъм, Украина теперь не вступит в Евросоюз из-за этого(и Путин захихи.кал)
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10.08.2021 13:10 Відповісти
цей чурка, аурел, напевне немитий румун? чи що то за чмо?
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10.08.2021 12:51 Відповісти
Таксисты и маршрутчики=тупая безмозглая и безнадежная вата с шансоном в голове.Что вы постоянно от них хотите?Пока нет строгих законов за коллаборационизм,толку не будет никакого.
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10.08.2021 13:19 Відповісти
Такой молодой ветеран не инвалид и не мог заплатить 18 грн? Что-то здесь не то...
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10.08.2021 13:28 Відповісти
Такой тридвараз как ты, и не можешь 5 центов заработать кроме как здесь - что то здесь не то, неужели с окружной поперли?
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10.08.2021 14:07 Відповісти
это нето шо в фб зеленкой облили
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10.08.2021 15:25 Відповісти
Я вважаю, що у цього Алергуш Аурела - зайві обидва ока, та обидва уха. треба провести косметичну операцію
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10.08.2021 16:25 Відповісти
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