На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: "Людська совість коштує аж 18 гривень". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Пасажири заплатили за проїзд ветерана АТО Ігоря Бажана (18 гривень), тому що інакше водій маршрутки Алергуш Аурел везти його не хотів. А сам водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.
У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці - Глибока відмовився безкоштовно перевозити ветерана АТО. У підсумку водій влаштував скандал із пасажирами, які стали на захист хлопця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як розповіла сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш, у той день вона їхала в тому ж автобусі. За її словами, в селі Стерче до транспорту зайшов учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій Алергуш Аурел вигнав бійця, тому що, за його словами, в салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд - людина з інвалідністю.
Жінка заступилася за ветерана і попросила водія відкрити двері і пустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), тому що інакше водій везти того не хотів.
"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", - розповіла очевидиця інциденту.
Коли жінка зробила зауваження водієві, нагадавши, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, то почула у відповідь: "Я його туди не посилав".
За свою позицію щодо бійця Корнелія Василаш і сама "поплатилася": в результаті сварки водій почав виганяти і її, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".
Водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.
Будь ласка, зачекайте...
Такое ощущение, что государство умышленно "чмурит" Героев.
Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема на: місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (п. б та г ст. 91 Бюджетного кодексу України).
Таким чином, фінансування втрат громадського транспорту від перевезення пільговиків покладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади самостійно передбачають видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначену мету." Тільки тих коштів перевізники не бачать. Тому Всі ті списки пільговиків, які по "закону" можуть зайнати весь салон оплачує по факту безпосередньо водій.
І, немов соромлячись себе,
Хлопець, у потертім камуфляжі,
Витягнув з кишені «УБеДе».
А водій, аж вирячивши очі,
Слиною по лобовому склі:
- Як мене вже всі ви задовбали!
Сунете ці «кірки» бойові!
Я пальне купую, запчастини,
Щоб вас задарма весь день возить?!
Почекаєш! Через півгодини
Сядеш в іншу. Якщо пощастить.
Поряд дід поправив окуляри,
І мовчить як в рот води набрав.
З уст тонких не випустить і пари -
Його син ніде не воював.
Мужичок, навпроти мене мнеться,
(Видно, похмелитися б йому).
Тільки гляне, зразу ж відвернеться.
Він не захотів йти на війну.
Ззаду он прищавий ПеТеУшник
До вікна з байдужістю припав,
І спокійно поправля навушник.
(Татко «відкосив», не воював).
Збоку жінка, й хлопчики-політки:
- Ну то що ми їдемо, чи ні?! -
В неї чоловік на заробітках
У Росії, а не на війні.
Не здригалась, як дзвонив «мобільний»,
Не молилась потай від дітей.
Бо у неї чоловік - цивільний.
Він заробить для сім'ї грошей.
І маршрутка, що мовчала доти,
Загула. Хто цитькав, хто кричав.
Не сказавши навіть слова проти,
Хлопець вийшов. А я... промовчав.
Я боявся сварку розпочати,
І оце цькування попустив.
Я боявся захистить солдата,
Що мене на Сході захистив.
Я дивився через скло на нього,
Чуючи як в скронях аж гуде.
А АТОшник став біля дороги
І поклав в кишеню «УБеДе»...
Кожен громадянин України має бути вдячний українським воїнам навіть без закону, тим паче, коли цього вимагає закон.
Сподіваюся, цій худобі відіб'ють нирки за потрібне нахабство.
Ця тварина порушила закон, за моральну сторону я навіть не згадую.
Звідки ти узяв інформацію про те, "він вже прийняв встановлену законом кількість осіб з УБД на свій рейс"? Знову збрехав?
Я за тиждень заробляю значно більше, ніж той смаглявий Алергуш за півроку, тож про люмпенів будеш розповідати своїм друзякам-водіям за дешевим пивом у генделику
Треба було нирки відбити цій худобі.
А в тебе після його підтримки козломорде лайно з ширінки вилізло.
видел недавно видео - латинос разбил харю водиле автобуса, правда хз за шо, но думаю что надо разобраться - ибо такое говорить = проблемы будут. разве шо специально шоп потом Орбан заверещал - чмутараканьеязичных бьют, фощизъм, Украина теперь не вступит в Евросоюз из-за этого(и Путин захихи.кал)
На Одещині маршрутник нагрубіянив військовому - його провчили