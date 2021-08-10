Чиновники КМДА привласнили 800 тис. під час реставрації історичних будівель у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України викрила схему незаконного збагачення керівництва комунального підприємства КМДА. Протиправна діяльність зловмисників завдала бюджету міста 800 тис. грн збитків. Призначалися кошти на реставрацію пам'яток архітектури в центрі столиці.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
"За даними слідства, директор комунального підприємства, увійшовши в змову з керівником афілійованої комерційної структури, налагодив механізм привласнення грошей столичної громади. Операцію організували під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт в одній із нежитлових історичних будівель у центрі Києва. Загальна вартість проєкту становила понад 2,5 млн грн", - наголошується в повідомленні.
У СБУ продовжили: "Згідно із законом будівельна компанія, щоб її допустили до виконання таких робіт, повинна мати відповідну ліцензію і дозвіл на їх виконання. Посадові особи комунального підприємства, відповідальні за проведення тендеру, володіли інформацією, що в його "переможця" була тільки ліцензія на здійснення будівельних робіт. І все ж уклали з ними договір на проведення ремонтно-відновлювальних робіт такої категорії.
Підрядники ж перерахували отримані державні кошти на рахунки трьох фіктивних підприємств нібито за виконання реставраційних робіт".
У повідомленні зазначається: "За рахунок того, що ділки в актах виконаних робіт вказали більший за реальний обсяг робіт і завищену вартість виконаних робіт і матеріалів, їм вдалося привласнити третину коштів: 800 тис. грн із 2.5 млн грн. Зараз колишньому директору комунального підприємства і директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".
"Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м.Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва", - резюмували в СБУ.
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Чим більше тим краще! Це ж національна ідентичність цей хлам
І зебоби не волають щоранку в коментарях на ЦН "Труханов не сидить, тому що Зєля його покриває!". Як вони 5 років, щодня волали про Труханова та Порошенка за минулої влади.
Багатьох з них здуло з форуму взагалі, перестало боліти серце за Україну.