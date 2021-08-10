СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію з викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, структура в основному складалася з місцевих, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Угруповання мало чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну, відрізнялося особливою жорстокістю методів силового "впливу".

Очолював угруповання кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящий" за містом.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Банду рекетирів затримали на Прикарпатті, - Нацполіція. ФОТО

За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, прибиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" платити за "зобов'язаннями", до них застосовувалася тактика залякування. Погрози фізичної розправи і завдання шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час одержання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 40 тисяч доларів США передав зловмисникам один із місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, в тому числі РФ.

















У рамках кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) і ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зараз перевіряється інформація про причетність до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

Також дивіться: Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викриття і блокування злочинної діяльності здійснювалося спільно зі слідчими ГУ ПП у Дніпропетровській області з процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.