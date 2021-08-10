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СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію з викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, структура в основному складалася з місцевих, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Угруповання мало чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну, відрізнялося особливою жорстокістю методів силового "впливу".

Очолював угруповання кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящий" за містом.

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За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, прибиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" платити за "зобов'язаннями", до них застосовувалася тактика залякування. Погрози фізичної розправи і завдання шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час одержання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 40 тисяч доларів США передав зловмисникам один із місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, в тому числі РФ.

СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 01
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 02
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 03
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 04
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 05
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 06
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 07
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 08

У рамках кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) і ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зараз перевіряється інформація про причетність до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

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Викриття і блокування злочинної діяльності здійснювалося спільно зі слідчими ГУ ПП у Дніпропетровській області з процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
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Топ коментарі
+29
неужели Зе повязали?
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10.08.2021 12:18
+19
Главарь там Вилкул и Попов.
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10.08.2021 12:21
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неужели Зе повязали?
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10.08.2021 12:18 Відповісти
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет - Цензор.НЕТ 6528
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10.08.2021 12:20 Відповісти
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років - Цензор.НЕТ 3768
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10.08.2021 12:49 Відповісти
Не з нашим щастям.
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10.08.2021 18:29 Відповісти
Это не Зе повязали, а при (президентстве) Зе повязали. А при президентстве По... уголовники стояли вместе с ним.
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10.08.2021 19:21 Відповісти
это ты щас про каких уголовников, чучело лишнехромосомное? СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років - Цензор.НЕТ 5179
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10.08.2021 20:49 Відповісти
Главарь там Вилкул и Попов.
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10.08.2021 12:21 Відповісти
самые честные судьи оправдают...
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10.08.2021 12:22 Відповісти
+100500
не найдут так сказать состава преступления
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10.08.2021 12:44 Відповісти
Вот это поворот!??? Родину пианиста оставили без "смотрящего" ???? Надолго? Свято место пусто не бывает!
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10.08.2021 12:22 Відповісти
СБУ разоблачила)))) видимо те ребята, которые в детстве окунали дефективного и его соседа по подъезду рылом в унитаз. это месть.
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10.08.2021 16:40 Відповісти
Сама впливова злочинна група на чолі з криворіьким віслюком зараз очолює державу!
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10.08.2021 12:22 Відповісти
Вывод из сюжета: 10 лет эту банду крышевали те, кто должен был их прихлопнуть !
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10.08.2021 12:24 Відповісти
Баранов вышел на себя самого и Зе?
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10.08.2021 12:24 Відповісти
видать главарь зажрался...теперь другого назначат.
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10.08.2021 12:25 Відповісти
Нет, это под него место освобождают ))))
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10.08.2021 12:29 Відповісти
100%
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10.08.2021 12:32 Відповісти
Так. Працює "Криворізька шпана": лейтенант Баканов (голова Зе-СБУ і друг дитинства Зе, екс-керівник Студії Квартал-95) прибирає конкурентів Юзіка Корявченкова, призначеного "смотрящім" за Кр. Рогом.
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10.08.2021 16:31 Відповісти
Ну тут и не поспоришь, этот барыга. Да там и по харе видно.
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10.08.2021 19:31 Відповісти
Харошєго чЄловєка, повинно бути багато.
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10.08.2021 12:42 Відповісти
Ничего себе! Вот работают! Оперативно! Всего-то, 10 лет прошло - и повязали! Молодцы, не зря наш хлеб жрете.
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10.08.2021 12:26 Відповісти
Интересно когда у нас Труханова посадят ?
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10.08.2021 12:31 Відповісти
Шо-то шкрнка у чувака слишком мягкая.
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10.08.2021 12:33 Відповісти
Видимо главарь в школе угощал Зеленского щелбанами и подзатыльниками.
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10.08.2021 12:34 Відповісти
Розчищають місто під юзіка???
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10.08.2021 12:36 Відповісти
"СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет."
_Разоблачило? Какая наглая ложь! Да в органах отлично знают кто, что и где. Только почему-то вопреку закону не арестовывают, им, видите ли, нужна прямая команда сверху для борьбы с ОПГ.
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10.08.2021 12:37 Відповісти
Если вы не в курсе, то у зеленского - иммунитет до окончания полномочий президента.
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10.08.2021 12:58 Відповісти
Молодчины СБУ!!!!! Спасибо вам парни!!!!!!
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10.08.2021 13:08 Відповісти
Одна из самых влиятельных... Блин, остальных не тронули...
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10.08.2021 13:09 Відповісти
На второй срок не переизберут, будет еще и от криворожских бандюков шифроваться...
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10.08.2021 13:11 Відповісти
Можна було просто переглянути інфу з телеграм-каналу, побратими з Кривого Рогу скинули:

https://t.me/s/demonkr



Посередине - Александр Овчаренко, известный в уголовных кругах по прозвищу Хипак. Смотрящий за общаком в Кривом Роге от днепровского бандита Нарика.

СБУ-шники задержали за вымогательство Хипака в кафе Mad brothers по Бульвару Вечерний.

Еще одного уголовного элемента по кличке Цыган, в миру Григорий Томенко, приняли в больнице. Он ещё ворует рельсы со стратегического предприятия в особо крупных размерах.

t.me/demonkr/764
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10.08.2021 13:12 Відповісти
А що на протяхі цих 10-и років ніхто не знав про цих жуліків нічого??? Бракувало доказів як завжди?? Може просто вирішили мусаоа злити своїх кентів..
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10.08.2021 15:29 Відповісти
Главмутант криворожский в Киеве сидит.
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10.08.2021 16:10 Відповісти
Я думав кримінальними авторитетами займається поліція та НАБУ.
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10.08.2021 20:58 Відповісти
хорошо, сбу молодцы.
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11.08.2021 06:56 Відповісти
 
 