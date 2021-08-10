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Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко вперше з грудня 2019 приїхала на свою роботу, і тепер на неї чекає адаптація до робочого процесу і відновлення практичних навичок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Free Dr Kuzmenko.

"Сьогодні нарешті Юлія розпочне важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності! Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок та, звичайно ж, зустріч та найтепліші обійми з рідним колективом Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який увесь цей час підтримував та чекав на неї!", - йдеться в повідомленні.

За інформацією активістів, у вівторок Кузьменко змогла приїхати на свою роботу і зайти в ангіоопераційну, де виконують найтонші втручання в серця дітей заради їхнього порятунку.

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"Поки (Кузьменко вийшла на роботу. - Ред.) не в статусі оперуючого хірурга, але ми впевнені - це станеться зовсім незабаром! Найближчим часом будуть вирішені всі юридичні моменти і лікар зможе робити те, для чого він існує - лікувати", - уточнюється в повідомленні.

Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу 01
Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу 02
Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу 03
Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу 04
Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу 05

Ранее Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
розвалюється зшита швидкоруч справа..
А от хто відповість за ті життя маленькіх українців, яких не змогла врятувати лікар, поки була під арештом?!
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10.08.2021 13:52
+34
а что будет Зеленому и Акакову за клевету на невинного человека ?
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10.08.2021 13:54
+31
Скільки паціентів не отримали допомоги? Хто понесе відповідальність?
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10.08.2021 13:54
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розвалюється зшита швидкоруч справа..
А от хто відповість за ті життя маленькіх українців, яких не змогла врятувати лікар, поки була під арештом?!
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10.08.2021 13:52 Відповісти
Тому, хто гундосить про любов до дітей, обіцяв віддати їм президентські дачі, а жирує на них сам, плювати на дітей.
І відповідати за свої злочини він не збирається.
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10.08.2021 14:32 Відповісти
Вітання пані Юлії !
із поверненням до повного життя

але Вашому ув'язненню немає прощі !
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10.08.2021 13:53 Відповісти
Скільки паціентів не отримали допомоги? Хто понесе відповідальність?
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10.08.2021 13:54 Відповісти
Да, первый вопрос который должны задавать профессиональные журналисты - КТО ОТВЕТИТ ЗА ФАЛЬШИВОЕ ДЕЛО ?

Вероятнее всего Шеремета убили белорусские кгбисты, но почему Аваков пошёл на фабрикацию дела? Может все кгбисты совка между собой связаны?
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10.08.2021 14:05 Відповісти
Страждання цих дітей - на совісті зебілів!
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10.08.2021 14:48 Відповісти
В ЕСПЧ срочно подавай на Украину, там процессы по 5 лет идут, по этому чем раньше - тем лучше Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу - Цензор.НЕТ 8507
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10.08.2021 13:54 Відповісти
когда Зе-идиот с Аваковым соберут снова конференцию с извинениями к обвиняемым по делу липовому шеремета?
Компенсацию за моральные и другие издержки заплатят из своего кармана, да ?
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10.08.2021 13:54 Відповісти
а что будет Зеленому и Акакову за клевету на невинного человека ?
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10.08.2021 13:54 Відповісти
нічого, нажаль..
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10.08.2021 13:57 Відповісти
отчего же, будет, мы все за них заплатим...
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10.08.2021 13:58 Відповісти
це так, а можна потім у порядку регресу підвісити на гілляці тих, хто у цьому винен?
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10.08.2021 14:00 Відповісти
ЗЕчмо відмовчиться як завжди.
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10.08.2021 13:58 Відповісти
Аваков теж.
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10.08.2021 15:53 Відповісти
ЗЕбилоидный электорат до сих пор уверен что эта прекрасная женщина могла убить Шеремета
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10.08.2021 13:58 Відповісти
Скільки дітей не змогли отримати медичну допомогу від Кузьменко і постраждали через дії зеленої влади?
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10.08.2021 13:58 Відповісти
"Преступник" ( по версии Зе-Авакова) вернулась на РАБОТУ, а "самый лучший министр" Аваков с кучей награбленного бабла отбыл ОТДЫХАТЬ в Европу !
Приоритеты на лицо !!!
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10.08.2021 13:59 Відповісти
Ждём, когда сядут те, их посадил. Но лучше им лечь. Навсегда. Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу - Цензор.НЕТ 6769
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10.08.2021 14:00 Відповісти
очень удобно быть чиновником любого ранга в нашей стране - ты никому ничего не должен..., но тебе все должны и любая твоя подпись стоит немалых денег..., если поймают на взятке или краже - тоже не страшно, немного адреналинчику и максимум условный срок...
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10.08.2021 14:02 Відповісти
хорошо бы чтоб это стало началом окончательного развала полного абсурда дела...
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10.08.2021 14:05 Відповісти
Кузьменко вернулась на работу, а кто-то же должен остаться без работы? За базар нужно отвечать. Великий Зелепукин и Аваков должны как минимум попросить прощения...
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10.08.2021 14:20 Відповісти
Плевать на их извинения!
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10.08.2021 14:21 Відповісти
это для них унизительно, как овощ ручку ломал
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10.08.2021 15:19 Відповісти
_А где тюремные сроки бандитам: следакам, прокурорам, судьям? А, да, простите. Забыл что сама власть - бандиты, враги Украины и народа.
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10.08.2021 14:20 Відповісти
Відсутність іще з часів совка законодавчого закріплення відповідальності слідчих, прокурворів і суддів за фабрикацію справ, у тому числі політично мотивованих, розбестила цю правопохоронну тічку до краю.
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10.08.2021 16:09 Відповісти
Яка «цікава» країна! Звинувачуванні в терористичному акті, в результаті котрого загинула людина ходять га роботу і сидять в дома під домашнім арештом! Але ж президент особисто і на камери заявив, що справу розкрито і тер акт здійснили українські нацисти!
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10.08.2021 14:21 Відповісти
Ти просто платний базіка.
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Очень рада за Юлю! Пусть торжествует истина и справедливость! Никогда не верила в вину всех этих людей!
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10.08.2021 14:30 Відповісти
Рано радуетесь, она ещё в статусе обвиняемой.
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10.08.2021 14:40 Відповісти
А как сволочи на прессухе выступали на пару, Зеля с Авакяном
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10.08.2021 14:30 Відповісти
Хмм... хирургическа С-арка. И устаревшая! Камера в операционной это частники. Ну да сосудистая хирургия, ...на месте не стоит. Но это аппарат сопровождения!!!, и только сопровождения, для лучшей визуализации ....самих интервенционных процедур. Т.е вы либо умеете на нем работать, либо вы не умеете. И если вы за два года забыли где какая кнопочка...то не стоит вспоминать. Вы это должны помнить на лету.
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10.08.2021 14:31 Відповісти
аваків буде відповідати за безпідставне звинувачення ?
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10.08.2021 14:32 Відповісти
почему только он? Клоун тоже
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10.08.2021 15:17 Відповісти
Украли у людей два года жизни и подорвали здоровье, надо за это отвечать
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10.08.2021 14:32 Відповісти
Якось Яна Дугарь зашифрувалась перепискою з кловуном ...
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10.08.2021 14:49 Відповісти
Ждем извинений от учасников брифинга по делу Шеремета как минимум! и мат компенсацию!
Пряма трансляція відбулася 12 груд. 2019 р.
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10.08.2021 15:16 Відповісти
Только компенсацию не из бюджетных средств
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10.08.2021 15:33 Відповісти
Удачи и здоровья Вам, Доктор!
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10.08.2021 15:49 Відповісти
 
 