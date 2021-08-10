Унаслідок ДТП на Луганщині загинула жінка, двоє чоловіків і 9-річна дитина госпіталізовані з травмами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Луганщині зіткнулися ВАЗ 2105 і Skoda Kodiaq. Загинула жінка, а двоє чоловіків і 9-річна дитина травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.

"Подія сталася сьогодні, 10 серпня, близько 9 години ранку на автошляху Р-07 сполученням "Сватове-Чугуїв" на в’їзді до м. Сватове. Внаслідок пригоди 28-річна сватівчанка від отриманих травм померла на місці події, 9-річна дитина та двоє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалих госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС і медики.

Попередньо встановлено, що між автомобілями ВАЗ 2105 і Skoda Kodiaq сталося лобове зіткнення.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР.

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