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Унаслідок ДТП на Луганщині загинула жінка, двоє чоловіків і 9-річна дитина госпіталізовані з травмами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Луганщині зіткнулися ВАЗ 2105 і Skoda Kodiaq. Загинула жінка, а двоє чоловіків і 9-річна дитина травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Луганській області.

"Подія сталася сьогодні, 10 серпня, близько 9 години ранку на автошляху Р-07 сполученням "Сватове-Чугуїв" на в’їзді до м. Сватове. Внаслідок пригоди 28-річна сватівчанка від отриманих травм померла на місці події, 9-річна дитина та двоє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалих госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС і медики.

Попередньо встановлено, що між автомобілями ВАЗ 2105 і Skoda Kodiaq сталося лобове зіткнення.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР.

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Унаслідок ДТП на Луганщині загинула жінка, двоє чоловіків і 9-річна дитина госпіталізовані з травмами, - Нацполіція 01
Унаслідок ДТП на Луганщині загинула жінка, двоє чоловіків і 9-річна дитина госпіталізовані з травмами, - Нацполіція 02
Унаслідок ДТП на Луганщині загинула жінка, двоє чоловіків і 9-річна дитина госпіталізовані з травмами, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
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что корыто с гоночными полосами на кузове делало на встречке?
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10.08.2021 13:55 Відповісти
Обгон.
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10.08.2021 14:04 Відповісти
Как в жигулях ваще кто-то выжил? В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6926
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10.08.2021 13:57 Відповісти
 
 