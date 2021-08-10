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У Харкові затримали "активістів", які під виглядом поліцейських займалися вимаганням коштів у наркозалежних і грабежами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисники під виглядом співробітників поліції займалися вимаганням коштів від наркозалежних та осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин. Також "спеціалізувалися" на грабежах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Згідно з даними поліції, викрили злочинну діяльність членів громадської організації, яка позиціонує себе як борців із наркозлочинністю, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Як з'ясували поліцейські, зловмисники під прикриттям громадської діяльності, насправді займалися вимаганням коштів із осіб, причетних до незаконних операцій із наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення та спеціальні жетони.

Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіцейських. Також останні "спеціалізувалися" на грабежах.

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У Харкові затримали активістів, які під виглядом поліцейських займалися вимаганням коштів у наркозалежних і грабежами 01

У суботу, 7 серпня, поліцейські при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб "на гарячому".

Останні пограбували місцевого жителя. За результатами проведення санкціонованих обшуків у їхніх квартирах вилучили посвідчення членів громадської організації, жетони до них, формений одяг, зброю, наручники та інші спецзасоби.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

У Харкові затримали активістів, які під виглядом поліцейських займалися вимаганням коштів у наркозалежних і грабежами 02

Після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій ще за кількома статтями Кримінального кодексу:

- вимагання (стаття 189);
- завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості (стаття 122);
- самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (стаття 353).

У Харкові затримали активістів, які під виглядом поліцейських займалися вимаганням коштів у наркозалежних і грабежами 03

Учора, 9 серпня, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 181 тис. грн кожному.

Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво якого здійснює Харківська обласна прокуратура.

Перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів на території Харкова та області.
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Топ коментарі
+8
Видать активисты начали прессовать закладчиков, которых крышуют мусора, вот и весь сыр бор В Харькове задержали "активистов", которые под видом полицейских занимались грабежами и вымогательством средств у наркозависимых - Цензор.НЕТ 3156
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10.08.2021 14:41
+5
На святую корову посягнули.
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10.08.2021 14:52
+3
Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. Источник: https://censor.net/ru/p3281899

А вот за это их нужно не судить, а наградить.
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10.08.2021 14:48
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Видать активисты начали прессовать закладчиков, которых крышуют мусора, вот и весь сыр бор В Харькове задержали "активистов", которые под видом полицейских занимались грабежами и вымогательством средств у наркозависимых - Цензор.НЕТ 3156
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10.08.2021 14:41 Відповісти
На святую корову посягнули.
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10.08.2021 14:52 Відповісти
Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. Источник: https://censor.net/ru/p3281899

А вот за это их нужно не судить, а наградить.
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10.08.2021 14:48 Відповісти
Прямо тимур и его команда, может что случилось у человека, решили проверить.
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10.08.2021 14:51 Відповісти
Мутная водичка бездействия закона и тотальной коррупции, о победе над которой Величайший объявил ещё в конце 2019 года, - питательный бульон для дохера активистов и робингудов себе в карман. Выражающие им поддержку здесь на Цензоре искренне сожалеют, что вовремя не сообразили заняться эти прибыльным бизнесом. Впрочем, там большая конкуренция, патриотов и волонтеров у нас много.
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10.08.2021 15:09 Відповісти
алкаши против наркоши
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10.08.2021 15:37 Відповісти
Дохід ментів забирали. Як тут не працювати!😂😂😂
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10.08.2021 15:40 Відповісти
2019 й. Круглий стіл, присвяченій темі протидії розповсюдженню наркотиків, відбувся за участі начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, народного депутата України Олександра Бакумова, керівників територіальних відділів поліції, представників кафедр кримінального процесу, кримінального права і кримінології, кібербезпеки та науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, а також представників громадських організацій «Рестарт», «Міжнародна антинаркотична спортивна асоціація», «Наркологічний центр «Кристал», які займаються антинаркотичною діяльністю. - а потім шось пішло не так)))
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10.08.2021 15:58 Відповісти
 
 