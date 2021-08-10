У Харкові затримали "активістів", які під виглядом поліцейських займалися вимаганням коштів у наркозалежних і грабежами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники під виглядом співробітників поліції займалися вимаганням коштів від наркозалежних та осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин. Також "спеціалізувалися" на грабежах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Згідно з даними поліції, викрили злочинну діяльність членів громадської організації, яка позиціонує себе як борців із наркозлочинністю, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Як з'ясували поліцейські, зловмисники під прикриттям громадської діяльності, насправді займалися вимаганням коштів із осіб, причетних до незаконних операцій із наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення та спеціальні жетони.

Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіцейських. Також останні "спеціалізувалися" на грабежах.

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У суботу, 7 серпня, поліцейські при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб "на гарячому".

Останні пограбували місцевого жителя. За результатами проведення санкціонованих обшуків у їхніх квартирах вилучили посвідчення членів громадської організації, жетони до них, формений одяг, зброю, наручники та інші спецзасоби.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій ще за кількома статтями Кримінального кодексу:

- вимагання (стаття 189);

- завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості (стаття 122);

- самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (стаття 353).

Учора, 9 серпня, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 181 тис. грн кожному.

Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво якого здійснює Харківська обласна прокуратура.

Перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів на території Харкова та області.