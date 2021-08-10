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Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі на вулиці Фонтанська дорога водій BMW влетів у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Фонтанська дорога, не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з автомобілями Skoda, Audi, BMW і наїзд на перешкоду - зупинку громадського транспорту.

У результаті аварії 31-річний водій BMW потрапив до лікарні.

Зазначають, що подробиці аварії і кількість постраждалих у дорожній пригоді на Фонтанській дорозі з'ясовує слідчий.

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Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 01
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 02
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 03
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 04
Фото: патрульна поліція
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Топ коментарі
+11
продаются 4 авто...недорого.требуется косметический ремонт
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10.08.2021 15:12
+10
Не только в остановку влетел,а влетел по полной , ремонт авто, оплата лечения пострадавшим.
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10.08.2021 15:07
+9
Водитель БМВ был пьян , это пишут в пабликах свидетели.
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10.08.2021 15:09
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Прав напокупали, водятлы.., понимаешь Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 5217
Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 1293


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10.08.2021 15:05 Відповісти
Не только в остановку влетел,а влетел по полной , ремонт авто, оплата лечения пострадавшим.
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10.08.2021 15:07 Відповісти
Водитель БМВ был пьян , это пишут в пабликах свидетели.
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10.08.2021 15:09 Відповісти
продаются 4 авто...недорого.требуется косметический ремонт
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10.08.2021 15:12 Відповісти
Бляховод...
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10.08.2021 15:35 Відповісти
Беха- то діагноз.
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10.08.2021 15:37 Відповісти
Неоднократно в этом убеждался. Все знакомые собственники это марки авто реально дебилы по факту. Я неоднократно этим олухам говорил, что с такой манерой езды безопасней будет для всех, что б они просто сами себе выбирали бетонную конструкцию, давили на педаль газа в пол и благополучно в нее херачились. Таким образом много проблем в будующем сами по себе решались бы.
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10.08.2021 15:55 Відповісти
А судья уже назвал цену за оправдательный приговор?
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10.08.2021 16:30 Відповісти
Хоссади! Сколько разрушений от одного идиота! Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 7166
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10.08.2021 16:43 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/312259/jutkoe_dtp_v_tsentre_kieva_maserati_s_dvumya_20letnimi_parnyami_vnutri_razorvalo_na_chasti_fotoreportaj

Они думают , что потрогали БОГА за бороду .
И ответ пришел быстро и не укоснительно..
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 537
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10.08.2021 16:47 Відповісти
"Бляха (муха), то капец, то капец" (с) Дзідзьо
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10.08.2021 18:04 Відповісти
я тоби на валентина, подарую бмв Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 7853
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10.08.2021 22:42 Відповісти
 
 