Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі. ФОТОрепортаж

В Одесі на вулиці Фонтанська дорога водій BMW влетів у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Фонтанська дорога, не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з автомобілями Skoda, Audi, BMW і наїзд на перешкоду - зупинку громадського транспорту.

У результаті аварії 31-річний водій BMW потрапив до лікарні.

Зазначають, що подробиці аварії і кількість постраждалих у дорожній пригоді на Фонтанській дорозі з'ясовує слідчий.

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Фото: патрульна поліція