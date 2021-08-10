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Вінницька область (748) дороги (1505) Велике будівництво (718)

Ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, завершать за два тижні на Вінниччині, - ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ремонт дороги Р-08 Немирів-Ямпіль на Вінниччині завершать уже через два тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

"Уперше за 40 років Вінниччина отримає нову автодорогу європейської якості. Роботи йдуть за графіком - відновлять автодорогу до Дня Незалежності України", - говорить він.

У ході ремонту, який виконується в рамках президентської програми "Велике будівництво", за 90 днів відновили 125 км траси - від Немирова до кордону з Молдовою.

За словами голови ОДА, буде відкритий новий Ямпільський міст, який є важливою частиною транспортного коридору між Україною та Молдовою.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського протягом 2021-2022 року відремонтують і побудують 600 км доріг до контрольно-пропускних пунктів на кордонах.

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Ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, завершать за два тижні на Вінниччині, - ОДА 01
Ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, завершать за два тижні на Вінниччині, - ОДА 02
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Чавус, готовся, скоро тебя по нормальной дороге повезут в Молдову в багажнике Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6404
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10.08.2021 15:23 Відповісти
Да уже задолбали со своей тупой рекламой. Скоро каждый помытый пол и покрашенная стенка будет "великим будівництвом". Доходит до полного маразма.

Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3376
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10.08.2021 15:26 Відповісти
Дороги ремонтировать нужно и это важно, но не пишут как перезимовали отремонтированные в прошлом году.
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10.08.2021 15:29 Відповісти
за два тижні як раз буде свято незалежності. все як у СРСР,там теж все підряд закінчували до якоїсь дати...Чернобиль наприклад...
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10.08.2021 15:31 Відповісти
За суддів я тепер спокійний. Виїжджаючи з України з "чесно заробленими мамою на заробітках" не перекинуться
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10.08.2021 15:37 Відповісти
В Молдову или Приднесровье?
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10.08.2021 16:43 Відповісти
Через рік будуть робити ямковий ремонт,вже зараз появились невеличкі ямки і це три місяці як поклали асвальт,три місяці пішоходну дорожку роблять в Вапнярках і задві неділі незакінчат,відбійників на поворотах немае це велике крадівництво ане будівництво.
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10.08.2021 16:45 Відповісти
 
 